Proslulý automechanik poradil, čeho si nejvíc všímat při výběru ojetiny, abyste nekoupili šmejd před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Říkají mu automobilový čaroděj, a tak rozhodně ví, kam se podívat, aby zjistil, co autu chybí. Nasát jeho zkušenost během chvíle pochopitelně nejde, poučit se z nich ale lze.

Nová auta se pro některé stala nedostupnými, pro jiné nechtěnými. Stojí za tím nejen jejich neskutečné zdražení, ale také postupná redukce nabídky ze strany výrobců. Pro ty se totiž stěžejními staly požadavky úřadů, zákazník už léta hraje druhé housle. Jelikož jsou navíc aktuálně omezeni dostupností čipů a dalších komponentů, pak lidem co nejvíce tlačí auta elektrifikovaná, se kterými jsou spojeny nízké či dokonce nulové papírové emise. Oddaluje se tak riziko likvidačních pokut.

Opravdu tedy nepřekvapí stále větší poptávka po ojetých autech. V jejím důsledku ale jsme v bazarech či u soukromníků taktéž konfrontováni se stále vyššími cenami. Za ně pak nedostáváme nutně lepší zboží než před rokem, snadno může být i horší. Kde totiž loni nebyl problém pořídit kupříkladu za 250 tisíc korun vůz se 100 najetými tisíci kilometry, tam se dnes za téže peníze pod onu psychologickou hranici nedostanete. A pokud ano, je takřka jistotou stočený tachometr.

Nejde o jediný typ podvodů, stále častěji dochází na zatajování havárií. Třeba v rámci Česka je drtivá většina ojetin nabízena jako nebouraná. Když se nicméně začnete více zajímat o historii vozu, můžete klidně zjistit, že před pár měsíci jej německá pojišťovna vyhodnotila jako totálku. Důvodů ověřovat je zkrátka více než v předchozích letech a spoustu věcí lze poznat už od pohledu. Kontrola exteriéru je však dle amerického mechanika, který se proslavil díky Tyleru Hooverovi jako Car Wizard (automobilový čaroděj) a dnes na Youtube provozuje vlastní stejnojmenný kanál, až tím druhým, k čemu musíte přistoupit. V prvé řadě je třeba prověřit veškerou dokumentaci.

Dá se předpokládat, že i na naší straně oceánu dojde vlivem stále tíživější ekonomické situace k podvodům, kdy lidé zkusí prodat auta, jež jim nepatří (jsou zástavou v rámci úvěrů či leasingů), mají pozměněnou historii nebo se stala účastníky nepřiznaných nehod. Od kupujícího si tak vždy dopředu vyžádejte VIN, s nímž lze skrze rozličné specializované služby ověřit to nejdůležitější, ať už pochází odkudkoli. Dozvíte se tak podstatné detaily o servisní historii, nájezdu či tovární specifikaci.

Jakmile nabudete jistoty, že kupujete to, co prodávající inzeruje, a vůz bude po koupi skutečně váš, můžete se přesunout k oné kontrole karoserie. I sebemenší známka nesrovnalostí, jako je třeba odlišný odstín laku na nárazníku a zbytku karoserie, by přitom měla vést k dotazu, co za tím stojí. O zásadní problém jít nemusí, ale může, vysvětlení prodávajícího bude klíčovým vodítkem. Pokud vám nepřijde věrohodné či jej není jak podložit, dejte od vozu ruce pryč.

Ještě než následně nadzdvihnete kapotu motoru, měli byste ideálně se zrcátkem a baterkou obhlédnout spodek vozu. Hledat je třeba jak případnou korozi, tak možné olejové skvrny. V motorovém prostoru se pak zaměřte jak na stav veškerých kapalin, tak prostor pod krytem motoru. Ten totiž nejčastěji slouží jako přístřešek pro zvířata, která dovnitř nezanesou pouze nepořádek, ale ještě mohou překousat kabeláž či poškodit jiné citlivé části.

Americký čaroděj rovněž před nastartováním a případnou testovací jízdou doporučuje kontrolu brzdové kapaliny, zatímco po usednutí do interiéru rovnou připojte vlastní či vypůjčenou diagnostiku - dnes stačí OBD scanner s výstupem přes Bluetooth či Wi-Fi za pár stovek a k němu šikovný software do chytrého telefonu. Zkontrolovat se rovněž vyplatí veškerou elektroniku, tedy nikoliv jen rádio a multimédia, ale také ovládání oken a osvětlení. Pokud je navíc auto osazeno i panoramatickou střechou, prověřte také tu.

Ve finále tedy nejde o pětiminutovou, ale spíše hodinovou záležitost přímo na místě, které by měla předcházet ještě ona kontrola majitele. Ale proč odbývat kontrolu tak drahé věci? Samozřejmě, čím důkladnější budete, tím spíše nekoupíte. A snadno se vám může stát, že zakotvíte až třeba u pátého vyhlédnutého kousku, u kterého navíc budete muset ještě navýšit rozpočet. To všechno se ale snadno rychle vrátí tím, že do vozu nebudete muset dále investovat a že skutečně bude váš.

Ojetá auta jsou dnes nabízena stále dráže, i když mají třeba vyšší nájezd než před rokem. Navíc stále více dochází k zatajování havárií či stáčení kilometrů. Důkladná kontrola je proto na místě, výše i níže zmíněné tipy vás nasměrují na ta správná místa. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Car Wizard@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.