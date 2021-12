Starší BMW X5 a X6 v bazarech lákají cenami, části verzí se ale vyhněte kvůli problémům s motory před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jsou to stále prestižní a designově atraktivní auta, která ale s cenami padla tak nízko, že i perspektivně vyhlížející vozy koupíte levněji než základní Fabii. Mohou být dobrou koupí, ale nemusí, pozornost zaměřte hlavně na motorový prostor a podvozek.

Pro spoustu lidí zůstává BMW značkou, jejíž auta by chtěli vlastnit více než jakákoli jiná. To se jim dnes může snadno vyplnit, ceny i zajímavých ojetin totiž přes nedostatek aut na trhu nejsou astronomicky vysoké ani u původně drahých modelů. Třeba druhou generaci X5 či případně od ní se odvíjející první generaci X6 můžete pořídit již za nějakých 150 tisíc korun. Asi jen pět průměrných českých platů vám tedy stačí na pořízení velkého auta s prestižním znakem na přídi, jen je nicméně třeba pamatovat na to, že hlavně autorizované servisy si účtují nemalé sumy bez ohledu na stáří vozu.

Asi největším problémem obou SUV, z nichž to praktičtější nese kódové označení E70, zatímco to stylové E71, je nadměrný únik oleje. S tím X5 i X6 bojují prakticky již od svého příchodu na trh, němuž došlo v letech 2006 a 2008. Čím starší obě auta jsou, tím více oleje do nich musíte dolévat. Pokud si navíc na tento nešvar nedal pozor předchozí majitel, pak je téměř jisté, že budete čelit poměrně drahým opravám. A u nejstarších exemplářů můžete počítat s tím, že ani nezvládnete projít technickou kontrolou - problémy jsou hlavně s výkonnými verzemi benzinových a částečně i dieselových motorů, nepříliš ambiciózní naftová provedení jako 30d vesměs prochází bez potíží.

Kromě motorového prostoru je nicméně třeba zaměřit pozornost na podvozek. U obou SUV hmotnost startuje nad dvěma tunami, což se negativně projevuje na podvozku. Kritika nicméně nemíří ani tak za pružinami či tlumiči, byť v těchto ohledech se stížnosti také najdou, ovšem majitelé nejvíce poukazují na selhávající ložiska či dokonce nápravy. Kromě toho je třeba počítat také s možným haprujícím řízením. V případě výfukového ústrojí ale již můžete zůstat relativně v klidu, problémem není ani koroze.

Zmínit lze ještě možnost vadných brzdových hadiček, stejně jako nejsou dobrou vizitkou čelní světla, to však s ohledem na stáří vozu nepřekvapí. Co nicméně již zaskočit může, to je skutečnost, že prakticky veškeré zmíněné problémy trápí i nástupce. Třetí generace X5 (F15) a druhá generace X6 (F16) dorazily na trh v letech 2013 a 2015, naštěstí se u nich závady vyskytují v daleko menší míře, čemuž odpovídají i ceny, které startují na zhruba v okolí půl milionu korun.

Obě generace obou vozů za sebou navíc mají i celou řadu svolávacích akcí, načež je dobré zkontrolovat, zda skutečně veškeré požadované servisní zásahy mají za sebou. Platí to hlavně u variant F15 a F16, u nichž dokonce v důsledku úniku paliva do systému recirkulace výfukových par může dojít k samovznícení. Kromě toho u těchto novějších generací má panoramatická střecha sklony k praskání, do kabiny tak může i zatékat. Stejně jako došlo i na problémy se zabezpečením.

Neprůstřelné ale v tomto ohledu nebyly ani verze E70 a E71, kde se plameny mohly vyskytnout u filtru dieselových motorů. U benzinového V8 pak pro změnu selhávalo turbodmychadlo. BMW přitom všechny tyto závady mělo opravit, kontrola nejen faktického stavu vozu, ale i přiložených dokumentů, tedy skutečně není od věci. Zvláště když hrozí, že v servisech byste následně mohli nechat daleko větší částku než v autobazaru.

BMW X5 a X6 jsou v případě generací E70/E71 a F15/F16 chváleny za spolehlivost, ovšem i tak se najdou místa, která je třeba zkontrolovat. Svou pozornost přitom zaměřte nejen na motorový prostor a podvozek, ale také na veškerou dokumentaci. Mnichovská SUV byla totiž předmětem několika svolávacích akcí. Foto: BMW

