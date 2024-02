Ojeté SUV Fiatu jako ojetina překvapuje svou spolehlivostí, překvapením je ale také jeho cena včera | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Je to jeden z mála pokusů italské značky na poli dnes tak populárního typu aut, možná i proto je o něj zájem. Jako nový navíc není drahý, jako ojetý ale na ceně moc neklesá, což zní s ohledem na reputaci značky trochu šíleně. Tu však 500X nenaplňuje.

Fiat nikdy nepatřil mezi automobilky, které by prosluly spolehlivostí svých vozů. Aktuálně vás v tom může utvrdit třeba pohled do německých TÜV Reportů pro roky 2023 a 2024, kde nejlepším umístěním značky je až hluboce podprůměrné 102. místo. Modelu 500 při 6,4procentní míře poruchovosti navíc stačilo jen málo a rázem by spadal mezi ta vůbec nejhůře hodnocená auta. Spojen by tedy byl se stejnou reputací, jakou mají na kontě Panda či Tipo. Tato trojice je pak ostatně jedinými vozy značky, na kterou v kategorii dvou- a tříletých aut narazíte.

Proč tomu tak je, nejlépe naznačí pohled na loňské prodeje. Fiat totiž v Německu celkově prodal 76 535 aut, z toho ovšem 47 166 kusů připadá na model 500 a 20 632 kusů na užitkové Ducato. Němci tak kromě ikonického hatchbacku v podstatě nic z italské nabídky neznají. A protože se v reportu nesešlo dostatečné množství aut, nemohla se do něj zařadit třeba verze 500X. Pokud tedy po o ní uvažujete a hodláte lovit v autobazarech, poznatky kolegů z Auto Bildu vám jistě přijdou vhod.

Němci proklepli Fiat 500X Cross 1,6D, jenž byl zaregistrován v lednu 2020. Od té doby s ním jeho majitel najel jen 39 300 kilometrů, očekávání bezvadného stavu jsou tedy na místě. Dealer z Grevenbroichu, který jej nabízí, přitom uvádí, že vůz má plnou servisní historii. Nový majitel pak navíc může počítat s vyměněným olejem i olejovým filtrem, stejně jako s pojištěním na dvanáct měsíců a technickou kontrolou. Vše je přitom již započítané v ceně, která činí 20 290 Eur (cca 516 tisíc korun).

Daná suma není nízká, zvláště s ohledem na renomé Fiatu. Kolegové nicméně žádné problémy nezaznamenali, což je pro případné zájemce dobrá zpráva. S dieselovými motory jsou totiž spojeny jedny z nejčetnějších stížností majitelů, byť právě oni za nimi stojí. Většina z nich se totiž se svými vozy pohybuje jen ve městě, kde nedochází na regeneraci filtru pevných částic. Ten se tak snadno může ucpat, což vede k dražším opravám. Vše přitom včas mohou vyřešit pravidelné delší výlety.

Jízda po městě zároveň může vést k dalším škodám napáchaným původními vlastníky, a sice ke škrábancům na litých kolech či karoserii. Další výtky vedou k nechtěnému přepínání automatických převodovek do neutrálu. Docházet k tomu má u aut z let 2015 až 2018, není tedy divu, že ani s tímto nešvarem kolegové neměli pranic do činění - i jimi testovaný kousek totiž dostal do vínku šestistupňový dvouspojkový automat, který má na povel 120 koní.

S tímto motorem lze přitom dosáhnout reálné průměrné spotřeby 5,0 l/100 km, počítat tedy můžete jen s dražším pořízením, nikoli však provozem či údržbou. Pokud ovšem hodláte ušetřit a zalovíte mezi staršími kousky, zkontrolujte dále, že vozy z aut 2017 až 2019 za sebou mají kontrolu ovládacího modulu airbagu, který se v případě nehody nemusí nafouknout. Podobně je pak třeba prověřit úchyty zadních opěradel u aut z let 2015 až 2018, jenž mohou prasknout.

Dostupné informace k Fiatu 500X tím končí, jako třešinku na dort tak můžeme přihodit jen výtky majitelů sesterského Jeepu Renegade. V jeho případě je zdrojem největších potíží haprující elektronika, přičemž většinu závad řešili technici více než den. Při testovací jízdě italského mini-SUV tak raději mrkněte po palubní desce, zda náhodou neproblikává jako vánoční stromeček.

500X na tom po stránce spolehlivosti není tak zle, jak mýty spojené s italskou automobilkou naznačují. O to dráže ho ale v bazarech pořídíte. Foto: Fiat

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.