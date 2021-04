Majitel ukázal, kam až může zajít sdílení dílů u moderních aut odlišných značek včera | Petr Miler

Už jsme si zvykli, že na autech velkých koncernů najdeme díly označené logy jiných značek. A ti otrlejší vzali jako fakt třeba i loga BMW na Toyotě Supra. Ale toto je ještě jiná káva.

Zrovna včera jsme to zmiňovali při probírání kontroverzního kroku Renaultu s drastickým omezením rychlosti jeho aut. Společný vývoj a následné sdílení dílů mezi různými auty stejného koncernu nebo i vozy úplně odlišných výrobců je v automobilovém průmyslu jednou ze zásadních cest ke snížení nákladů, která zákazníkům vadí nejméně. Pokud se ovšem dělá chytře. Musíte sdílet díly, které nejsou vidět a které neovlivňují charakter auta, jinak to zkrátka dráždí.

Proto relativně málo lidí „řeší”, že Škoda Octavia je převlečený VW Golf a vice versa, protože nejde o stejná auta. Mají sice stejnou platformu, mají do značné míry stejné motory i stejné převodovky, mají asi tak milion stejných dílů, ale ve výsledku nejde o totožné vozy - vzhledově, rozměrově, charakterově i jinak. Naopak právě proto spoustu nadšenců dráždí fakt, že nová Toyota Supra je do značné míry jen přeznačkované BMW - těch spojitostí je zkrátka příliš a záplava dílů s mnichovským logem nechává chladným málokoho.

To se ale pořád bavíme o ryze „fyzických” dílech, u nichž jdou výhody sdíleného vývoje a výroby nabíledni. Pokud dostanete třeba stejné brzdy do 10 různých modelů, značně ušetříte na vývoji brzdových systémů. A pokud si následně objednáte za rok miliony sad brzd u jednoho dodavatele místo stovek tisíc, jistě se dostanete k lepší ceně. Sdílený vývoj ale probíhá i jinde a v posledních letech je možná ještě podstatnější - na poli palubních systémů a jeho softwaru.

I když tak úplně nesouhlasíme s frází, že auta jsou už jen počítače na kolech, protože jejich podstata je pořád v mechanice, tohle hraje stále důležitější roli. A znovu platí, že když vyvíjíte stejný palubní systém pro desítky různých modelů klidně i úplně jiných značek, ušetříte. Jednak opět hardwarově, možnosti úspor se ale skrývají i na poli softwaru. Zdánlivě je to bezpečné, protože takový systém může ze všeho nejsnáze vnitřně fungovat totožně a zvenčí se tvářit úplně jinak, také zde ale jde leccos pokazit.

Nejlépe to ukazuje video níže, na němž se majitel nové Corvette C8 po aktualizaci palubního softwaru nestačí divit, že jeho auto se mu začalo hlásit logem Cadillacu, tedy jiné značky koncernu GM. Inu, někdo z vývojářů zřejmě při změně úvodního hlášení zapomněl správně definovat pár „if”, „like” a „then”, programátoři to budou znát. Nedivte se tedy, pokud to nebude jen logo Škody na krytech jejích motorů, co skrývá překvapení, i moderní škodovky používají palubní systém shodný s tím, který mají třeba VW. Jednoho dne tak může podobnou krizi identity zažít třeba i váš Enyaq, kterému zrovna palubní systém nefunguje úplně tak, jak by měl.

Nová Corvette přivítala po poslední aktualizaci svého majitele logem Cadillacu, inu systémy obou aut jsou vyvíjeny společně a někdo zapomněl přiřadit správné logo ke správným modelům. Ilustrační foto: Chevrolet

