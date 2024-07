Základní SUV Mercedesu koupíte ojeté už po pár letech klidně za třetinu ceny nového vozu, přitom platí za spolehlivé před 5 hodinami | Petr Prokopec

Od 1 007 930 Kč, taková informace dnes svítí na českém webu Mercedesu, když si zahájíte novou konfiguraci základního SUV značky jménem GLA. V bazarech můžete vybírat z vozů téhož jména od 300 tisíc Kč, i když nebudou starší než 7 let.

Pokud je SUV tím, po čem vaše automobilové srdce touží, pak vám dnešní nabídka nových vozů nejspíš dokonale vyhovuje. Tedy snad až na jeden podstatný detail - i kvůli popularitě těchto aut výrobci na sportovně-užitkových modelech vydělávají víc než na ostatních alternativách. O levné zboží tedy nejde ani omylem, však ani takovou Škodu Kamiq dnes nekoupíte za míň než 479 900 Kč. A co je to za SUV? Jde o Scalu na chůdách s pohonem předních kol a litrovým motorem pod kapotou, která s délkou 4 241 milimetrů ubytuje leda menší rodinu s malými dětmi.

Spojení „dobrý obchod“ tedy asi není zrovna tím, co by vás v první chvíli při pohledu na takové auto napadlo. A protože většina SUV míří na cenové škále ještě mnohem výš, není překvapením, že stále více lidí zkouší najít štěstí v autobazarech. Škody už ale nechme být, místo toho zamíříme k Mercedesu, neboť i jeho SUV lze koupit levněji než zmíněný Kamiq. A to o dost, i když se pořád budeme bavit o jednotky let starých vozech postavených v pomyslném potravinovém řetězci o dost výš.

Nejdostupnějším z nich je dnes model GLA, jehož první generace byla odhalena v roce 2013. Ta druhá je na trhu již třetím rokem, a přestože je pouze o dvacet centimetrů delší než zmíněná škodovka, stojí víc než dvakrát tolik - pod 1 007 930 Kč nekoupíte vůbec nic. První GLA si přitom dnes můžete pořídit i za méně než 300 tisíc korun, i když půjde o vozy z roku 2017. A na auta s umírněnými nájezdy (100 až 150 tisíc km) vám pořád bude stačit i 340 tisíc.

Na první pohled se navíc zdá, že do bazarů můžete vyrážet bez odborníka. GLA totiž vychází z třídy A, která je v německém TÜV Reportu dlouhodobě jedním z nejlépe hodnocených vozů. Ten s modelem GLA i dříve probíraným GLB sdílí platformu a povětšinou také motory. Vskutku se tedy zdá, že došlo na zhmotnění spolehlivosti. Jenže jak se říká, člověk nemůže jen důvěřovat, ale také prověřovat.

Kde tedy hledat sporné body? Exempláře z let 2016 a 2017 mají potíže s airbagy, ať už čelními, nebo okenními. U vozů z roku 2015 pro změnu může dojít na vznik požáru, a to kvůli hadičkám palivového systému, jejichž materiál až přespříliš praskal. Kvůli hřídeli pak mohou selhat i benzinové motory z téže doby, zatímco u dieselů vyrobených v roce 2014 docházelo na únik oleje. Celou produkci z let 2014 až 2017 pak trápilo přehřívání startéru, stejně jako software řídicí jednotky. U dieselů pak byla přílišná i produkce emisí NOx.

Ve finále se tedy vyplatí sáhnout jen po vozech po faceliftu, který přišel v roce 2017. Přesně to udělali i kolegové z Auto Bildu, kteří otestovali GLA 200d poprvé zaregistrované v listopadu 2018. Prvního majitele SUV vyšlo na skoro závratných 45 742 Eur (cca 1,16 milionu Kč), po pěti letech a 117 680 kilometrech však stojí 20 680 Eur (asi 520 tisíc Kč). I to je nicméně z pohledu průměrného Čecha dost, jakkoli očekávat za to může „plnou polní“, tedy alespoň co se komfortu týče.

Je tedy hlavně na vás, zda sáhnete po zcela nové Škodě Kamiq, která je kratší a méně luxusní, ovšem zároveň díky skutečnosti, že se stále vyrábí, drží krok s dobou, nebo po ojeté třícípé hvězdě. Rozhodnutí bude jako vždy na vás, kolegové ovšem výslovně varují před verzí GLA 45 AMG, která sice má 380 koní a díky sprintu na stovku za 4,4 sekundy dokáže „smáznout“ i řadu hot hatchů, ovšem její servisní náklady by vás mohly zruinovat. Možná i proto jsou nejlevnější kousky nabízeny levně, vaše mohou být již za ceny okolo 18 500 Eur neboli 470 tisíc korun. I to je ale nakonec lákavé...

GLA první generace po faceliftu zaujme vzhledem i spolehlivostí. Přesto můžete nakupovat už za méně než 300 tisíc Kč, 350 tisíc stačí na méně jeté kusy. A i vrcholné A 45 od AMG se vejde do půl milionu s přehledem. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.