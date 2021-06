V bazarech neobvykle přehlížená Škoda je paradoxně technicky skoro „neprůstřelná” před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Není mnoho moderních škodovek, které by přinejmenším v českých autobazarech lidé toužebně nevyhlíželi, minimálně dvě takové se ale najdou. Vedle Roomsteru není extra sháňka ani po Yetim, přitom má jen jedno slabé místo.

V roce 2005 Škoda překvapila publikum na ženevském autosalonu. Značka tam představila koncept svého vůbec prvního SUV, který o čtyři léta později již následovala i produkční verze nazvaná Yeti. Tehdy taková auta zdaleka netáhla tak moc, jako nyní, a tak se tento model prodejním hitem nikdy nestal. Přesto si nevedl úplně špatně - na konci roku 2012 mohla Škoda oznámit, že „sněžný muž“ se prodává alespoň lépe než Superb, a to prodejní rekord přišel ještě později.

Je nicméně třeba se ptát, zda by Yeti měl takový úspěch, kdyby se svého času neobjevil v pořadu Top Gear, kde z něj Jeremy Clarkson udělal nejlepší auto na světě. Mimo jiné i za pomoci vrtulníku, který nechal přistát na střeše českého SUV. Britské zastoupení značky totiž už několikrát přiznalo, že tato epizoda byla pro tehdejší novinku doslova požehnáním a registrace poté vzrostly ze dne na den hned několikanásobně, a to nikoliv pouze v ostrovním království.

Jenže tyhle časy jsou pryč. Od dob příchodu Škody Yeti na trh už uběhla více než dekáda a v prodeji se objevila spousta jiných, poněkud typičtějších SUV. A tak - i když Yeti dokázal a dokáže zaujmout zákazníky i jinak než jen Clarksonovým PR kouskem, neboť ač na silnici zabírá prakticky stejný prostor jako Volkswagen Golf, praktický je pomalu jako Caddy a nabízí i velmi dobré terénní schopnosti - o něj dnes jako o ojetinu není velký zájem a v záplavě žádaných modelů Škody jej lze snadno označit za přehlížený.

Yeti byl do roku 2013 k dispozici pouze v jedné verzi, po faceliftu došlo na rozšíření nabídky. Objednat jste si tedy mohli jak spíše městské základní provedení, tak i drsnější off-roadovou variantu Outdoor. Pod kapotou se pak v průběhu let objevovala celá plejáda motorů, benzinových i dieselových, jež výkony pokryly pásmo od 105 do 170 koní. Ani to ale na výše popsaném mnoho nemění, a to přesto, že jde o velmi odolný a spolehlivý vůz.

Jednou opravdovou slabinou ojetých aut jsou jejich motory, hlavně pak ty benzinové. U čtyřválců 1,2 TSI a 1,4 TSI je třeba počítat s až příliš častým selháním rozvodového řetězu, což může vést k „potkání“ motoru. Zmínit je třeba i defektní cívky a praskající konektory svíček, zatímco u dvoulitrových turbodieselů vyrobených před rokem 2011 dokonce hrozí rovnou prasknutí celého bloku. Nejtemnější stranou Yetiho je ovšem nadměrná spotřeba oleje.

Pokud pomineme tento nešvar, je oblastí, k nimž lze mít výtku, vskutku jen pomálu. Tou hlavní jsou přitom přední světlomety, u nichž se velmi pravděpodobně musíte připravit na pořízení nových žárovek. Dojít může také ke ztrátě těsnění zadních dveří, praskání laku a korozi černých dekorativních panelů. Jinak však Yeti rzi odolává více než dobře, přičemž problémy nebudete mít ani v rámci podvozku, zavěšení, pružin a tlumičů. Chválit lze rovněž i řízení, výfuk a brzdy.

Zvažujete-li tedy koupi Škody Yeti jakožto ojetiny, raději se do bazaru vypravte s mechanikem, který se blíže podívá na zoubek hlavně oněm pohonným jednotkám. Pokud si ale na tento aspekt dáte pozor - neboť jakákoli rozsáhlejší oprava nevyjde levně -, můžete i koupí škodovky udělat překvapivě dobrý obchod. Menší zájem je znát na příznivějších cenách a zbytek vozu do puntíku odpovídá Clarksonovu hodnocení.

Foto: Škoda Auto

