Ojeté BMW X5 ohromí poklesem hodnoty, i s ideálním motorem a přijatelným nájezdem ho koupíte za míň než novou Fabii včera | Petr Prokopec

Razantní poklesy hodnoty kdysi drahých luxusních někdy mívají své nepříjemné specifické důvody, v případě ojeté X5 F15 ale nelze hovořit o vyloženě chronických problémech. Přesto je třeba říci, že statistickou spolehlivostí ani tohle BMW neproslulo.

Třetí generace BMW X5, tedy SUV s kódovým označením F15 vyráběné v letech 2013 až 2018, bylo a pro mnoho lidí vlastně pořád je autem snů. Ten se ovšem rychle může změnit v noční můru. Když se podíváme na německý TÜV Report, zjistíme, že se i v něm X5 a X6 nachází mezi čtyř- až pětiletými mezi trojici nejhorších vozů. A není to žádná výjimka, spíše pravidlo, tato dvojice okupuje chvosty žebříčků statistik spolehlivosti hned v několika generacích.

Horší jsou nezřídka jen vozy Dacie, což pro BMW není zrovna dobrá vizitka. Na rozdíl od rumunské automobilky si totiž za své peníze neúčtuje zrovna málo, navíc nejde jen o pořizovací ceny. Problémem je také dražší servis - zastoupení značky nezajímá, zda jste první, druhý nebo třeba desátý majitel v pořadí. Pokud chcete vůz dát do pořádku, navíc za pomoci originálních komponentů, pak vám naúčtují tutéž sazbu jako komukoli jinému.

Přesto je třeba říci, že realita odolnosti a trvanlivosti X5 F15 není empiricky tak tragická, jak se z čísel TUV může zdát. Třetí generace vozu mívá problémy s chlazením systému recirkulace výfukových par, stejně jako s náhlým přepnutím motorů do nouzového režimu. Jde o auta vyrobená mezi listopadem 2014 a září 2016. Pokud tedy vámi vyhlédnutý kousek spadá do těchto mantinelů, možná raději zapátrejte po jiném voze.

U aut vyrobených do dubna 2014 je třeba zkontrolovat dětské bezpečnostní zámky, stejně jako zadní bezpečnostní pásy. Produkce z léta 2018 pak trpí na šrouby kol, které nemusí být správně utažené. Nač se ovšem musíte zaměřit především, to jsou nápravy. Zvláště pokud jde o exemplář, který čas od času opustil zpevněný asfalt a zamířil do terénu. Poměrně rychle se totiž u podvozku může projevit koroze, větší nájezd pro změnu ubližuje adaptivním tlumičům. Jen nahrazení jednoho vás přitom může stát až 75 tisíc korun, na podobné peníze pak přijde obrazovka multimédií.

Nic z toho ale nezní fatálně. Jsou to potenciálně nepříjemné opravy, vůz ale nemívá potíže s klíčovými komponenty typu motor či převodovka. S pravidelnou péčí a akceptací menších, třebaže ne nutně levných oprav tak tento vůz může sloužit opravdu dlouho. A dostat se k němu kvůli obavám řadě lidí z oné statistické nespolehlivosti můžete až překvapivě levně.

Naši kolegové z Auto Bildu otestovali exemplář poprvé zaregistrovaný v červenci 2018, tedy jeden z posledních vyrobených. Jeho majitel s ním ovšem najel 164 438 kilometrů. To se na stavu vozu nutně muselo podepsat, jakkoli problém byl hlavně v ošoupaném koženém čalounění. Ovládací prvky, stejně jako technika, však již pracovaly bez problémů. Čeho byste se ovšem měli taktéž vyvarovat, to jsou benzinové motory. Nikoli až tak kvůli spolehlivosti, nýbrž s ohledem na žíznivost - s dvoucifernou spotřebou je třeba počítat i s lehkou nohou na plynu.

Nevypadá to pro X5 jako skvělá vizitka, jak už ale padlo, pochybnosti kupující se odráží v cenách, která jsou na snadno i jen šestiletá auta nízké. X5 F15 můžete jako ojetý, nebouraný vůz a neporouchaný s jasnou historií koupit už za méně než 400 tisíc Kč, klidně i s optimálním třílitrovým dieselem (30d nebo i 40d) pod kapotou a nájezdem do 200 tisíc km. Bavíme se tedy o luxusním a univerzálním, nikoli „odjetém” autě, které pořád stojí méně než základní Škoda Fabia (dnes právě 400 tisíc Kč).

Tolik za vůz, který jako nový stál snadno 2 až 3 miliony (a ani v úplném základu dnes nepřijde na míň než 2,08 milionu Kč)? A I když zatoužíte po exempláři s nájezdem okolo 100 tisíc km, jste pořád s dieselovým R6 klidně na 530 tisících Kč. To nutně láká, jak už ale padlo, bez rizika koupě tohoto vozu není a nebude.

X5 třetí generace ani dnes vypadá zastarale, s třímetrovým rozvorem je spojena i nemalá praktičnost. Dieselové jednotky jsou pak jak výkonné, tak i hospodárné. Dejte si však pozor na údržbu, která není levná. A některé „menší věci”, ne nutně levné, se kazí rády a často. Foto: BMW

