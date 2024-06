Řidič si spletl volič převodovky auta s ovládáním hlasitosti a naboural, ukázal tím na větší problém před 8 hodinami | Petr Prokopec

Na první pohled se může zdát, že řidič je jen nešika, jenže tohle ovládání je tak hloupé, že dává nesmyslný prostor pro chyby, na které někteří doplatili i vlastními životy.

Není tomu dlouho, co kolegové z Carscoops vytáhli na světlo světa příběh jednoho z majitelů Chrysleru Pacifica. Ten se ostatním na Redditu svěřil s tím, že u svého minivanu zaměnil otočný ovladač převodovky za ovládání hlasitosti. Následně pak z vozu vystoupil, aby mohl odklidit nějaké smetí. Mezi to se ale nakonec počítala i ona Pacifica, která nezůstala stát na místě, nýbrž se pozadu rozjela a nakonec nabourala do sousedova vozu. Bylo jen štěstí, že se nikomu nic nestalo.

Od chvíle, kdy jsem se o incidentu dozvěděl, mi hlavou létají dva otazníky. První se týká osoby majitele, který naplňuje pořekadla o Američanech do puntíku. Na středové konzoli zmíněného MPV se sice opravdu nacházejí hned čtyři kruhové otočné ovladače vedle sebe, nicméně ten spojený s převodovkou je největší. Dá se rovněž předpokládat, že má i zcela jiný odpor při otáčení. Je tak zapotřebí jistá nedbalost, aby si jej někdo spletl s jiným knoflíkem.

Dejme však tomu, že majitel byl unaven a zavalen zcela jinými starostmi. V takovém rozpoložení by se rozhodně neměl vydávat na cestu, ke které se zřejmě chystal, ale to nyní nechme stranou. Víc než cokoli jiného mně totiž zajímá následující - jak je možné zařadit zpátečku a následně otevřít dveře a vystoupit z vozu? S modelem Pacifica jsem sice nikdy nejel, aut s automatem jsem ale řídil spoustu. A pokud jsem zařadil „R“, začaly couvat.

Nejde pochopitelně o nějaké rychlé a zběsilé tempo, ovšem ani tak není vystoupení z takového vozu zrovna jednoduché. Automobilová branže navíc chrání zákazníky čím dál tím více, proto u aut s automatickou převodovkou při otevření dveří převodovka automaticky přepne do neutrálního režimu či parkovací polohy, nebo se aktivuje ruční brzda.

Na incident navíc došlo v Americe, kde se pomalu i k mikrovlnné troubě přidává varování, že v ní nemůžete sušit kočku, protože byste jí uvařili, člověk by čekal, že zmiňovaná Pacifica bude funkcemi zabraňující její rozjetí s otevřenými dveřmi osazena. Jenže koncern Stellantis zjevně má ve své zákazníky nemalou důvěru. Či ji alespoň donedávna měl, neboť MPV, o kterém je řeč, bylo vyrobeno již před čtyřmi lety.

Jde v tuto chvíli o selhání výrobce, který majiteli nezabránil udělat osudovou chybu? Člověk by čekal, že zrovna koncern Stellantis v tomto ohledu půjde všem ostatním automobilkám vzorem, zvláště po neštěstí, na které došlo v roce 2016. Tehdy zemřel herec Anton Yelchin, který se svým Jeepem Grand Cherokee zastavil kus od svého domu, aby mohl otevřít bránu. SUV se ale bohužel rozjelo a vycházející hvězdu přimáčklo ke sloupku.

Jeep tehdy spadal pod koncern FCA, který již věděl, že model Grand Cherokee je spojen s celou řadou incidentů kvůli nechtěnému rozjetí, a to kvůli špatnému designu voliče automatu, u nějž nebylo poznat, zda máte zařazenou rychlost či se nachází v parkovací poloze. I když však problém byl spojován již s vozy z let 2014 a 2015, FCA dlouho nereagovalo. S opravnou verzí softwaru se pak vytasilo shodou náhod až v týden, kdy Yelchin zemřel.

Krátce po pohřbu rodiče mladého herce oznámili, že hodlají automobilku žalovat. K soudní při ale nakonec nedošlo, místo toho bylo v roce 2018 oznámeno, že se obě strany dohodly na mimosoudním vyrovnání. Nicméně nejspíše by nebylo od věci nejprve FCA a nyní Stellantis hnát před armádu právníků. Jak se totiž zdá, s některými věcmi má americká automobilka nadále problémy, což ale bohužel odnášejí majitelé jejích aut.

I když je středová konzole MPV Pacifica poseta kruhovými ovládači, asi jen málokdo by ten od převodovky zaměnil s tím od hlasitosti. Skutečným problémem ale je, že výrobce zjevně umožňuje, aby lidé zařadili, následně otevřeli dveře a vystoupili z vozu ven - to je na dnešní dobu skoro neuvěřitelné. Foto: Chrysler

