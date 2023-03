Německá rodinná raketa nemá jako ojetá konkurenci v poměru ceny, praktičnosti a rychlosti, navíc vydrží před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

U širší veřejnosti je to nedoceněné auto, kdo jej ale poznal, ví, co všechno umí nabídnout. Proto je také mezi znalci tole Audi vyhledávané a nedá se říci, že by bylo levné. I tak nabízí neopakovatelný poměr praktičnosti, rychlosti a ceny.

Audi je dnes považováno za prémiovou automobilku. s touto reputací nicméně automobilka nebyla spojována hned od počátku. Změna přišla ve druhé půlce 70. let minulého století, kdy Němci chystali druhou generaci modelu 100. S ním přitom chtěli zamířit do vyšších pater trhu, k tomu byl ovšem zapotřebí adekvátní motor. Technici přitom laborovali mezi pěti- a šestiválcem, druhý však nakonec zavrhli. Důvodem byl jak nedostatek místa pod kapotou, tak negativní vliv na rozložení hmotnosti. Díky tomu se ovšem zrodila legenda, jedna z mnoha, ve které měl prsty Ferdinand Piëch.

Na mysli pochopitelně máme firemní pětiválec, který se poprvé ukázal v roce 1976. Tehdy disponoval 2,1litrovým objemem a výkonem 136 koní. K tomu značce dopomáhal i skutečný náskok díky technice, a sice moderní vstřikování. O tři léta později pak na palubu přibylo rovněž turbodmychadlo, díky kterému zcela nový vrcholný model Audi 200 5T nabízel 170 koní výkonu a 265 Nm točivého momentu. V roce 1983 pak všel na světlo světa model Sport Quattro, v jehož případě jednotka produkovala dokonce 306 koní.

Přesunout se můžeme do nedávné minulosti, v roce 2009 totiž došlo na slavný návrat. Automobilka přitom nyní již 2,5litrový pětiválec nejprve představila v modelu TT RS, než jím osadila také modely RS Q3 a RS3. Pohonná jednotka přitom nejprve produkovala 340 koní, než došlo na nárůst výkonu na 367 koní. Toto provedení se nicméně již nastěhovalo pod kapotu třetí generace A3, přičemž u toho znovu byla divize Audi Sport a tedy populární dvojice písmen RS. K mání byl přitom vůz jako hatchback i sedan.

Tyto vozy dnes disponují dokonce 400 koňmi, naneštěstí je však bohužel nemůžete zadat do výroby. Zda a kdy dojde na změnu, aktuálně nejspíše neví ani Pánbůh. Pokud tedy nenarazíte na žádný dostupný skladový vůz, musíte vzít zavděk autobazary. Předchozí provedení v nich startuje na zhruba 720 tisících korun, což jsou na jednu stranu velké peníze. Na tu druhou je to ale vlastně láce. Je třeba si uvědomit, že za dané peníze dostáváte skutečnou rodinnou raketu, neboť obě verze poberou pět cestujících a přitom zvládají stovku za 4,3 sekundy. A působí naprosto civilně - můžete s nimi jezdit 300 km/h po německé dálnici a zvládají to s grácií, o které se podobně rychlým supersportům pro dva ani nezdá.

Je ale třeba se u tak výkonné ojetiny něčeho bát? To záleží hlavně na výši vašeho rozpočtu. Pokud jste ale veškeré peníze utratili za samotné pořízení a nezbylo vám ani na provaz, pak byste měli začít hledat pořádně vysoký útes, ze kterého skočíte. Tedy za předpokladu, že se cokoliv porouchá. Nejde totiž pouze o dražší práci techniků, ale hlavně o náhradní díly, s nimiž jsou spojené daleko větší sumy než s A3 či S3. V případě exemplářů, které prošly tuningovou kůrou, tak dejte ruce pryč.

Štěstím v neštěstí je skutečnost, že RS3 je nadmíru spolehlivým vozem. Většina majitelů jen poukazuje na to, že pokud si na silnici skutečně užíváte oněch 367 (a posléze 400) koní, budete muset po zhruba 160 tisících kilometrů měnit převodovku. Na samotný motor nicméně prší chvála, jak ostatně potvrzují i kolegové, kteří vyzkoušeli exemplář z roku 2018. Ten již disponoval zmíněným vyšším výkonem, i díky tomu tedy před pěti lety stál 72 tisíc Eur (cca 1,7 milionu korun).

Po najetí 96 008 km je nicméně ojeté RS3 k dispozici za 44 550 Eur (1,05 mil. Kč). Za sebou nemá jedinou nehodu, mimo to předchozí majitel striktně dodržoval veškeré předepsané prohlídky. V tomto případě tak pomalu ani není třeba trvat na testovací jízdě, místo toho můžete kupovat takříkajíc naslepo. Jediné další hlášené potíže byly totiž spojené s elektronikou mimo motorový prostor, jenž Audi u většiny exemplářů vyřešilo zdarma v rámci záruky.

V případě kousků, které pak najdete na internetu či v bazarech, máme už jen pár poznámek. Pokud totiž vozu vychází z vozu černý kouř, je vyosen volant či velmi odřená litá kola, pak je zjevné, že předchozí majitel byl spíše než cokoli jiného tyran. Na jeho chování ovšem spíše než vůz doplatíte vy, a to v oněch servisech. Tedy za předpokladu, že jste si nenechali alespoň pár drobných na pořádný konopný provaz.

RS3 vyráběné v letech 2015 až 2020 nejprve nabízelo 367 a posléze dokonce 400 koní. Počítat tedy lze s dynamikou supersportů, do stejné kategorie však mohou zamířit také účty ze servisů. Zcela sériové a opečovávané kousky do nich ale naštěstí nemusí tak často. Foto: Audi

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.