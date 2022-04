Dekády starý americký „koráb” na 26palcových kolech ve sprintu vyklepl nejnovější vrcholnou Teslu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Na startu sprintu vypadá naprosto nepatřičně, i ona absurdně velká kola má ale proto, aby v soupeřích nevytvářel dojem těžkého soka. Jenže po rozsáhlých úpravách jím je, pokořil i Teslu Model S Plaid.

Pokud bychom měli Tesle vystavit upřímné vysvědčení, příznivce Elona Muska bychom asi nepotěšili. Americká automobilka v některých ohledech připomíná komunistické AZNP, kde jste také neměli jistotu, kdy vám objednané auto dorazí. A co vám vlastně dorazí. Spolehnout jste se mohli víceméně jen na to, že budete muset přiložit ruku k dílu. Míra tolerance byla totiž svého času v Mladé Boleslavi nemalá a vyráběná auta značně nedokonalá. Lidé přesto byli rádi, že vůbec mohou něčím jezdit a řadu haprujících věcí si místo vrácení vozu a čekání na jiný raději opravili svépomocí v garáži.

Kde se ovšem cesty Škody a Tesly rozcházejí, to je jízdní dynamika. Český výrobce totiž nikdy nebyl lídrem na trhu, zatímco ten americký tempo do značné míry udává. Momentálně za tím stojí hlavně Model S Plaid, který dostal do vínku tři elektromotory. Jeho celkový výkon tak vzrostl na 1 034 koní, což je více, než nabízelo svého času Bugatti Veyron. A jelikož tu máme podobnou hmotnost, nepřekvapí drtivé zrychlení - třeba magazín Motor Trend se dokázal na stovku, resp. na 97 km/h, dostat již za 2,07 sekundy. Na dragstripové dráze pak čas dokonce klesl na 1,98 sekundy.

Právě na speciální adhezivní asfalt zamířila Tesla i nyní. Brooks Weisblat z Dragtimes tentokrát ke sprinterské dráze dostal hned tři vozy, neboť jeden by nevydržel s baterkami a i kdyby ano, od určité míry vybití by nebyl tak rychlý. Díky tomu se mohl jeden z nich v nejlepší formě postavit do souboje s... druhou generací Chevroletu Caprice. Tedy autu, které bylo poprvé uvedeno do prodeje už v roce 1971.

Jakkoli ovšem oba vozy od sebe dělí půl století, ve finále je to ten starší, který bere zlaté vavříny. O jeho pohon se totiž už dávno nestará osmiválec Turbo Jet či Turbo Fire. Majitel známý pod přezdívkou Donkmaster jej totiž nahradil moderní jednotkou LS7, která se montovala i do Chevroletu Corvette Z06 šesté generace. Mimo to však došlo i na další úpravy, jenž výkon zvedly z 512 koní skoro na pětinásobek - skutečně 2 500 koní.

Pod kapotou se tak skrývá více síly, než jakou dostaly do vínku hned dvě Bugatti. Člověk by přesto nečekal, že se Tesla dočká výprasku - má pohon všech kol, Caprice zůstal zadokolkou. Navíc má pro sprinty naprosto nevhodná, poněkud „rapperská” 26" kola. To je ale pro zmatení publika, na nich obouvá na míru vyrobené slicky, které výkonu přenesou překvapivě hodně. Tesla tak dostane na frak celkem přesvědčivě, třeba v prvních metrech získá náskok. Po 50 letech na světě - přes rozsáhlé úpravy - je to obdivuhodné. A se vším okolo především zábavné.

Druhá generace Chevroletu Caprice dorazila v roce 1971, motor LS7 se pak pro Corvette Z06 vyráběl v letech 2006 až 2008. Americký nadšenec známý jako Donkmaster obojí spojil dohromady a ještě poladil, aby s 2 500 koňmi dokázal překonat Teslu Model S Plaid, jak můžete vidět níže. Foto: Chevrolet

Zdroj: DragTimes@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.