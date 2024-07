Odstranění fyzických tlačítek z nových VW má stát na náhlým nárůstem jejich nehod, divit se tomu nelze před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Je to riskantní řešení, na jehož problematičnost upozorňujeme roky, muselo ale dojít na nejhorší, aby začalo být vnímáno vážně. Dotykové plošky s haptickou odezvou prostě fyzická tlačítka nenahradí, rozhodně ne na volantu auta.

V 90. letech minulého století se kabiny aut začaly plnit stále větším množstvím tlačítek. Většina z nich byla určena k ovládání klimatizace, vyhřívání sedadel či ovládání audiosystému. Nicméně výrobci již začínali koketovat jak s infotainmentem, tak s různými asistenčními systémy. Zlom nicméně nastal s příchodem nového milénia, kdy se hlavně v luxusních moderních vozech začaly objevovat velké vestavěné displeje. Ty pak následně převzaly nadvládu, přičemž jejich ovládání se začalo stáčet od příslušných tlačítek k dotykům ruky na obrazovce.

Před několika málo lety se automobilky navíc rozhodly, že voda v beztlačítkovém kotli ještě málo vře, a proto je třeba přiložit velmi suché dříví a oheň řádně rozpálit. Dnešní interiéry tak o tlačítkách skoro neslyšely, což automobilkám vyhovuje hned z několika důvodů. Stejný typ ovládání čehokoli může zamířit do řady modelů ve všech verzích, díky dotykovému ovládání třeba vyhřívaných sedadel pak mohou automobilky nechat majitele si i zpětně připlácet za výbavové prvky, které si zprvu nekoupili.

Je tu nicméně jeden klíčový problém, a to je bezpečnost. Pokud totiž chcete cokoli přenastavit na dotykové obrazovce, musíte nevyhnutelně sundat oči ze silnice a zkoumat, co je následkem vaší snahy. I kdyby šlo o zlomek sekundy, může to být podstatné, ono se ale snadno může s přestávkami jednat o desítky sekund, během kterých auto ujede klidně stovky metrů. Vlastně se tak i divíme politikům, pro které se regulování již zregulovaných regulací stalo denním chlebem, že zrovna proti tomuto směřování branže nezakročí. Zvláště když soustavně zmiňují, že jejich prioritou je naprostá eliminace jakýchkoli zranění, zvláště pak těch fatálních.

Jak se ale říká, tak dlouhou se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. S následky svých rozhodnutí se totiž nyní musí potýkat Volkswagen, který dotykové obrazovky stále doplňuje zejména tlačítky na volantu. Nejde nicméně už o klasické plastové „čudlíky“, něco takového se Němcům nezdálo být dostatečně elegantní. Místo toho zde máme spíše jakési plošky s haptickou odezvou. Jenže zrovna toto řešení v praxi není zrovna příjemné, neboť podle všeho vede k nechtěné aktivaci adaptivního tempomatu. Právě to má stát za náhlým nárůstem počtu nehod, jak informuje Ars Tecnica.

Americká NHTSA totiž eviduje už třináct stížností, přičemž ve třech případech došlo ke zranění. Většina incidentů se odehrála při parkování, tedy v nízkých rychlostech, kdy se lidé soustředili na to, aby bezpečně vjeli na zvolené místo. Přitom ale museli ručkovat po volantu - a právě tak došlo na spuštění tempomatu, který se v tu chvíli snažil vůz rozjet na poslední nastavenou rychlost. Povětšinou šlo o dálniční tempo.

Problém se má týkat hlavně Volkswagenu ID.4, i když stejné řešení je přítomno v mnoha dalších moderních koncernových vozech bez ohledu na typ pohonu. Němci si nicméně již předloni začali sypat popel na hlavu a hlásit, že kdykoli dojde na modernizaci toho kterého modelu, dotykové plošky s haptickou odezvou budou nahrazeny klasickými tlačítky. Nicméně i tak je třeba počítat s tím, že jich bude méně než dříve.

Je to jistě krok správným směrem, ale přichází moc pozdě a v příliš malé míře. Pokud musíte sundat oči z vozovky kvůli každému nesmyslu včetně nastavení klimatizace, je nové směřování výrobců velmi nebezpečné. A musí to vědět, dali ale přednost výše zmíněným faktorům - nižší náklady, potenciálně vyšší příjmy. Obecně chápeme, v tomto případě ale takovou směnu nebereme.

Ani modelový rok 2024 nepřinesl v případě volantu ID.4 a dotykových plošek s haptickou odezvou změnu, i nadále tak budou na toto nebezpečné řešení zaznívat stížnosti. Není bohužel zdaleka jediné. Foto: Volkswagen

Zdroj: Ars Tecnica

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.