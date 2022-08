Málo prodávaný velký kombík lidé přehlíží i v bazarech, o to levnější je i s dobrým motorem a výbavou před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Nejlepší cestou k dobré koupi ojetiny na dnešním trhu je zajímat se o to, o co se nezajímají ostatní. Nepopulární totiž nemusí znamenat nezajímavý, nekvalitní či nespolehlivý, největší Sportswagon od Kie toho budiž důkazem.

Tohle auto nikdy nepatřilo mezi vozy, které by Češi - nebo Evropané obecně - vyhledávali, ať už šlo o sedan nebo o kombík. Nejinak na tom byla Kia Optima i ve zbytku Evropy, vrcholem se v jeho případě stal rok 2017, kdy bylo prodáno 16 152 kusů na celém kontinentu. Poté nicméně přišel opravdu prudký sešup, předloni tak už vůz měl na kontě jen 6 086 registrací. A loni, kdy byla výroba ukončena, šlo o pouhých 430 aut. Není tedy opravdu překvapivé, že nástupce už na starém kontinentu nekoupíte.

My tedy zůstaneme u generace čtvrté s kódovým označením JF, na kterou můžete pořád narazit v autobazaru. Nebude to setkání časté, o to ale bude překvapivější, v cenové rovině rozhodně. Obě karosářské verze totiž startují na zhruba 250 tisících Kč, což je zejména v případě kombíku velmi zajímavá částka. Optima Sportswagon totiž dokáže po sklopení zadních sedadel pobrat až 1 686 litrů. Bez problémů tak zastává roli rodinného ideálu, ať se již jedná o víkendové cesty na nákup či letní výlet k moři nebo zimní na hory.

Dobré pocity jen umocňuje použití 1,7litrového turbodieselu, který byl ve své silnější verzi naladěn na 141 koní výkonu a 340 Nm točivého momentu. Pohonná jednotka totiž byla optimalizována hlavně s ohledem na nízkou spotřebu. Na udávaných 4,6 l/100 km je sice třeba se příliš snažit, výrazně nad touto hodnotou se ovšem pohybovat nebudete. A jakkoliv třeba maximálka 200 km/h vypadá zajímavě, sprint na stovku s manuálem (10,2 s) i automatem (11,1 s) nepatří mezi oslňující.

Právě kombík s dieselovou jedna-sedmou a manuálem vyzkoušeli naši němečtí kolegové. Ti poukazují hlavně na výrazný pád ceny, která se u nového vozu pohybovala těsně pod 40 tisíci Eur (cca 975 tisíc korun). Testovaný exemplář pak sice měl na krku již pátý křížek, nicméně od roku 2017 najel pouhých 46 000 km. Ve finále o něm lze tak mluvit spíše jako o ideálně zajetém než ojetém. Požadovaná částka 22 299 Eur (as 543 tisíc Kč) je tak na dnešní poměry vskutku lákavá.

Za dané peníze přitom nedostáváte pouze zmíněné ústrojí, ale rovněž výbavu Sport, která byla svého času druhou nejvyšší. Počítat tedy mimo jiné lze se sadou kamer, diodovými světly, navigací či elektricky ovládanou zádí. Mimo to nechybí ani kůží potažená a klimatizovaná sedadla, která stejně jako zbytek interiéru nevykazují výraznější opotřebení. Podobně je pak na tom i karoserie, mimo to si kolegové nestěžovali ani na kvalitu jízdy či motor.

Optima je nicméně právě u turbodieselů spojována s únikem oleje, prostor pod kapotou tedy v případě zájmu prověřte jako první. Vyvarovat byste se pak měli i automatické převodovky, nikoli jen kvůli zhoršené dynamice. Čas od času totiž dochází na její zaseknutí. I z toho důvodu je povětšinou doporučována koupě méně ojetých exemplářů, které mají platnou záruku. Díky ní totiž autorizovaný servis vyřeší řadu věcí za vás, pochopitelně zdarma.

Je to tedy opravdu zajímavý tip. A přes jeho neobvyklost není zase tak nemožné si vybírat - v Česku vidíme v prodeji 13, v Německu 246 aut.

Kia Optima Sportswagon nabízí za zajímavé peníze jak velmi nízkou spotřebu, tak prostorný interiér a zavazadelník. Volit byste ovšem měli méně ojeté exempláře, u kterých lze ještě počítat se zárukou. Foto: Kia

Zdroj: Auto Bild

