Stylový luxusní Mercedes skončil bez nástupce, jako ojetina láká spolehlivostí a trvanlivostí za dobrou cenu

Pořídit ho lze skutečně už jen v bazarech, což znamená, že mizí z hledáčku části kupců. A jeho ceny míří dolů. Nepřímý nástupce v podobě nové třídy CLE může být snadno třikrát dražší a stejně nabídnout v některých ohledech míň.

Po kabrioletech dál touží nemalé množství lidí, jen málokdo se ale ve finále rozhoupe k jejich koupi, neboť se stahovací střechou je obvykle spojena jak vyšší cena, tak horší použitelnost. Povětšinou tedy takový vůz není primárním, místo toho slouží k poněkud „méně závažným” přesunům jeho majitele. To však znamená, že ročně musíte platit dvě pojistky a ideálně také dvě parkovací místa. Něco takového si ale nemůže dovolit každý, zvlášť při soustavném zvyšování cen spousty nezbytností. Prodeje kabrioletů tak už léta klesají, což výrobce nutí k jejich vyřazování z nabídek. Ty přeživší jsou pak ještě dražší, načež už zajímají jen velmi bohatou klientelu.

Na okleštění nabídky došlo rovněž u Mercedesu, kde třídu C Cabrio už nekoupíte. Nová generace Céčka totiž dorazila jen jako sedan a kombík. Nepřímou náhradou je nová třída CLE, která zaskakuje za rovněž odejité E Cabrio. Portfolio třícípé hvězdy tedy řádně prořídlo, neboť obětí čistky se stala také spřízněná kupátka. Po zákaznících verze s plátěnou střechou ale v důsledku toho prodejci značky požadují minimálně 1 629 870 Kč, za které jim dodají nepříliš důstojnou základní verzi CLE 180 s mild-hybridem se 170 spalovacími a 23 elektrickými koňmi.

Že jste právě polkli a v krku máte sucho? Není divu, showroomy s novými vozy tedy můžeme opustit a místo nich zamíříme do autobazarů. V těch můžete narazit na již ukončené C Cabrio minulé generace, které startuje na zhruba 400 tisících korunách. V té chvíli je nicméně třeba počítat s opět nepříliš ohromující základní jedna-šestkou naladěnou na 156 koní. A jakkoli majitelé kabrioletů nekladou výkon na první místo, nedá se předpokládat, že by jim provedení C180 stačilo. Dobrou zprávou ale je, že silnější verze jsou k mání za něco málo přes půl milionu korun.

Jak navíc bylo zmíněno, kabriolety slouží spíš k pobavení než každodennímu odvozu dětí do školky. Nájezdy přes 100 tisíc kilometrů jsou tedy spíše výjimečné, jakkoli lze narazit i na kousky s dvoj- až trojnásobnou porcí. Ta je důkazem, že Mercedes u generace W205 neslevil z tradiční spolehlivosti a trvanlivosti. I když relativně více majitelů si stěžuje na to u kabrioletu nejpodstatnější, tedy sklápěcí střechu. Často totiž dochází k poškození příslušné kabeláže, načež přestává fungovat celý mechanismus a je třeba drahá oprava.

Mimo to kabriolet dojíždí na neduh většiny moderních aut, tedy vysokou hmotnost. Ta je zde ještě umocněna použitím dodatečných výztuží, což ovšem posléze vede k rychlejšímu opotřebení zavěšení či tlumičů. Na něco takového ovšem dochází až po najetí oněch více než 100 tisíc kilometrů, u celé řady kousků jste tedy stále „v suchu“. To je ale v podstatě vše, finální varování kolegů zAuto Bildu je spojeno s verzemi AMG, které vycucnou nádrž jako nic a pálí pneumatiky na počkání.

Dražší je nicméně i jejich celková údržba, načež se ideálem zdají být verze jako C300 osazená dvoulitrem s 258 koňmi či C400 disponující 333koňovým třílitrem. Kolegové pak byli nadmíru spokojeni s verzí C200, kterou pohání již zmíněná jedna-pětka, ovšem naladěná na 184 koní, s nimiž je spojeno ještě dalších 14 koní elektromotoru. Ve finále jste na tom tedy lépe než u základního nového CLE Cabrio, ovšem při třikrát nižší ceně.

Ojeté C Cabrio působí i dnes přitažlivě, v kombinaci s jednotkou ze středu nabídky vás pak nemusí ani po provozní stránce svléknout z kalhot. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild

