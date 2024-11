Projet už nesmí nikdo, nejen spalovací auta. Paříž zakázala průjezd centrem všem autům bez rozdílu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Citroën

Francouzská metropole se postupně uzavírá autům, a to zjevně bez ohledu na pohon nebo typ. Výjimku dnes v centru mají jen ti, kteří tam bydlí, nebo do těchto míst míří za konkrétním ospravedlnitelným účelem, jinak přijdou tučné pokuty.

Fanouškem dopravních zácp a kolon nejspíš není nikdo. Ve velkých městech, jako je třeba Praha, s nimi ovšem musíte počítat, ostatně i proto, že na položení jejich základního kamene došlo v době, kdy jediné, co mělo čtyři kola, bylo koňské spřežení. Podobně je na tom ostatně i Paříž. Jenže její starostka Anne Hidalgo vyhlásila autům válku. A protože nejspíše nabyla pocitu, že její dosavadní snahy byly příliš malé, došlo nyní na další krok - zřízení tzv. Zóny s omezeným provozem.

ZTL neboli Zone á Trafic Limité je hezčí název pro faktický zákaz vjezdu všech aut do vybraných míst s výjimkou rezidentů či lidem mířícím do ní za konkrétním účelem. Pokud jí tedy chcete pouze projet, jste persona non grata, člověk s autem nevítaný. A jako takový budete platit pokutu, který není zrovna malá - částku 135 Eur (cca 3 500 Kč) na své kapse již pocítí leckdo.

A nejde o pár ulic. Centrem Paříže, kterého se omezení týká, totiž dennodenně projíždí 400 tisíc aut. A omezení má dopadnout na dobrou polovinu z nich. „Cílem ZTL je omezit dopravu a nechat využívat silnice těmi vozy a lidmi, kteří je opravdu potřebují,“ ospravedlňuje zavedení zón Bastion Thibault, který je má na povel. Omezení přitom platí po 24 hodin 7 dní v týdnu, po prvních šest měsíců ovšem policisté budou motoristy prý pouze varovat.

Jakmile však na jaře příštího roku ona lhůta uplyne, přijdou ke slovu ony pokuty. Uchráněni od nich nebudou ani majitelé elektromobilů, opatření je namířeno proti jakémukoli projíždějícímu vozu s jakýmkoli pohonem. Přičemž dodržování pravidel nebude kontrolováno pouze policií, ale i kamerovým systémem. Turisté jim pak dle stávajících pravidel Evropské unie mohou uniknout, ovšem víceméně jen za předpokladu, že se se svým vozem do Francie již nevrátí.

Omezení je aktuálně spojeno s prvními čtyřmi okrsky, tedy s oblastí, která má necelých osm kilometrů čtverečních. Předpokládá se ovšem, že někdy od roku 2026 dojde k rozšíření ZTL na větší část metropole ležící na Seině. Vedení města přitom doufá, že tímto způsobem dojde na zkvalitnění života rezidentů. A dodává, že dle výzkumů pouze 3 procenta lidí jezdí nakupovat autem, pročež by opatření mělo zkomplikovat situaci jen několika obyvatelům.

Na reálný dopad ZTL, která je v platnosti od tohoto týdne, si nicméně budeme muset ještě nějaký ten měsíc počkat. I kdyby ale vše dopadlo nepříznivě, krok zpátky ani nečekáme, to spíš naopak. O co se vsadíme, že další na mušce budou oni rezidenti? Však na kole se po centru dá jezdit také a auto můžete nechat někde na předměstí. Liberté, égalité, fraternité, vskutku.

Je jedno, zda máte elektromobil jako třeba Citroën e-C3 - pokud v centru Paříže nebydlíte, už se tam autem nepodíváte. Co přijde příště? Foto: Citroën

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.