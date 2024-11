Automobilka nabízející dosud jen elektromobily nově nabídne i spalovací motory, v EU se tak vyhne dovozním clům před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nio

Teď už chybí jen to, aby se svým prvním autem se spalovacím motorem přišla Tesla, a obrat je dokonán. Těžko říci, zda je schopna či ochotna být až tak flexibilní, konkurenční Nio s tím ale problém nemá.

Vyhodíš ho dveřmi, vrátí se ti oknem, říká se. Toto pořekadlo lze nyní vztáhnout na čínské automobilky, kterým se Evropská unie letos rozhodla udělat čáru přes rozpočet zavedením vysokých dovozních cel na elektrická auta. To mělo místní výrobce učinit konkurenceschopnějšími, reálně se ale stane pravý opak. Averze k elektrickému pohonu se nezmění a Číňané jim začnou konkurovat i jinými cestami.

Inspirací jim může být místní úspěch MG, které spadá pod čínský SAIC. Zatímco většina čínských aut se sem žene s elektrickým pohonem, MG je úspěšné hlavně díky spalovacím a hybridním vozům. Konkurenční Nio to nemůže nevidět, a tak přestože se dosud prezentovalo jen jako výrobce ryzích elektromobilů, ani jemu nakonec nebudou smrdět spalovací motory.

S odvoláním na své zdroje o tom informuje Reuters. Automobilka, která dosud použitelnost svých elektromobilů navyšovala leda s pomocí výměnných stanic na baterie, má vyvíjet první hybridní vůz, a to nikoli pro domácí trh, nýbrž právě pro Evropu a Střední Východ. Poté by ovšem měly přijít na řadu i další země. Do těch novinky osazené benzinovou a elektrickou jednotkou zamíří pod novou značkou Firefly.

Nio by tak zabilo víc much jednou ranou, neboť elektrická Nia jsou docela drahá a tváří se jako prémiová auta. S hybridním pohonem by mohla být levnější sama o sobě, navíc se vyhnout vysokým clům, i takto se přiblížit masovému publiku a zároveň neovlivňovat image modelů „ryzího” Nia. Vypadá to, že Číňané jsou prostě mnohem flexibilnější než místní automobilky, které trvají už léta na jediném směru, ze kterého nehodlají uhnout. Není čas to změnit?

Nio bylo až dosud známé jen jako výrobce elektromobilů. Po zvýšení cel ovšem Číňané začali pracovat na hybridech používajících dominantně spalovací motory, kterých se vysoká cla netýkají. Pokud by takový pohon dostalo auto jako kombík ET5, v Evropě by mělo šanci skórovat. Foto: Nio

Zdroj: Reuters

