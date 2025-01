První elektrické Ferrari nachytali při testech. Vzhledem děsí asi jen dočasně, falešný zvuk mu ale zůstane před 7 hodinami | Petr Prokopec

I po dnešku zůstává otázkou, čeho se od Maranella reálně dočkáme. S největší pravděpodobností to nebude podivně vypadající kříženec mezi hatchbackem a SUV, jakým je testovací prototyp, na umělé „ozvučení” se ale můžete spolehnout.

S letošním rokem je spojena jedna velmi očekávaná premiéra. Ferrari totiž někdy na podzim představí svůj vůbec první elektromobil. Na ten je zvědavý prakticky celý svět, byť je třeba dodat, že ne každý vyhlíží debut s nadšením. Přeci jen italská automobilka je proslulá mimo jiné zvukem svých aut, který je velmi specifický a odlišuje její produkci od konkurence. Koneckonců postavte vedle takového SF90 Stradale soupeře od Lamborghini či McLarenu, a rázem zjistíte, že maranellské kupé je tím nejlépe „vyjícím“. I když pravdou je, že Ferrari začíná být poslední dobou zastiňováno některými verzemi Chevroletu Corvette.

Zpět však k italskému elektromobilu, který byl nyní nachytán na veřejných komunikacích. Než ale začnete křičet nadšením nebo naopak odvracet zrak, je třeba zmínit, že to, co vidíte na záběrech už proslulého italského spottera s přezdívkou varryx, s největší pravděpodobností není to, co nám Italové ve druhé části roku ukážou. Spíše než co jiného půjde o tzv. mulu, pro kterou si Ferrari u Maserati a Alfy Romeo vypůjčilo některé karosářské panely, které následně splácalo dohromady, aby zakrylo techniku. Vzniklo tak cosi na pomezí hatchbacku a SUV se čtveřicí dveří. Realita bude tomuto „stvoření” nutně blízká, Ferrari nebude testovat techniku supersportovního kupé v hávu SUV, ale až taková podivnost to snad nebude.

Testovací prototyp se pyšní i atrapami koncovek výfuku, což nás nemusí zajímat, zjevně ale pracuje i s umělým zvukovým doprovodem. Ten skoro není slyšet, znovu je ale těžké odhadnout, jak tomu bude u sériového vozu - Ferrari s fiktivním zvukem počítá, k tomu už se přiznalo, jeho konkrétní podoba ale ještě může být mnohokrát změněna. Tak či onak by uvnitř měly reproduktory hrát hlasitější písničku, aby majitele více utvrdily v tom, že si koupil skutečné Ferrari. A i když onen soundtrack bude nutně falešný, což z vozu udělá tak trochu koníka z vietnamské tržnice, úvodní zájem to skoro jistě neovlivní. Pro řadu lidí bude důležitější, že budou mezi prvními majiteli něčeho nového než to, co za své miliony reálně dostanou.

Automobilka u techniky nehodlá spoléhat na externí dodavatele, místo toho si veškeré komponenty vyvinula sama a bude si je sama také vyrábět. Z toho důvodu ostatně byla v Maranellu postavena zcela nová hala zasvěcená pouze elektromobilitě. Tolik k aktuálně dostupným informacím, dodat můžeme už jen tolik, že k prvním majitelům se auta dostanou až v příštím roce. Zda v tom následujícím dorazí kritika a nářky nad hrozivým propadem hodnoty, jako je tomu u konkurence, je v tuto chvíli ve hvězdách. Jisté je jen to, že kdysi pronesená slova šéfa značky o tom, že elektrický model nenabídne „nikdy”, zas jednou nepadla na úrodnou půdu.

SF90 Spider se stejně jako kupé pyšní plug-in hybridní technikou, i přes elektrifikaci ovšem stále zní i vypadá jako Ferrari. U chystaného čistě bateriového vozu ale minimálně zvuk dostane pořádně na frak. Foto: Ferrari

