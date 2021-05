Konkurent Tesly na poli tahačů stále žije, svůj evropský stroj ukázal ve sprintu s osobákem před 4 hodinami | Petr Miler

S osobákem tedy odtud potud, s rozhodně menším autem obecně vnímaným jako rychlejším ale ano. Svou prvotinu má dostat do prodeje ještě letos.

Nikola nebyl jen Tesla, je to také konkurent Tesly, chce se říci. Americká firma Nikola Motor Company byla po léta skloňována i na našich stránkách v souvislosti se svými elektrickými tahači namířenými přímo proti snahám známější americké automobilky na stejném poli, dosud ale nelze říci, že by se jednalo o souvislosti bůhvíjak pozitivní. Kontroverzní společnost to byla vždy, nakonec už její jméno zní poněkud paraziticky, od loňska se o ní ale hovoří hlavně v souvislosti s řadou dřívějších podvodných kroků, které jí měly stavět do poněkud pozitivnějšího světla, než by si zasloužila.

Leckdo by mohl čekat, že tohle pošle Nikolu do kolen, ale ona se má dál čile k světu. Momentálně podle svých slov finalizuje vývoj tahače označeného Tre, který se poprvé představil už v roce 2018. Na rozdíl od modelů (či konceptů) One a Two je zaměřen hlavně na Evropu, kde se má dostat do prodeje ještě letos, tedy do konce roku 2021. A v této souvislosti firma pouští do éteru videa dokumentující právě jednotlivé fáze vývoje.

V tom posledním, níže přiloženém se soustřeďuje na testy schopností pohonného ústrojí v testovacím centru v Indianě, což je zajímavé z mnoha důvodů. Jedním z nich je u sprint proti o poznání menšímu autu, Fordu F-350, který je k vidění v samotném závěru krátkého dokumentuje a ukazuje, že Tre nebude úplně pomalý vůz. Nečekejte, že tahač vytře Fordu zrak, s autem akcelerujícím na stovku za asi 8 sekund ale dokáže držet krok a není tak moc daleko ani za Teslou Semi, která má akcelerovat na stovku za 5 sekund. Ne snad, že by to byly pro tahač důležité parametry, ale pro zajímavost...

Dodejme, že ač Nikola proslula svou preferencí vodíkových palivových článků, její první sériový elektrický tahač má být bateriový. Nabídnout má okolo 650 koní výkonu, asi 750kWh akumulátory a z nich pramenící cirka 500kilometrový dojezd. Jak moc to bude k něčemu, uvidíme později (tedy, pokud vůbec něco uvidíme...). Vodíková alternativa s dojezdem okolo 800 km doplnitelným za méně než 20 minut má dorazit až v roce 2023.

Takto se tahač Nikola Tre představil v roce 2018, dnes můžete níže v akci vidět jeho už předprodukční prototyp. Foto: Nikola Motor Corporation

