Ostrá verze nové levné Lady vypadá zevnitř jako Pagani pro chudé, bez maskování nafotili i odvozený kombík před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Berte to s nadsázkou, ale podívejte se na první fotku a řekněte, že viditelné detaily působí dojmem, že se díváte do jednoho z nejlevnější aut vůbec. Ukázal se také chystaný kombík Cross, který již mohl skouknout ruský prezident. A nepřekvapivě se mu líbí. Víc než jeho názor ale bude prodávat nízká cena.

Během uplynulého víkendu se v ruském Togliatti jel 27. ročník Závodu šampionů. Ten si nenechala ujít ani Lada, která tam představila svůj zcela nový sedan Iskra v soutěžním provedení. K největším změnám u něj došlo pod kapotou, neboť standardní jedna-šestku nahradil 1,8litrový čtyřválec. Ten byl navíc ještě poladěn, načež posílá na přední kola 173 koní výkonu a 200 Nm točivého momentu. Tři čtvrtiny z této porce jsou přitom dostupné již od 2 500 otáček, neboť závod neprobíhá na hladkém asfaltu, nýbrž na sněhu a ledu.

Ke změnám došlo také v kabině, jak nyní lépe demonstrují nové fotografie. Závodní Iskra totiž dostala do vínku i hydraulickou ruční brzdu s velmi slušivým madlem. Díky tomu může z jistého úhlu pohledu působit jako Pagani pro chudé. U standardního provedení si ovšem klientela bude muset vystačit s klasikou, elektronickou parkovací brzdu Lada vynechala i kvůli snaze udržet ceny co nejblíže při zemi. Startovat by tak měla zhruba okolo milionu rublů, tedy na nějakých 245 tisících korunách.

Lada s novinky nezůstane pouze u sedanu, mimo něj chystá také standardní kombík i provedení Cross, které „batoh“ na zádech spojí se zvýšeným podvozkem. Tohle auto už bylo nachytáno při testech v běžném provozu bez špetky maskování, jak můžete vidět níže. Druhé si pak mohl přímo v továrně AvtoVAZu prohlédnout ruský prezident Vladimír Putin, jak informují lokální média. Ten na adresu kombíku, který by měl zvládnout i cosi více než jen polní cesty, uvedl, že se jedná „o pěkné auto“. Nic jiného než pochvala domácího produktu se ale nedala čekat.

Rusové u všech tří verzí počítají s nabídkou tří motorizací, kdy základ bude tvořit jedna-šestka s osmiventilovou technikou. Jejích 90 koní pak bude přenášet pětistupňový manuál, zatímco ten šestistupňový či automat CVT budou spojeny s šestnáctiventilovou verzí jednotky. V té chvíli ale již na přední kola bude směřovat 106 koní. Výroba sedanu pro běžné zákazníky pak má odstartovat v dubnu, následně pak bude zahájen prodej. Kdy dorazí trochu lépe vybavený Cross, zatím nebylo upřesněno.

Závodní Iskra se dočkala výkonného motoru. O víkendu si střihla debut na ruském Závodu šampionů, kde ukázala i interiér s hydraulickou ruční brzdou s neobvyklým madlem a vůbec zajímavě střiženou architekturou. Foto: AvtoVAZ

Zdroje: AvtoVAZ, Auto Mail.ru, autopotoknews@Telegram

Petr Prokopec

