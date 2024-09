Poslední pětimetrová silniční jachta Mercedesu je dnes jako ojetá překvapivě levným zbožím, i tak vás může zruinovat před 7 hodinami | Petr Prokopec

Ve výrobě tohle auto skončilo jako příliš okrajové zboží, v bazarech i proto láká nízkými cenami. Za ty dostanete nemalou kvalitu a spolehlivost, jak se na správný Mercedes S z minulé dekády sluší. Přesto je třeba obezřetnost, jakákoli skrytá závada vás může stát i kalhoty.

Po příchodu nového milénia začaly hlavně německé prémiové značky objevovat nové segmenty či se případně vracet do těch, které již opustily. Mercedes-Benz nám takto v roce 2013 ukázal na autosalonu ve Frankfurtu koncept, jenž předznamenával příchod třídy S jen s jedním párem bočních dveří. Kromě kupé pak dorazil i kabriolet, který byl vůbec prvním otevřeným vozem značky pro čtyři od roku 1971. Na to pochopitelně zareagovali i zákazníci, načež se obě dvoudvířka těšila nemalému zájmu.

V reakci na to jsme pak v roce 2018 dostali BMW řady 8, mnichovská automobilka však dorazila na trh ve chvíli, kdy se z něj pozvolna začali stahovat zákazníci toužící po luxusních GT. V té době totiž S Coupe a S Cabrio již nebodovaly tak, jako po příchodu na trh, a nejen proto, že by šlo o okoukané zboží. Jen zkrátka došla klientela. BMW tak hodlá řadu 8 poslat do důchodu v letech 2025 a 2026, přičemž dle spekulací by nástupcem měla být nová řada 6, která nahradí vícero modelů.

Ať už se ale situace vyvrbí jakkoli, v případě Sindelfingenu, kde se vyráběla dvoudvířka třícípé hvězdy, je již nějaký ten pátek jasno - Mercedes oba vozy stáhl z nabídky před třemi lety, přičemž nástupce ani nechytá. Byly to poslední silniční jachty svého druhu. Pokud tedy 5 027 milimetrech luxusu, ať už s pevnou nebo stahovací střechou, nezbývá, než volit auta z druhé ruky. My si přitom dnes s pomocí kolegů z Auto Bildu, kteří protáhli osmiválcové provedení S 500, proklepneme kupátko.

Začneme zmínkou o vysoké úrovni kvality, která vlastně až tak moc nepřekvapí. Máme tu totiž vlajkovou loď značky z dob, kdy Mercedes ještě neviděl svou budoucnost rudo-zeleném ráji a bojoval o přízeň té nejnáročnější klientely. Zrovna ta se obvykle nenechá opít rohlíkem, a tak Mercedes přišel mimo jiné s 30letou zárukou na prorezavění. Aby jste s ní ale mohli počítat, je třeba navštěvovat jen autorizované servisy, což pro řadu lidí může být kámen úrazu.

S Coupe je totiž možné pořídit od nějakých 750 tisíc korun. Málo to pochopitelně není, ve srovnání s původními cenami jde nicméně o láci. Ta logicky láká řadu lidí, neboť i když základní jednotkou byl třílitrový šestiválec, většina lidí šla do osmiválcových variant S500 či S63 AMG. Arabští šejci či Američané pak díky cenám benzinu neměli problém ani s koupí dvanáctiválcové varianty S65 AMG, za málo tak pod kapotou získáte opravdu hodně.

Nicméně zrovna před importem aut z Dubaje či USA kolegové varují, zvláště pokud je u toho až podezřele nízká cena. V takové chvíli můžete pomalu stoprocentně počítat se zatajenou havárií a následně s opravou, která má sloužit jen jako kamufláž. S Coupe se totiž sice již nevyrábí, ovšem v autorizovaných servisech musí majitelé tak jako tak počítat s vysokými cenami. A kromě toho jsou rovněž velmi drahé náhradní díly.

S ohledem na velikost a hmotnost přitom dostával v nemalé míře zabrat podvozek, pročež je třeba zkontrolovat hlavně funkčnost vzduchových měchů. Osmiválec M278 o 4,7litrovém objemu je pak spojen s nadměrnou spotřebou oleje, za čímž stojí případné narušení ochranného nátěru vnitřku válců. Pokud to navíc dosavadní majitel neřešil, vedle samotného vozu možná raději začnete shánět i náhradní motor, neboť oprava vás svlékne z kalhot.

Nic víc vám vrásky dělat nebude, tedy za předpokladu, že sáhnete po kousku s ověřenou historií. Jinak sice můžete dostat v mnoha ohledech velmi kvalitní vůz, ovšem s problémem, na jehož nápravu zkrátka mít nebudete. Stejně jako tomu již mohlo být u lidí před vámi, kteří S Coupe pořídili od původních majitelů. Tedy za předpokladu, že taktéž nepřistoupíte k nějaké kamufláži a vůz i se skrytými vadami pošlete dál.

Původní S Coupe představené v roce 2014 vypadá i dnes lákavě, ve verzi S500 pak zpočátku disponovalo 4,7litrovou osmiválcovou jednotkou naladěnou na 455 koní. Stovku s ní zvládnete za stále působivých 4,6 sekundy, zrovna tento motor ale má trochu problémy s olejem. I proto jej značka při faceliftu v roce 2017 nahradila novým čtyřlitrem. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

