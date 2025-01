Pokud už nějaké elektrické auto opravdu chcete, vyhněte se novým, rok stará se prodávají i za míň než polovinu původní ceny dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Poklesy hodnot elektromobilů v čase zůstávají extrémní a letos mohou vzhledem k ještě vyššímu tlaku na prodej nových aut přes minimální zájem o ně dál narůst. Nevíme, jestli je to výhra aspoň pro druhé majitele, pokud ale elektromobil chcete, koupě ročního vozu bude nesrovnatelně výhodnější.

Pokud dnes chcete co nejrychleji přijít o spoustu peněz, není nic snadnějšího. Stačí si pořídit nový elektromobil a prožít si osobně zoufalé příběhy jejich kupců, kteří přišli i o několik milionů korun během pár let. Pryč jsou doby, kdy aspoň o některé modely byl stabilně vysoký zájem, dnes se projevuje spíš to, co zatím nejlépe pochopilo Porsche. Říká tomu „nová dynamika trhu” a popření „tradičních předpokladů o chování zákazníků”.

I přesto, že mimořádně vysoké ztráty hodnoty elektrických modelů v čase jsou tu s námi již několik let, je třeba dál počítat s tím, že zůstatková hodnota koupeného vozu poklesne klidně o desítky procent či milion korun dřív, než oschne inkoust, s jehož pomocí podepíšete kupní smlouvu. Tím ovšem váš finanční sešup nekončí, dokonce ani v případě, že neusedáte příliš často za volant. Po pouhém roce vlastnictví totiž klidně můžete přijít o tolik, že by to stačilo na koupi menšího bytu.

I později je dynamika poklesu hodnoty tak vysoká, že nelze jednoduše říci, že když jedni trpí, druzí se mohou smát - na tohle budou dojíždět všichni, neboť vinou vynucovaných prodejů nových aut, jejich prodejů pod nákladovou cenou, neschopností vybudit poptávku po nich jinak na trhu ojetin a omezenou životností zejména baterek, jejichž náhrady jsou až nepochopitelně drahé, rychlý pokles hodnoty pokračuje dál a dál. Přece jen je ale nejintenzivnější zkraje, takže pokud některé z elektrických aut chcete - a nemáme s tím opravdu žádný problém - vyplatí se jej nekupovat nové.

Možná se ojetinám běžně vyhýbáte, ale tady vážně není mnoho co riskovat. S ročním stářím a drobným nájezdem lze dál počítat se zárukou, která je v případě elektromobilů obvykle osmiletá a na dohled může být pouze limitní nájezd, který se pohybuje nejčastěji kolem 160 tisíc kilometrů, vystoupat ale může ještě o polovinu výš. I tak vás bude zatěžovat neobvykle vysokou ztrátou hodnoty, ale z desátého patra prostě dvakrát nespadnete.

Že to tak je, dosvědčuje i analýza kolegů z německého Focusu. V prvé řadě si posvítíme na Audi e-tron GT, které můžete s nájezdem mezi pěti a deseti tisíci kilometrů koupit za 68 až 90 tisíc Eur, tedy za 1,7 až 2,2 milionu korun. Jako nový přitom tento model u nás startuje na 3 243 900 Kč. Úspora se tady 50 procentům obvykle jen blíží, tuto míru ale může i překročit, pokud logo Audi vyměníte za emblém Porsche. Spřízněný Taycan Turbo S je totiž k mání jako nový od 5 411 278 Kč, za ojetinu s 10 000 km ale dáte v přepočtu klidně jen 2,5 milionu korun. A to se bavíme o aktuálních cenách nových kusů, ceny dnes zlevněných aut byly dříve často ještě vyšší.

Dvojice Audi a Porsche je momentálně spojena s velkou svolávací akcí, kvůli které majitelé nemohou svá auta používat naplno, pokud vůbec. Může se tedy zdát, že výrazné úspory jsou spojené pouze s nimi, neboť lidé se jich chtějí zbavit. Ovšem další výčet jen potvrzuje, že obrovský propad hodnoty je vlastní téměř každému elektromobilu. Třeba takové BMW iX40 xDrive s pouhými pěti tisíci najetými kilometry může po roce stát méně než 50 tisíc Eur, tedy pod 1,2 milionu korun. Nové však oficiálně pod 2 067 000 Kč nekoupíte.

Přesunout se můžeme k Mercedesu, jehož EQS je k dispozici od 2 640 220, za verzi EQS 450 ale již musíte dát přes tři miliony korun. Ne tak na při koupi vozu z druhé ruky, v takové chvíli vám na osmnáctiměsíční auta stačí méně než 65 000 Eur (1,6 milionu Kč). Znovu je u toho přitom nájezd pod 5 000 km, majitelé tak vlastně ani nestihli ošoupat volant a sedačky. A je vlastně i jedno, za co všechno si připlatili, neboť u elektromobilů hodnotu neurčuje luxus na palubě, nýbrž baterie.

Naplno se to ukazuje v rámci mainstreamu, neboť třeba takový Fiat 500e zpočátku stál víc než 36 tisíc Eur (903 tisíc korun). Protože měl ale k bestselleru daleko, došlo na jeho zlevňování, což se odrazilo na trhu s ojetinami - zde totiž třeba předváděčku s pomalu nulovým nájezdem pořídíte pod 20 000 Eur (cca 502 tisíc korun). Sourozenci Opel Corsa-e a Peugeot e-208 jsou pak sice k mání o zhruba 5 000 Eur (asi 125 tisíc Kč) dražší, znovu však mluvíme o téměř nulovém nájezdu a minimálním stáří.

Zastavit se můžeme rovněž u koncernu Volkswagen, kde Škoda nedávno představila faceliftovaný Enyaq. Ten původní tak lze pořídit pod 30 tisíc Eur neboli pod 750 tisíc korun, i když nemá najeto ani pět tisíc kilometrů a nový stál téměř dvakrát tolik. VW ID.3 je na tom prakticky stejně, na jedny z prvních vyrobených exemplářů vám pak dnes dokonce méně než čtvrt milionu korun.

Pro nás je to všechno spíš důvod, proč se těmto modelům vyhnout zcela, finanční riziko s nimi spojené je vzhledem k nepřirozenosti jejich pohybu trhem vždy nadstandardně vysoké. Ale pokud nějaký prostě chcete, roční auta stojí za úvahu.

Enyaq za méně než 750 tisíc korun? Taková je realita dnešních dní u rok starých ojetin. Foto: Škoda Auto



Na takovém Taycanu Turbo S můžete ušetřit znovu polovinu a nominálně i tři miliony korun, ačkoli znovu půjde sotva o roční vůz. Foto: Porsche

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.