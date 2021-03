Kia ve porazila sprintu Ferrari, Porsche i Lamborghini, má to ale řadu háčků před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Donedávna nemyslitelné je nyní realitou a jde o klání sériového modelu proti sériovým. Přesto nebylo vše úplně fér a především je třeba dodat jedno - Kia je v tomto zvířátko zvládající jediný trik.

Včera jsme si mohli představit elektrickou novinku korejské automobilky. Jakkoliv ovšem Kia EV6 vypadá pohledně a má i nemalý dynamický potenciál, nemohli jsme si nevšimnout jejích relativně malých baterií. Základní varianty totiž dostanou 58 kWh, zatímco výše postavené mohou počítat s 77,4 kWh. To jsou víceméně stejné parametry, s jakými je spojena i Tesla Model 3, což není úplně málo. Jenže jen v případě slabších variant.

Stejné akumulátory dostane i vrcholné provedení EV6 GT s 585 koňmi výkonu, u nějž to dostačující jednoduše být nemůže. Do jiného světla to pak vrhá i schopnost zrychlit z klidu na stovku za 3,5 sekundy, maximálku 260 km/h i možnost připojit až 1,6 tuny těžký přívěs. Ostatně v případě třetí schopnosti se sama Kia trochu prořekla, když uvedla, že vůz jej bude s to táhnout jen pokud akumulátory budou mít více jak 35% kapacitu.

Tím jen ukazuje, jak krátce bude vysokým výkonem EV6 GT disponovat. Na tomto místě se sluší připomenout jedno z úskalí elektromobilů. Jejich výkon je výsledkem napětí násobeného proudem a má-li být výkon vysoký i při nižším napětí (tedy při nižší úrovni nabití baterek), je potřeba více proudu. V v tomto případě mají obvykle pohon i baterie své limity relativně nízko, proto s klesajícím stavem nabití klesá jejich výkon resp. dynamika a u Kie zjevně klesá tak moc, že s 35 % akumulátorů už ztrácí i svou tažnou schopnost.

Tento fakt staví do trochu méně šťastného světla i závod na čtvrtmíli, do kterého sama Kia postavila auta od Ferrari, Porsche, McLaren či Lamborghini. Nevybrala si zrovna nejsilnější soupeře - základní Ferrari California T už se ani nevyrábí, Porsche 911 Targa 4 je jedním z nejslabších a nejtěžších modelů, Lamborghini Urus je SUV a McLaren 570S je také základ, který přesto Kiu porazil. Ale budiž, to není to hlavní.

I tak je jistě obdivuhodné, že je Kia rychlejší, ale jak dlouho? Kolikrát takový výkon zopakuje? Jednou, dvakrát, třikrát? Možná ani to ne, po pár desítkách km ostrých akcelerací navíc dojede zcela. Opakovatelnost a konzistence, to je problém elektrických aut a jejich dynamiky, nakonec ne náhodou všechny Tesly ke svým slavným sprintům, v nichž poráží kde koho, nastupují zásadně zcela nabité. A už při několikáté akceleraci nejsou tak rychlé. Američané takovým věcem říkají one trick pony, poník, který zvládne jediné číslo. Kia EV6 v tomto sprintu tak působí.

Kia EV6 se chlubí opravdu působivou dynamikou. Má ale relativně malé baterie, které ji hlavně při rychlé jízdě budou značně limitovat. Níže realizovaný sprint tak se stejným výsledkem možná zvládne také jen jednou, už se 35 % baterek oficiálně ztrácí schopnost táhnout 1600kg přívěs. Foto: Kia

Zdroj: Kia

