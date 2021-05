Krize automobilového průmyslu netrápí jen výrobce, značným rizikům vystavuje i zákazníky před 3 hodinami | Petr Prokopec

I když je zájem o nová auta neobvykle nízký, jejich výroba nezvládá vykrýt ani omezenou poptávku. Potíže se tak projevují i tím, že objednaná auta jsou dodáván se zpožděním a pročtení kupní smlouvy se stává důležitějším než kdy dříve.

V posledních měsících mluvíme prakticky neustále o jednom jediném problému, který trápí prakticky všechny automobilky. Řeč je pochopitelně o nedostatku čipů, který vedl a dále vede k zavření řady továren. Tuto situaci jsme až dosud sledovali hlavně z pohledu zasažených výrobců, kteří aktuálně stále nevidí ani světlo na konci tunelu. Koncern VW tak již varoval, že druhé letošní čtvrtletí bude v tomto ohledu ještě horší než to první. A pokud budeme věřit expertům, pak lze těžkosti čekat celý letošní rok, možná i s přesahem do toho příštího.

U tohoto problému i dnes zůstaneme, na věc se ale podíváme optikou zákazníků. Také pro ně je to problém, a to nejen kvůli tomu, že když si nějaký vůz chtějí koupit, nemusí být v dohledné době vůbec k dispozici. Nedostatek čipů zpožďuje dodání i dříve objednaných vozů a některým lidem dealeři vůbec nejsou s to říci, kdy jej nakonec dostanou. Od smlouvy ale obvykle není lehké odstoupit, navíc tím mohou přicházet nejen o nervy, ale i o peníze - to když počítají s tím, že z prodejce nechají svůj vůz na protiúčet.

„Dealeři obvykle nesouhlasí se stanovením konkrétního termínu dodání, neboť pokud ten nebude dodržen, okamžitě je vina na jejich straně,“ říká k celé věci mluvčí německého autoklubu ADAC. Povětšinou jsou tak uzavírány smlouvy s nezávaznými daty. V Německu je prodejce může o šest týdnů překročit, aniž by riskoval jakýkoliv postih. Kromě toho má k dispozici ještě dalších šest týdnů, během nichž jej zákazník musí písemně vyzvat, aby objednávku konečně realizoval.

Ani poté ale proces nekončí, neboť zákazník si musí znovu vyžádat dodání objednaného vozu, a to do dvou týdnů. Teprve poté může od smlouvy odstoupit, stejně jako může žádat o kompenzaci, pokud mu nevykrytí objednávky způsobilo škodu. Od prodejce však může obdržet maximálně 5 procent ceny objednaného vozu. Tyto podmínky budou na různých místech různé a mohou být i specificky upraveny ve smlouvě, kterou se tak vyplatí studovat více, než je běžné. A domáhat se korektních podmínek nezvýhodňujících jednu stranu na úkor druhé.

Ve smlouvě může být i jednoznačně stanoven termín dodání, kdy lze v případě jeho porušení odstoupit od smlouvy okamžitě, k něčemu takovému ale dnes prodejci stoprocentně nesleví. Byli by sami proti sobě, navíc jsou v celé věci vlastně nevinně - i oni čekají, kdy vůz dostanou od výrobce. Jedno jasné poučení ale přece platí - v případě, že dáváte vůz na protiúčet, chtějte mít předem konkrétně potvrzenou výkupní cenu, která bude platná i ve chvíli, kdy nakonec staré auto předáte prodejci později. Tohle dealeři slíbit umí a je to jen fér, tedy pokud stav kilometrů udržíte v předem domluvených mezích. Je nesmysl, abyste snížením výkupní ceny dopláceli na zpoždění, které jste nemohli nijak ovlivnit.

Otázkou pak je, jak reagovat v momentě, kdy vám prodejce hodlá dodat vůz, který se v některých bodech liší oproti objednávce. Nedostatek čipů přiměl třeba Peugeot, aby model 308 prodával pouze s analogovým přístrojovým štítem místo digitálního. BMW pak pro změnu svá auta musí osazovat vyšší úrovní navigačního systému. To ale ovlivňuje ceny - Peugeot slevil, BMW zdražilo.

V té chvíli záleží na tom, jak moc vám nastalý stav vadí, jak je sepsána smlouva a za jakých podmínek od ní můžete odstoupit. Stejně jako jsou v ní definována práva prodejce na možné navýšení ceny kvůli vyšší moci. Momentálně tedy rozhodně nic nepodepisujte bez rozmyšlení, neboť postiženými můžete být ve výsledku vy sami. Však asi jen málokdo bude šťastný ve chvíli, kdy mu objednaný vůz dorazí s mnohatýdenním zpožděním, navíc za vyšší cenu a v jiné specifikaci, než jakou si původně objednal.

Toyota je dnes jednou z mála značek, u které vás větší problémy nečekají. I díky tomu je Yaris jedním z prodejních lídrů starého kontinentu namísto Volkswagenu Golf. Foto: Toyota

