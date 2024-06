Majitel si nechal ze 712koňového pick-upu odstranit omezovač, třítunové monstrum rozjel na Autobahnu skoro na 300 km/h před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ram

Už z představy takové jízdy jde trochu strach a ve skutečnosti nepůsobí o nic líp. I kameraman dal v extrémní kalupu najevo, že se v autě necítí dvakrát komfortně. A nedivíme se, je to v podstatě splašený náklaďák.

Loni v srpnu americká automobilka Ram oznámila, že s koncem roku skončí také výroba jednoho z jejích největších extrémů, 5 916 milimetrů dlouhého pick-upu TRX. Ten je založen na modelu 1500, nicméně ve srovnání s ním nabral „svaly“, a to po stránce designové i technické. Pod patřičně roztažený bodykit se totiž nastěhoval Hellcat neboli 6,2litrový osmiválec Hemi, který byl naladěn na 712 koní výkonu a 881 Nm točivého momentu. To jsou opravdu neskutečná čísla i na dnešní dobu, jakkoli Ram u konceptů zašel ještě dále a třeba na výstavě SEMA 2018 ukázal provedení osazené sedmilitrovým motorem produkujícím 1 014 koní a 1 288 Nm.

I když ale u produkční verze došlo na menší agregát, zájem byl opravdu enormní. Ram tak nakonec své záměry lehce přehodnotil a poslední kus vyrobil letos 16. února. Automobilka pak sice naznačila, že TRX by se jednou mohlo vrátit, zároveň však dodala, že osmiválec u toho už nebude. Místo něj by totiž mělo dorazit šestiválcové twin-turbo. V té chvíli by ovšem již pick-up nebyl takovým lákadlem. Zdá se tedy, že došlo na definitivní finále, které stávající majitelé uvítali - hodnota jejich aut má šanci jít citelně nahoru nahoru.

TRX se oficiálně prodává také v některých zemích Evropy, mj. v Německu. A jeden z nich skončil v rukou rakouského youtubera s přezdívkou OG Schaefchen. Ten se nijak neošíval nad vzhledem vozu či jeho výkonem, trochu se však pozastavil nad maximálkou. Ram totiž rozlet vozu omezil na 190 km/h, pochopitelně kvůli bezpečnosti. Pick-up totiž disponuje nemalou světlou výškou, stejně jako má v základu obuté off-roadové obutí. V terénu se tak rozhodně neztratí, na silnici by se ale mohla negativně projevit jeho výška 2 235 mm a hmotnost 2 921 kg.

Nic z toho ovšem youtubera nezastavilo, koneckonců sériové pneumatiky a kola nahradil jinými s certifikací do 300 km/h. Klíčovým prvkem však bylo odstranění omezovače. S takto upraveným vozem pak následně vyrazil na německý Autobahn, kde se logicky nemusel obávat o řidičské oprávnění. Po necelých devíti sekundách po startu, kdy TRX dosáhlo dvoustovky, ovšem musel začít rychlost zjišťovat jinými cestami - tachometr totiž končí právě na 200 km/h. Sám říká, že se vůz rozjel až na 285 km/h skutečné rychlosti, což je skutečně bláznivé tempo. A pohledy ven z kabiny jeho slova nerozporují, vše kolem se míhá docela jinak než v Německu celkem obvyklé dvoustovce, i kameraman měl trochu strach.

S ohledem na rozměry a hmotnost vozu je dynamika pick-upu opravdu neskutečná. Jeho odchodu lze tedy opravdu litovat, zvlášť když nic takového už nemá nikdy vzniknou. Americká agentura ACEEE, která se snaží na silnicích protlačit co nejúspornější vozy, totiž TRX opakovaně v letech 2021, 2022 a 2023 označila za nejhorší vůz na trhu, co se emisí a spotřeby týče. A to asi Ramu stačilo, aby zákazníkům ukázal záda.

TRX působí hrozivě již na pohled. Pod kapotou pak skrývá 712 koní, s nimiž lze dosáhnout dynamiky supersportů, jak můžete vidět níže. Foto: Ram

Zdroj: OG Schaefchen@YouTube

Petr Prokopec

