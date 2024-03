Cristiano Ronaldo protáhl své nové Ferrari za 47 milionů. Už ani neví, kolik jich má, i na takové si vydělá za pár dnů včera | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Příjmy špičkových sportovců vystoupaly do tak absurdních výšin, že pro ně laciná nejsou už jen „obyčejná” auta výjimečných značek, ale i jejich speciality. Na tento vůz si Ronaldo vydělá za necelé čtyři dny, i když je pro naprostou většinu lidí jen nesplnitelným snem.

„Už ani nevím, kolik jich mám,” řekl s úsměvem v teplákách od Gucciho před dvěma měsíci Cristiano Ronaldo, když se ukázal ve svém novém Ferrari Purosangue. Tohle auto je pro něj s cenou začínající okolo 9 milionů Kč něčím jako ojetá Fabia I HTP pro některé z nás - tuctový vůz, který si může pořídit za peníze, které pro něj nejsou víc než drobné.

Zní to přehnaně, ale počítejte s námi - za své saúdskoarabské angažmá je honorován 200 miliony dolary ročně, to je asi 4,7 miliardy Kč, přesněji 4 694 200 000 Kč. A to je jen část jeho příjmů, z reklamy a čehokoli dalšími si může snadno přijít na další stovky milionů. Zůstaneme-li ale jen u tohoto známého příjmu, bavíme se o 391 milionech měsíčně, 98 milionech týdně a 14 milionech denně. Purosangue se do této sumy vejde zcela jistě.

Pochybujeme, že Ronaldo ví přesně, kolik vydělává a jaká je přesná výše jeho majetku. Není pak divu, že ztratil přehled o počtu jím vlastněných Ferrari, k jejichž celkovému počtu se nyní bude dopracovávat s ještě většími problémy. Pořídil si totiž Ferrari Daytona SP3, se kterým se poprvé ukázal na veřejnosti, jak můžete spatřit na videu níže. A i když je to limitovaná specialitka pro vyvolené s cenou začínající na 2 milionech USD, tedy asi 47 milionech korun, pro Ronalda jsou to pořád drobné. Stačí být tři dny doma a než se čtvrtý den nachystá na cestu ven, má na SP3 vyděláno.

Je to z pohledu běžného smrtelníka až absurdní stav věcí, ale tak to zkrátka je, sportovních ikon Ronaldova ražení svět mnoho nepoznal. Kde se šroubování jejich příjmů k nebesům zastaví, ví asi jen bůh.

Ferrari Daytona SP3 je téměř pro celý svět autem snů, pro Cristiana Ronalda jen jedno z mnoha nových aut. Může si ho koupit za peníze, které ani nepozná, že nemá. Foto: Ferrari

Zdroj: lisbon.cars@Instagram

Petr Miler

