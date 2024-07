Nový Ford Focus ve stylu Mustangu by prodejně jistě fungoval, musel by ale dostat normální techniku včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Ford se svým bestsellerem končí a nástupce nechystá, někteří se mu ale snaží vnuknout jinou myšlenku. Vize Digimods Design by musela dojít jistého zjemnění, podobně jako nové Mondeo by ale s normální technikou prodejně fungovala.

Ford Focus již nějakou chvíli není součástí americké nabídky značky. Ta v jednu chvíli dospěla k názoru, že lidé vedle Mustangu už nic jiného než SUV a pick-upy nechtějí. Navíc vše vsadila na elektrický pohon, po mnohasetmiliardových ztrátách ale zjistila, že s tímto přístupem by to mohla rovnou zabalit a dnes už své někdejší sázky lituje.

Podobnou katarzí Ford prochází i v Evropě, a tak je vlastně otázkou, co bude dál. Názor na konec Focus ale modrý ovál nezměnil, a tak má na konci letošního roku odejít na věčnost také tady. Přitom by mohl přijít s novou generací a aplikovat na ni nápady, které už použil u elektrického propadáku jménem Mach-E. Ten nevypadá zle, akorát je drahý a mizerně použitelný, což je to poslední, co normální zákazník od nového auta čeká.

Právě takto uvažovali nadšenci z Digimods Design, který se pokusili ukázat, jak by mohl vypadat nástupce současného Focusu, kdyby dostal čelní a zadní partie inspirované Mustangem. Podobný přístup Ford reálně použil u nového Mondea a sklízí s ním velké úspěchy, ovšem ne v Evropě, kde jej odpískal stejně jako Fiestu.

Práce Digimods Design je zároveň pozoruhodná i rozporuplná. Hlavně vpředu, kde „nozdry“ na bocích masky působí jako pěst na oko. Roztažení mřížky do stran by tak vyznělo lépe. Záď pro změnu připomíná někdejší BMW řady 1, to ale není třeba vnímat jako negativum. Zapracování světel z muscle caru přitažlivost hatchbacku každopádně umocňuje. Ukazuje se tak, že pokud by jimi Ford neosadil pouze své elektrické SUV nebo čínské Mondeo, ale víc aut, mohl by si znovu pomoci k lepším prodejům. To by ale muselo nové auto dostat normální techniku, jako elektromobil by opět propadlo.

V kontextu s viděným je překvapivé, že se tímto směrem nevydává některá tuningových firem - jakási vizuální „mustangizace” jiných modelů značky by mohla zaujmout. A v případě Focus by byla o to snazší, že je nabízen nejen jako pětidveřový hatchback a kombík, ale také jako čtyřdveřový sedan. U této karosářské verze by integrace čelních a zadních partií z muscle caru byla obzvláště zajímavá, neboť o daném provedení čas od času zmíní pár slov i sama automobilka. Jejím oficiálním počinem byl ale dosud jen zmíněný kontroverzní Mustang Mach-E.

Nový Ford Mondeo pro Čínu jen dokládá, že tvary Mustangu nesluší jen původnímu muscle caru. Co kdyby se takového přepracování dočkal i Focus? To by mohl být velký návrat, ovšem jen s tou správnou technikou. Foto: Ford

Zdroj: Digimods Design@YouTube

Petr Prokopec

