Praktický Ford lidé v bazarech přehlíží, i jako nejspolehlivější model ho tak koupíte levně

Kdyby všichni lidé jednali racionálně, patři by tento vůz mezi žádané, a tedy drahé. Jenže lidé se rozhodují často spíše emotivně, o to lepší koupi pak můžete udělat, pokud se spokojíte s „pouhým” zdravým rozumem.

Pokud na trhu s ojetinami lovíte častěji, možná se vám občas stane, že z autobazaru nakonec odjedete s jiným vozem, než jaký jste si původně vyhlídli. Na mysli teď nemáme jen jiný rok výroby nebo verzi určitého modelu, ale rovnou zcela odlišný typ, a to klidně i od jiného výrobce. Jakkoliv vás totiž internet může připravit na mnohé, mnohé věci vám dojdou až ve chvíli, kdy potenciálnímu obyvateli vaší garáže stojíte tváří v tvář. A naopak oslovit vás v té chvíli dokáže vůz, nad kterým byste jinak lámali hůl.

Ford EcoSport patří právě k těm vozům, pro které do bazarů nemíří téměř nikdo. Ostatně příliš žádané toto SUV nebylo ani jako nové, a to až do chvíle, než v roce 2017 došlo na facelift. Ten přinesl přepracované čelní i zadní partie, zatímco uvnitř bylo možné šáhnout po modernějších multimédiích s větší obrazovkou. Registrace tak rázem vyletěly nahoru a v roce 2019 bylo dokonce desetinásobné vůči roku 2012 (120 376 aut vs. 12 890 aut).

Nešlo ale jen o líbivost, EcoSport dlouho nepatřil mezi kvalitní a spolehlivá auta, to se ale v posledních letech dramaticky změnilo. Dnes v pár dnů starých statistikách TÜV okupuje mezi dvou- až tříletými vozy 45. místo absolutně s velmi nadprůměrným výsledkem, je to jasně nejspolehlivější Ford a jedno z nejspolehlivějších malých SUV. Lidem ale uvízl v paměti spíše jako nespolehlivý, neatraktivní model, a tak jej v bazarech přehlíží.

Jejich chyba, neboť v případě mladších aut, kterých je na trhu beztak nejvíce, míjí zajímavou nabídku. I když, jak se to vezme - pokud je pro vás prioritou pohon všech kol, pak musíte hledat vozy před faceliftem, neboť po jeho příchodu byl pohon 4x4 z nabídky vypuštěn. Tady se ale dostáváte do naznačené pasti - problémem je, že auta starší pěti let mají vážné problémy s únikem oleje i výfukovým systémem. Až sedmkrát vyšší než průměr je pak míra stížností na parkovací brzdu, u níž dochází na deformace.

Nejde nicméně o jediné problémy. EcoSport z roku 2016 byl totiž povoláván automobilkou zpět do servisů kvůli špatným předním lichoběžníkům, jenž mohly prasknout. Kromě toho je nemalá kritika spojená s předními světlomety, řízení a elektronikou, která často nedokáže rozpoznat vlastní imobilizér. Problematické může být i řízení, sklony k selhání má rovněž olejová pumpa převodovky. Koroze se ale bát nemusíte, řada výše zmíněných neduhů ale byla vyřešena až po roce 2017.

Novější EcoSport na tom zdaleka není až tak špatně, přitom ani mezi mladšími vozy nemusíte čekat nic drahého. Ano, ceny se v té chvíli zvednou na zhruba 230 tisíc a více, i to je ale suma, za níž nekoupíte žádné nové auto, natož pak srovnatelné. Volit pak lze mezi litrovým tříválcem a benzinovou či dieselovou jedna-pětkou, které svými výkony pokrývají především pásmo od 95 do 125 koní. Trhač asfaltu tedy EcoSport není, místo toho byl laděn spíše pro drsnější povrch.

Můžeme pak už jen dodat, že stinnou stránkou pro řadu motoristů mohou být zadní dveře. Ty se totiž nevyklápí vzhůru, ale otevírají do strany. Způsobit to může problémy ve stísněných prostorech, zvláště pokud jste se navíc ještě rozhodli pro příplatkové zadní rezervní kolo. S jeho pomocí je totiž sice EcoSport mnohem výjimečnější, ovšem zároveň souběžně s tím je komplikovanější parkování.

První verze Fordu EcoSport byly standardně osazené rezervou na zádi, i tento prvek přitom řadu Evropanů od koupě odradil. Faceliftované provedení pak dorazilo v roce 2017 a přineslo jak změny v designu, tak v technice - z nespolehlivého se rázem stalo spolehlivé auto, špatná image předchůdce mu ale zůstala. Foto: Ford

