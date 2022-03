Auto s 1 026 koňmi a maximálkou omezenou na 90 km/h není vtip, je to finská realita před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hennessey

Když už si koupíte auto s motorem 6,2 V8 s kompresorem o výkonu přes 1 000 koní, jistě nedoufáte v to, že vás bude moci s lehkostí předjet Škoda 105. Přesně s tím se ale musí smířit kupci Mammothu 1000 ve Finsku, chtějí-li zůstat v mezích zákona a neplatit příliš.

Každý stát má svá specifika, ať již se to týká oblíbeného jídla, televizních pořadů, hudby či třeba daňových zákonů. My si dnes posvítíme na Finsko, které stejně jako ostatní skandinávské země ve velkém podporuje prodej papírově nízkoemisních vozidel. Do vládní kasy však nesahá až tak moc jako třeba sousední Norsko, místo toho je relativní zvýhodnění dáno až brutálními daněmi uvalenými na vysokoemisní spalovací vozy. Při registraci těch „bezemisních“ ovšem státu neodvádíte nic.

V důsledku tohoto stavu není překvapením, že se mnozí Finové chovají stejně jako Češi a hledají způsob, jak pravidla obejít. Jednou z možností je zařazení prodávaného vozu do kategorie N2, což jsou užitková auta s hmotností nad 3,5 tuny. Je tu nicméně jeden problém, za kterým stojí Brusel. Evropská unie totiž rozhodla, že vozy zaregistrované v této kategorii nesmí dosahovat vyšší maximální rychlosti než 90 km/h. To pochopitelně u skutečných náklaďáků až tak nevadí, v případě obcházení pravidel s reálně jinými vozy vydávanými za užitkové ale může nastat kuriózní situace.

Přesně k tomu nyní v případě Hennessey Mammoth 1000. Tedy upravenému americkému SUV Ram TRX, které si vzala do parády slavná texaská tuningová firma. Ta se zaměřila především na motor, kterým je 6,2litrový přeplňovaný osmiválec. Z něj vydolovala 1 026 koní a 1 313 Nm, což jsou čísla, ze kterých padá čelist až na zem. Hennessey pak uvádí, že stovku vůz pokoří za 3,2 sekundy, o reálné maximálce se však nezmiňuje.

Nízká jistě nebude, finským kupcům to ale může být jedno, neboť maximální rychlost byla omezena na 90 km/h. Pokud vám to přijde jako příliš velká oběť, zvažte následující. Kdyby auto nespadlo do kategorie N2, jako osobák by s papírovými emisemi CO2 ve výši 506 gramů na kilometr podléhalo 44,8procentnímu zdanění, což znamená, že při ceně 249 900 Eur (cca 6,29 milionu Kč) by bylo třeba do státní kasy odvést 111 955 Eur (asi 2,8 milionu) jen na daních. To onen přesun do kategorie N2 ruší. A pro případné čímany jistě nebude problém omezovač zase odstranit...

Ram TRX Hennessey Mammoth 1000 zvládá díky 1 026 koním stovku za 3,2 sekundy, jeho maximálka pak jistě bude dalece za dvoustovkou. Totéž auto prodávané ve Finsku ale zvládá jen 90 km/h, kvůli daním totiž zamířil do kategorie užitkových vozů s hmotností nad 3,5 tuny, které mají nařízené rychlostní omezení. Foto: Hennessey

Zdroj: Netti Auto přes The Drive

