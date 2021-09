Vedle drahé Škody Fabia lidé v bazarech přehlíží levnější auto s lepším kufrem i dieselem před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Seat

V případě této třídy aut Češi v bazarech automaticky míří hlavně pro Škodu Fabia, ale nemuseli by. Levněji mohou pořídit dokonce i praktičtější obdobu, má ale též své mouchy, na které je třeba dát pozor.

Seat Ibiza nemá mezi německými techniky bůhvíjaké renomé. V tamním TÜV Reportu končí jednotlivé generace spíše na spodních příčkách, v případě ojetin tak lze počítat s větším množstvím problémů než u konkurence. Na druhou stranu tu ovšem máme atraktivní španělskou vizáž spojenou s přijatelnými cenami. Ibiza tak nadále představuje lákavou koupi, a to již i v případě poslední generace 6F, která přišla na trh v roce 2017. Vozy s nájezdem pod 100 tisíc kilometrů lze totiž pořídit od 180 tisíc korun.

Německý Auto Bild proklepl exemplář osazený litrovým tříválcem o výkonu 95 koní, na který pěje spíše chválu. Pohonná jednotka na 4,06metrový hatchback s přehledem stačí a navíc si při rozumné jízdě řekne o zhruba 6 litrů na 100 kilometrů. Němci nicméně poukazují na staré pořekadlo, že pokud turbo běží, pak turbo také pije, a to více, než by malý objem motoru naznačoval. Vyšší spotřeba při zvýšeném tempu je nicméně tím menším z možných problémů.

Ze servisů totiž již začínají přicházet zprávy o tom, že i nová Ibiza trpí stejným neduhem jako značná část moderních koncernových vozů užívajících motory TSI. Zvláště u výkonnějších verzí dochází k přetěžování rozvodových řetězů, které se pak trhají. Souběžně s tím technici poukazují také na brzdy, které se opotřebovávají rychleji, než by měly, a rovněž na rezavějící výfuk. To je s ohledem na maximálně čtyřleté stáří poměrně překvapivé a pro zájemce vlastně i alarmující.

Na exempláři testovaném Auto Bildem nicméně po korozi nebyla ani památka, zjevně tedy nejde o pravidlo vytesané do kamene. Ovšem i tak byste prohlídce měli věnovat více času než u jiných aut. V interiéru ale podle Němců už nebudete mít přílišný důvod ke kritice, zvláště pokud předem akceptujete, že s nižší cenou je spojena o chlup nižší kvalita některých plastů v interiéru. Klimatizace však stále funguje, multimédia jsou pak spolehlivá a intuitivní.

Suma sumárum se tak zdá, že nejnovější Ibiza prozatím nekráčí až tak plně ve šlépějích svých předchůdců, což je dobrá zpráva. Zákazníky by mimo jiné mohla oslovit i zavazadelníkem, který standardně pobere 355 litrů. Tím Seat kupodivu překonává svého soupeře od Škody (330 litrů) zaměřeného spíše než na emoce na praktičnost. Fabia však kontruje vyšší kapacitou po sklopení sedadel (1 150 versus 823 litrů).

Kromě již zmíněného litrového tříválce je možné zvolit také 1,5litrový čtyřválec se 150 koňmi. A na rozdíl od nových aut v showroomech je k dispozici také 1,6litrový turbodiesel s 95 koňmi, který je nejhospodárnější pohonnou jednotkou a zajímavější alternativou než u Fabie - ta dostala jen tříválec 1,4 TDI a pak už nic. To by nakonec mohlo být i jazýčkem na vahách - auto této velikosti se čtyřválcovým dieselem je rarita už teď, natož pak za pár let.

Seat Ibiza páté generace dorazil na trh v roce 2017, nyní je v showroomech k mání už faceliftované provedení. Rané kusy tedy zamířily do autobazarů, kde jsou k mání ve slušném stavu od 180 tisíc korun. Foto: Seat

Zdroj: Auto Bild

