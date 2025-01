Trpělivost vám může ušetřit desítky tisíc jako nic. Nezájem o ojetiny tlačí jejich ceny dolů, sami prodejci letos čekají, že dál zlevní před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Co je dnes levné? No nic, ceny většiny věcí se v posledních letech utrhly ze řetězu a dál ruinují naše rozpočty. Minimálně v případě ojetých aut nás ale prý čeká aspoň pozitivní vývoj, říkají z většiny sami prodejci.

Už několikrát jsme zmiňovali, že ojetým autům se v Česku v poslední době nedaří, aktuální prodejní čísla jsou nejhorší za dlouhých 10 let. Úplně to neodpovídá situaci na trhu nových vozů, což zřejmě naznačuje, jakým lidem za současné situace dochází peníze jako prvním. A není to zdaleka jen český fenomén, jak ukazuje analýza provedená firmou Auto1 Group, která provozuje řadu zejména evropských prodejních portálů jako Autohero.

Ta jednak studovala jí dostupná prodejní data za uplynulý rok a jednak se ptala s ní spolupracujících prodejců, co očekávají letos. A jde prakticky o to samé, co padlo výše - situace na trhu není růžová a v letošním roce se má dál zhoršovat. Tedy alespoň z pohledu prodávajících, kupující z toho mohou profitovat.

Co se tedy děje? V prvé řadě poptávka po ojetinách soustavně slábne, což se odráží na cenách. Auto1 Group na to má vlastní index, který ukazuje pád z hodnoty 142,0 v lednu 2024 na 137,3 v prosinci. Nabízená auta tedy v průměru zlevnila o 3,3 procenta, což není málo, u dražších vozů půjde o desítky tisíc korun jako nic. Tento vývoj potvrzuje i další panevropský prodejní portál AutoScout24, podle nějž ceny soustavně klesají, ačkoli zůstávají z historického pohledu pořád relativně vysoko.

Minulost ale nechme být, zajímavější je pohled do budoucnosti. Z dotázaných prodejců napříč Evropou jich 40 procent očekává letos další pokles cen kvůli vadnoucímu zájmu. Menších 34 procent předpokládá, že ceny zůstanou přibližně stejné a jen 21 procent doufá v růst. Tyto předpovědi se málokdy mýlí a zejména prodejci ve Španělsku, Švédsku a Francii jsou velmi skeptičtí. Pokles se ale čeká i v Německu, a pokud nedojde na zásadní změnu kursu eura, Česko nemůže stihnout jiný vývoj než u našich západních sousedů. Pokles má pak zasáhnout hlavně ojeté elektromobily, kterých se na trh bude dostávat víc a víc ze starších leasingových smluv, a to za současného obecně vadnoucího zájmu o ně.

Jinými slovy, pokud nyní přemýšlíte o koupi „nové ojetiny”, zvažte, zda ji nezbytně potřebujete hned teď. Pochopitelně nikdo nemá křišťálovou kouli a dopadnout to může i jinak, vše ale nasvědčuje tomu, že jen trpělivost s koupí vám může ušetřit desítky tisíc korun jako nic, protože ceny s vysokou pravděpodobností půjdou dolů. Nakonec jsou to jisté míry i sebenaplňující očekávání - čím víc lidí bude s nákupem váhat, tím víc je budou muset prodejci lákat slevami, aby se konečně rozhoupali...

Zákazníků v bazarech loni ubylo a letos má tento trend pokračovat. I nejoblíbenější ojetiny Čechů jako Škoda Octavia by tak mohly letos citelně zlevnit - loni se to dělo a trh letos míří k témuž. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Focus

