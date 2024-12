Poslední spalovací Smart jako nové auto neohromil, jako ojetina je ale stále žádanější včera | Petr Prokopec

Coby po novém autě po něm štěklo jen pár věrných psů, jistě i proto, že šlo do značné míry víc o Renault než o Smart. Jako ojetina ale boduje, a tak vás nejspíš překvapí, jak moc dobře si drží cenu.

Představovat komukoliv Smart by asi bylo totéž, jako nosit dříví do lesa. Ani ne třímetrový mikrovůz se během uplynulých takřka tří dekád stal pomalu legendou, ovšem jen málokdo ví, že spojen měl být původně s Volkswagenem. Šlo totiž o dílo Nicolase Hayeka, zakladatele švýcarské firmy Swatch, která se zabývá výrobou hodinek. Ten na něm spolupracoval právě s automobilkou z Wolfsburgu, obě strany se však nedokázaly shodnout na pohonném ústrojí. Hayek prosazoval elektrický či hybridní pohon, VW ale chtěl kráčet spalovací cestou.

Nakonec tedy v roce 1994 došlo na spolupráci s Mercedesem, nicméně jakkoli obě strany založily společnost MCC, pod kterou měla novinka spadat, ani u třícípé hvězdy nakonec nebyli jakkoli elektrifikovanému pohonu nakloněni. Poté, co Hayek zjistil, že vůz nakonec dostane benzinový motor, projekt stejně jako řada dalších manažerů opustil. Název Smart, který vzniknul složením počátečních písmen Swatche a Mercedesu, k čemuž bylo přihozeno slůvko art neboli umění, ale už vozu zůstal.

Třícípá hvězda s první generací přišla v roce 1998 a s druhou o devět let později. V roce 2014 pak došlo na generaci třetí, za tou však již nestál jen Mercedes, nýbrž i Renault. Stejnou techniku, jakou byly osazené modely ForTwo a ForFour, tak dostalo i Twingo. To ovšem dorazilo jen jako čtyřdvířko. Zajímavé pak je, že do projektu byl zaháčkován i Ford, neboť Mercedes s modrým oválem řešil hlavně vývoj tříválcových motorů. Výměnou za to pak protistraně předal know-how o emisích resp. o jejich potírání.

I přes to všechno se nakonec Hayekův původní plán dočkal naplnění, přičemž vývoj elektrického provedení odstartoval již v roce 2006. V mnohem větší míře však na zapojení baterií došlo v případě třetí generace, neboť od roku 2019 již nebylo možné sáhnout po spalovacím pohonu. Ve stejném roce pak ostatně Mercedes přistoupil ke spolupráci s čínským Geely a výrobu přesunul do Říše středu. Nová generace pak již nese názvy #1 a #3, přičemž k mání je jen jako elektromobil.

My si proto dnes posvítíme na vůbec poslední spalovací modely, které plně odpovídají původnímu konceptu. Máme zde tedy miniaturní převisy vpředu i vzadu, zesílenou ochrannou klec zvanou Tridion a méně než 2,7metrovou délku, díky které můžete Smart ForTwo klidně i zaparkovat napříč. Tuto činnost pak usnadňuje vyšší posez, se kterým máte naprostý přehled o dění okolo celého vozu, zatímco sedmimetrový průměr otáčení udělá i z jízdy v té nejtitěrnější uličce kratochvíli.

Mimo město nicméně velmi rychle pocítíte limity krátké a vysoké karoserie. I proto ostatně má většina ojetin malý nájezd. To ale jistě oceníte, zvlášť pokud původní majitel vůz příliš nepoužíval v zimě. Smart totiž poskytoval jen dvouletou záruku na lak a šestiletou na prorezavění. Kvalita pak možná i kvůli oné spolupráci s Renaultem již nebyla tak dechberoucí, s čímž jsou v přímém rozvoru poměrně vysoké ceny náhradních dílů.

Němečtí kolegové z Auto Bildu, kteří prohnali kousek z roku 2018, poukazují také na problematické senzory pedálů, stejně jako na občas stávkující lambda sondu a cívky. Zároveň varují před přeplňovaným 0,9litrovým tříválcem, jemuž často odchází turbo, jehož oprava je pak velmi drahá. Mimo to dodávají, že u převodovek Twinamic je třeba měnit olej nejpozději po každých 50 tisících kilometrů a nikoliv se držet intervalů výrobce, jež vás dostanou do problémů.

Když si přitom uvědomíme, že ceny ojetin nejsou zrovna nízké (kolegy testovaný šest let starý vůz s 54 500 najetými km vyšel na 12 490 Eur neboli 314 tisíc korun), nevypadá ForTwo třetí generace jako něco, po čem byste měli toužit. Nicméně zájem je opravdu nemalý, neboť jde o bezpečnou stylovku, která je se spalovacím pohonem praktická a skoro věčná. A také leccos uveze, ostatně můj kamarád v něm často převážel na sedadle spolujezdce místo manželky motorku. Z elektrických verzí se obvykle po pár letech stávají leda zahradní domky a jiné „neautomobilové” věci.

Smart ForTwo třetí generace oproti svým předchůdcům vcelku nabral na kráse, lehce však polevil na kvalitě. Zájem je však i přes vyšší ceny ojetin stále nemalý. Foto: Smart

