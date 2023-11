Poslední kupé Ferrari s manuální převodovkou to rozpálilo na Autobahnu, víc jak 300 km/h padlo za úžasného zvuku včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Jeho papírové parametry dnes už neohromí, třebaže bychom se neodvážili označit je za špatné. Zpoza volantu přesto budete auto vnímat docela jinak, krásně znějící točivý motor a ruční řazení jsou zvláště dnes učiněnou ódou na automobilovou radost.

Ferrari F430 je vůbec posledním kupé slavné italské značky, které bylo k mání s manuální převodovkou. Jako takové má navždy zajištěné místo v pomyslné automobilové síni slávy, byť je třeba dodat, že po třech pedálech a „fofrklacku“ svého času mnoho lidí nesáhlo. To ale na druhou stranu z těch, kteří takové exempláře vlastní, udělalo o něco bohatší lidí, neboť za manuální Ferrari F430 se dnes připlácí statisíce a dá se očekávat, že do budoucna se cenové nůžky mezi verzemi s ručním řazením a automatem (či sekvencí, chcete-li) F1 budou jen rozevírat.

Právě koncert tří pedálů, dvou nohou a jedné ruky pohybující se nad středovým tunelem si dnes můžeme vychutnat, neboť místo obvyklejší jízdy varianty osazené šestistupňovým automatem vám dnes naservírujeme právě představení manuální verze. A jsme si skoro jisti, že nos nad ním neohrnete, neboť jekot atmosférického 4,3litrového motoru F136 vám zvlášť v kombinaci s manuálem během chvíle zježí chloupky za krkem.

Pohonná jednotka auta produkuje 490 koní výkonu v 8 500 otáčkách a 465 Nm točivého momentu při 5 200 ot./min. To dnes nejsou čísla, ze kterých by se dnes lidem rozklepala kolena, výrobci dnes nabízejí rodinné kombíky s vyššími výkony. Na druhou stranu jsou v tomto případě spojena s nepříliš vysokou hmotností 1 517 kilogramů, díky čemuž šedě lakované kupé zvládá stovku pod 4 sekundy a podívá se s rychlostí daleko za hranici 300 km/h. I to na přiloženém videu uvidíte.

Je to hezká podívaná z podstaty, zároveň je ale tak trochu smutná. Připomíná, že auta, která vzbuzovala touhu v nadšencích do morku kosti, možná nejsou úplně minulostí, stala se ale ohroženým druhem. Abyste dnes dostali něco podobného, musíte sáhnout po autech, jako je T.50 Gordona Murrayho, tedy po autě, které nestojí „jen” miliony korun, ale za desítky milionů si jej pořídí leda hrstka sběratelů z celého světa. Co vám dnes Ferrari prodá místo F430, zní jako vysavač. Špatné to není, pomalé už vůbec, ale je to tak dechberoucí? Pro nás ne, pro nás opravdu ne...

Jízda ve Ferrari F430 je stále velmi intenzivní i díky zvukovému projevu jeho atmosférického osmiválce a ručně řazené převodovce. S atmosférickými V8 se Ferrari později ještě vrátilo, s manuály už ne, je to skutečně poslední kupé značky s tímto druhem řazení. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Prokopec

