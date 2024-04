Lewis Hamilton asi pochopil kouzlo Maxe Verstappena, mezi velkými cenami začíná „smažit” počítačové hry před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, tiskové materiály

Verstappen převzal od Hamiltona žezlo krále Formule 1, britský pilot ale boj o návrat na trůn ještě nevzdal. Teď to vypadá, že možná objevil způsob, jak nizozemskému sokovi znovu zavařit.

Leccos v tomto článku bude vyřčeno se značnou nadsázkou, jednu věc si ale můžeme nyní říci se vší vážností - Max Verstappen je dnes neohroženým králem Formule 1 a snad jen opakovaná technická selhání jej mohou zastavit v cestě za čtvrtým titulem mistra světa tohoto sportu. Co všechno se muselo sejít, je na dlouhé povídání, rozhodně to ale není jen auto.

Verstappen v ef-jedničkách zářil v podstatě od prvního dne, kdy se v nich objevil. Chvíli mu trvalo, než našel jistou konzistenci, vždy ale dokázal i s horším autem předvádět výjimečné výkony, až v roce 2021 dokázal - slovy Tota Wolffa - s nožem mezi zuby vybojovat svůj první titul, i když řídil horší auto než tehdejší favorit. Pak dostal i tu nejlepší techniku a byla to postupně stále větší exhibice, ale znovu - není to jen auto. O kolik lepší výkony Verstappen předvádí ve srovnání se Sergiem Pérezem, který dokázal bojovat o vítězství ve velkých cenách i s průměrnou technikou, je fascinující.

U Verstappena se toho sešlo hodně - geny dvou „závodních rodičů”, posedlý otec, známé jméno... Ale také jeho vlastní vášeň pro motorsport, která se odráží i v tom, že si od něj nemůže dát pokoj, i když závodit nemusí. Příběhy o tom, jak se Super Max věnuje závodům na simulátorech nejen mezi velkými cenami, tahá si patřičné „nádobíčko” svým soukromým letadlem i do dějišť grand prix a tam klidně do čtyř ráno poměřuje síly se soupeři online, už jsou legendární.

Možná se tím nechal inspirovat i jeho předchůdce na piedestalu, sedminásobný mistr světa F1 Lewis Hamilton. Ten nevyrostl v době, kdy by něco takového vůbec bylo možné, PlayStation One ale byl na trhu už v roce 2000 a Hamilton se zřejmě rozhodl dohnat ztracený čas. Přímo jeho tým (stále ještě...) tedy ukázal, jak právě na PS One „smaží” F1 2000 nebo původní Gran Turismo. Chybí mu tedy ještě kus cesty, aby se stal mistrem moderních simulátorů, kterým Verstappen kupodivu též je, ale nikdy není pozdě na to začít, ne? Třeba je hlavní část Maxova kouzla právě v tom a Lewis brzy znovu převezme otěže..

Vida, jak to Lewisovi „těsně před důchodem” u PS sluší, no ne? Foto: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, tiskové materiály

Zdroj: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.