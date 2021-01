Praktická ojetá auta do 300 tisíc Kč, v nichž i letošní zimu zvládnete s nadhledem před 2 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: BMW

Letošní zima je tuhá a vyloženě volá po autech s pohonem všech kol. Pokud chcete právě takové, současně nemáte peněz na rozdávání a můžete si dovolit jen jediný vůz, tady je pár tipů na schopné stroje do 300 tisíc Kč.

Letošní zima nás jako řidiče nešetří, už týdny panují na silnicích podmínky, ve kterých jsou přinejmenším zimní pneumatiky nezbytností. Ty vám dovolí zimu přežít, ale ne si ji užít. Pokud se tedy při pohledu na předpověď počasí škrábete na hlavě a přemýšlíte, jak se posunout o něco dál vůbec se vám nedivíme.

Existuje spousta skvělých aut schopných zvládat zimní podmínky levou zadní, řada z takových ale neposlouží ideálně jako jediný vůz skoro pro cokoli a jiná stojí nemalé peníze. Dnes jsme se tedy porozhlédli po cenově přijatelných a přesto zajímavých, praktických řešeních zimního auta na trhu s ojetinami.

Dali jsme si limit 300 tisíc Kč pro koupi auta v dobrém stavu, podmínkou bylo také maximum praktičnosti s dostatkem prostoru pro lidi i náklad a pochopitelně pohon 4x4. Zbylá kritéria neměla meze, takže mezi pestrými tipy najdete auta relativně obyčejná, prémiová, luxusní, malá i velká a prostor dostane také jeden dříč, kterého v zimě nesloží snad vůbec nic.

Ona hranice hranice 300 tisíc Kč se může jevit jako přehnaná částka investovaná do několika měsíců v teple a pohodlí na silnici, zvolené modely za takovou cenu ale vážně nejsou těsně před smrtí, takže svoji službu mohou konat i po jarním slunovratu. A vydržet vám třeba i do příští zimy. Možná si nyní říkáte, že vaše Octavie 1,6 MPI s předním pohonem je na zimních dost dobrá, pak jste jistě nezažili zimní měsíce v některém z aut charakterově podobných těm níže zmíněným. Ze zasněžených, klidně neodklizených silnic udělají už z podstaty své nátury poloviční problém, schopnějším řidičům i dvojnásobnou radost.

BMW X1 xDrive 28i (E84)

Nejmenší zástupce řady X od BMW s označením E84 debutoval v roce 2009. Během šestileté produkce vzniklo asi 800 tisíc exemplářů, řada z nich již dávno opustila první majitele a prodané vozy čekají za plotem autobazarů na další zájemce. X1 dokáže být v nízkých specifikacích dost nezajímavá, ve čtyřkolce ale koupíte slušné kusy už za 200 tisíc a do zmíněného rozpočtu se vejde i svého času vrcholný model s čtyřválcovým benzinovým dvoulitrem s turbem, výkonem 180 kW (245 koní) a točivým momentem 350 Nm. Pohon všech kol je samozřejmostí, takže na zrychlení na 100 km/h během 6,5 sekundy můžete pomýšlet skoro i na sněhu.

Tyto verze bývají dost vybavené, a tak vás věci jako vyhřívané sedačky obvykle neminou, v závějích se šikne vyšší světlá výška. Auto je navíc pořád kdesi na pomezí hatchbacku a SUV a nenudí ani na suchých nebo mokrých silnicích. Nezapomeňte, že původní X1 je standardně zadokolka, takže ji na rozdíl od druhé iterace nechybí rovnoměrné rozložení hmotnosti mezi nápravy a z něho pramenící pocity při řízení.

Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Porsche Cayenne (první generace)

Od juniorského prémiového SUV se můžeme přesunout rovnou k vrcholu těch luxusních. Že Cayenne patří mezi krále zimy, netřeba diskutovat, jinou otázkou může být, zda kousky s cenou do 300 tisíc Kč jsou rozumnou koupí. Pakliže nebudete hledět po vrcholných verzích a spokojíte se s první generací ve skromnější specifikaci s menším nájezdem, můžete mít i nikoli extrémně ojeté kusy po faceliftu z roku 2007. Riziko takového nákupu je relativně malé.

Cayenne totiž drží cenu asi jako politik slovo, dealeři nových aut dnes prodávají třetí generaci, ceny té první jsou hodně nízko. Ve zmíněné relaci tak pořídíte opravdu dobré kusy, třebaže za poslední peníze nedoporučujeme kupovat ani ty. K mání jsou šesti- i osmiválce atmosféry i turba, zlatou střední cestou se jeví být benzinový osmiválec bez turba nebo jediný šestiválcový diesel v nabídce.



Foto: Porsche

BMW řady 5 Touring xDrive (E61)

Od roku 2003 do 2010 bavorská automobilka vyráběla model E60 jako čtyřdveřový sedan a také v podobě velkého kombi označovaného jako E61. Právě praktická verze s pohonem všech kol xDrive může zaujmout náročnější řidiče převážející mnoho nákladu méně udržovanými úseky. Kluzké cesty nebo silný mráz by neměly dělat problémy vyspělému BMW, z motorů si můžete vybírat z plejády pohonů dostupných s pohonem 4x4 (525xi, 528xi, 530xi, 535xi, 525xd a 530xd).

Nejčastější volbou jistě budou diesely, se zachovalou 530d xDrive Touring ve slušné výbavě nezkazíte vůbec nic. Ceny jsou zde příznivé, za 150 až 200 tisíc Kč můžete mít slušné kusy po faceliftu z roku 2007, pokud půjdete až na hranu dnešního rozpočtu, koupíte opravdu zachovalé exempláře.



Foto: BMW

Audi A4 Avant (B8)

Pochopitelně, za podobné peníze koupíte i srovnatelné Audi A6, pro větší pestrost se ale u čtyř kruhů podíváme na zoubek novější A4 generace B8. Čtvrté provedení á-čtyřky s pohonem 4x4 bylo k dispozici i jako Allroad pro ještě větší dobrodruhy překonávající zimní počasí. Velmi kvalitně zpracovaný automobil si se sněhem a mrazem poradí bez váhání. K dispozici je s povedenými šestiválci i čtyřválci, vybírat lze dle vlastních představ o výkonu a spotřebě. Slušné vozy vyrobené od roku 2008 jsou k dispozici už do 200 tisíc Kč, za 300 si můžete vybírat.



Foto: Audi

Jeep Grand Cherokee (WK)

Další velké SUV, ale tentokrát obyčejnější, třebaže ne vyloženě obyčejné. Jeep Grand Cherokee pomohl představitelům značky přesvědčit o další životaschopnosti automobilky a stal se pro mnoho lidí dobrý společníkem do nepohody. Do zvoleného rozpočtu se vzhledem k citelným poklesům hodnoty vejde i donedávna vyráběná, čtvrtá generace WK2, kterou můžete mít v Evropě i s dieselovým šestiválcem. Vaše bankovní konto by tak neměl zruinovat v žádném ohledu - kusy vyrobené po roce 2011 koupíte i za 250 až 300 tisíc Kč.



Foto: Jeep

Mercedes-Benz třídy R

Dlouhý Mercedes má karoserii blízkou pětidveřového kombi, díky vyšší stavbě ale uvnitř najde své místo i sedm 7 pasažérů. Tvar karoserie připomínal SUV křížené s MPV a samotná automobilka chtěla ohromit luxusem pro všechny členy posádky. Záměr uvítají početnější rodiny, které mají vysoké nároky na komfortní svezení. Svého času se takových moc nenašlo a třída R nepatřila mezi úspěšné modely, také díky tomu je ale na trhu ojetin k mání relativně levně i v dobře vybavených verzích s pohonem 4x4. Auta po poněkud normalizačním faceliftu z roku 2011 stojí od 200 tisíc Kč a nebývají to zhuntované exempláře.



Foto: Mercedes-Benz

Subaru XV

Zdařilý kompromis mezi hatchbackem a SUV je naopak oblíbeným autem, výhody obou koncepcí spojuje do jednoho celku bez velkých nevýhod. XV není příliš charakterově vytříbené, a tak v něm ideálního kandidáta pro zimní auto mohou najít lidé s rozličnými preferencemi. Tomu odpovídá i nabídka motorů, která se nepouští do větších extrémů, s dvoulitrovými čtyřválci ale vedle nešlápnete. Vybírat lze od asi 170 tisíc Kč, když přihodíte 100 tisíc navíc, koupíte už hezké kousky z prvních let výroby.



Foto: Mirek Brokeš, Autoforum.cz

Land Rover Defender

Jestliže vás v zimě zajímá hlavně to, abyste zimě vždy dojeli do cíle své cesty, ať už se nachází kdekoli, s 300 tisíci v kapse se můžete porozhlédnout i po off-roadové legendě jménem Land Rover Defender. V podobně, v jaké relativně nedávno opustila tento svět, se vyráběla od roku 1983 a vzpomínat se na ni bude ještě dlouho. Ve svých pozdějších iteracích se vyznačoval i slušnou výbavou, s níž pojil tradičně maximální užitnou hodnotu, skvělou průchodnost terénem a svůj typický design. Dostupných verzí je spousta, záleží na roku výroby a konkrétním provedením. V případě touhy po zkraje zmíněném bude ale dobrou volbou každá z nich.



Foto: Land Rover

Mirek Mazal