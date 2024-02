V bazarech přehlížené provedení Golfu VII kombi možná neohromí nadšence, o to výhodnější koupí dnes ale je před 7 hodinami | Petr Prokopec

Je zajímavé, jak moc malé nadšení v lidech vzbuzuje, přitom jsme přesvědčeni, že má tu moc velmi dobře uspokojit potřeby naprosté většiny kupců podobných ojetin. Stačí se vzdát dynamických ambicí a nechat se ohromovat jeho levnou provozní efektivitou.

O sedmé generaci Volkswagenu Golf se mluví jako o velkém držáku. Pokud nicméně uvažujete o koupi takové ojetiny, může vás na první pohled odradit výčet poměrně velkého množství problémů, které tento model v průběhu času postihly. Je nicméně třeba dodat, že prakticky ve všech případech šlo o malé série aut a automobilka na kritiku reagovala obvykle rychle. Ve finále vám tak stačí jen oddělit zrno od plev, což není až tak těžké, neboť dostupných exemplářů je v prodeji víc než dost. A když sáhnete po té správné variantě, ani nemusíte platit tolik, kolik byste v případě této německé legendy mohli očekávat.

Nač si tedy dát pozor? Pokud vás to táhne k benzinovým motorům, rozhodně si nechte doložit servisní historii. Jednotky totiž měly problémy s rozvodovým řemenem a brzká výměna rozvodů je tu nezbytností. Mimo to u některých exemplářů došlo k usazení špatných hlav, což mohlo vést k úniku paliva a potenciálnímu vzniku požáru. Některé Golfy, a to již bez ohledu na pohon, pak vyfasovaly špatné přední brzdové kotouče. Továrním specifikacím pak u některých aut neodpovídala ani pouzdra předních ložisek, stejně jako se objevila vada u předních hlavových opěrek.

U pár kousků rovněž selhávala pojistka zadních dveří zabraňující jejich otevření za jízdy, zatímco další dostaly do vínku špatné zadní náboje kol. V extrémních případech tak mohlo dojít i na uvolnění ráfku. Opominout pak nesmíme ani elektronické šotky multimediálního systému, pročež v rámci testovací jízdy zkuste propojit svůj telefon s vozem přes Bluetooth. Pokud vše půjde jako na drátkách, není důvod k obavám. Jinak vám celý systém může snadno zamrznout.

Problémy mohou vyvstat také u aut osazených adaptivním tempomatem. Systém totiž občas může zazmatkovat a zašlápnout brzdy bez zjevného důvodu. V případě kombíku, na který se dnes zaměříme, je navíc třeba ještě hlídat zadní partie. Mnozí majitelé totiž zavazadlový prostor pěchovali od podlahy až po strop, a to často těžkými předměty s ostrými hranami. Zkontrolujte tedy nejen veškeré čalounění, ale také zavěšení - jakmile vydává divné zvuky, dejte raději od auta ruce pryč.

Naši kolegové z Auto Bildu proklepli Golf Variant alias kombi s motore 1,6 TDI, který je asi nejvíce podceňovanou verzí tohoto modelu. Nad malým dieselem spousta lidí ohrnuje nos kvůli jeho omezené dynamice, ale ona v praxi není zase tak marná. A provozní efektivita je naprosto mimořádná, tohle auto umí jezdit za 4 litry nafty na 100 km, ani se nemusíte moc snažit.

Lidé se tak ve výsledku vyhýbají zajímavé alternativě za dobré peníze. Tento konkrétní exemplář byl poprvé zaregistrovaný na konci roku 2020, šlo tedy o kus ze samého konce výroby, u kterého VW již vychytal veškeré porodní bolístky. Jeho první majitel pak navíc dodržel veškeré servisní prohlídky. A aby toho nebylo málo, za volantem nestrávil mnoho času - nájezd totiž činí jen 24 018 km. Počítat tedy lze skutečně se špičkovým stavem, jakkoli výbava Comfortline není zase tak komfortní, jak jméno může naznačovat. Jak to ale u německých aut bývá, na jedné straně je základní jednozónová klimatizace, na té druhé je skoro luxusní prvek v podobě masážních sedadel.

Základní jedna-šestka se 116 koňmi je navzdory pochybovačným poznámkám mnohých k běžnému pohybu dostačující, přičemž majitelům bude imponovat hlavně už zmíněná, reálně snadno i nižší než 4litrová spotřeba spojená s velmi tichým projevem motoru. S touto jednotkou navíc nejsou spojena taková rizika jako třeba s dvoulitrovým turbodieselem, v prodeji vídáme i vozy s téměř milionem najetých kilometrů s původní technikou. Auta ze závěru roku 2020 osazená tímto ústrojím vám tak snadno mohou sloužit i po roce 2035, kdy by již v Evropě spalovací vozy mohly či měly skončit.

Cena 19 970 Eur (cca 500 tisíc Kč) je tak skutečně příhodná, tohle je zánovní vůz - nový a nikoli lepší Golf 8 kombi TDI startuje dnes na 736 900 Kč a výbavy má ještě míň. Nakupovat navíc jde i mnohem levněji, starší a více jeté kousky s jistou perspektivou začínají už na 140 tisících Kč. Tohle auto je jedním z ideálů pro dnešní dobu - nikoli drahé, nikoli staré, velmi trvanlivé, velmi univerzální a velmi úsporné. Co více v hávu jediného vozu chtít?

Golf Variant 1,6 TDI sedmé generace začíná dávat stále větší smysl, i když jej lidé v bazarech přehlížejí. O to méně peněz za něj dáte. Foto: Volkswagen

