Kolik výkonu zbylo slavnému motoru BMW po 20 letech a 278 tkm? Výsledky z „brzdy" překvapí

Je to jeden z nejuctívanějších motorů mnichovské značky vůbec a vzhledem k našim zkušenostem s ním můžeme říci, že z hlediska okamžitého projevu zcela právem. Co ale nabízí po dvou dekádách náročné služby?

V říjnu 2000 představilo BMW tehdy zcela novou generaci M3. Vůz s kódovým označením E46 dorazil ve formě kupé i kabrioletu, přičemž pohon vždy dostal na starosti 3,2litrový šestiválec. Ten byl poslední evoluční fází atmosférického agregátu S50, který automobilka použila již u předchozí generace M3 E36. V té době měl ovšem motor třílitrový objem, s nímž pároval výkon pohybující se v závislosti na trhu mezi 240 a 286 koňmi. Finální provedení, které již dorazilo pod názvem S54, ovšem v Evropě disponovalo 343 a v Americe 337 koňmi.

Vzpomínky na tyto časy nám vrací přiložené video, které se soustředí právě na M3 E46 současnou optikou. Majitel kupé černého kupé za něj zaplatil pouhé 3 tisíce dolarů (cca 64 tisíc Kč), tedy na poměry M3 E46 směšnou cenu, zvláště v porovnání s evropskou nabídkou. Na starém kontinentu totiž nejlevněji pořídíte opravdové vraky, za které stejně musíte dát minimálně 180 tisíc korun. V té chvíli ovšem budete muset dokoupit ještě motor, od prvního otočení klíčkem vás tak dělí ještě další investice.

Toto BMW je oproti tomu plně pojízdné, jakkoliv nový majitel přiznává, že rozhodně není bez chybičky. To se ostatně potvrdí ve chvíli, kdy jej přiveze do zkušebny, aby na motorové brzdě ověřil výkon. Během druhého testu totiž výfuky začnou produkovat opravdu velká mračna kouře, což naznačuje přítomnost oleje v pohonné jednotce. Za tím by přitom mohlo stát selhání systému Vanos, což je obvyklá závada, která vede právě ke ztrátě tlaku v olejovém potrubí a k případnému úniku.

Oblastí, kde mohlo dojít na poruchu, je ovšem daleko více. Do oprav se přitom majiteli míchat nebudeme, místo toho zmíníme výsledky z oné motorové brzdy. Ty jsou totiž poměrně překvapivé, a to nikoliv jen s ohledem na technický stav či stáří vozu. Dodat je třeba i nájezd, který narostl na nemalých 173 tisíc mil (přes 278 tisíc kilometrů). To je na podobné sportovní kupé opravdu hodně, načež by bylo pochopitelné, kdyby motor produkoval i méně než 300 koní. Tak špatně na tom ale opravdu není.

Vůz byl otestován hned dvakrát, přičemž nejprve měl aktivovaný normální a posléze sportovní režim. Na zadních kolech mu přitom bylo naměřeno 284,89 a 289,48 hp, což odpovídá 289 a 294 koním. Nejde však o výkon na motoru, v takové chvíli je třeba přičíst třecí ztráty, které dle Christiana činí zhruba 20 procent. Pohonná jednotka by díky tomu měla mít okolo 352 koní, tedy dokonce více, než produkovala jako zcela nová.

Za tímto posunem stojí tuning, kterým vůz kdysi prošel. Poladěna přitom byla řídicí jednotka, stejně jako dorazilo upravené sání a výfuk. S tím pochopitelně narostlo i stádo koní. Přesto všechno je však výsledek oslňující, zvláště s ohledem na nájezd a cenu vozu. Dá se přitom předpokládat, že pokud majitel svou investici zdvojnásobí, bude mít perfektně fungující a hlavně nadmíru výkonný vůz, za nějž by mu ostatní fanoušci urvali ruce.

Když dorazilo BMW M3 E46 na trh, produkovalo 343 koní. Dnes, tedy po více než 20 letech, může dávat k dobru dokonce ještě vyšší výkon, a to i přesto, že nájezd přesahuje čtvrt milionu kilometrů. Ilustrační foto: BMW

