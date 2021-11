První jízda s vrcholnou verzí levného „amerického Ferrari“ fascinuje, originál jasně překonává před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Už z prvotních informací se zdálo, že žák může v tomto případě předčít učitele, i když nabízí své služby levněji. A přesně tak to v případě Corvette Z06 vypadá i v praxi - inspirací pro zvuk bylo Ferrari 458, to ale evidentně překonává i dynamicky.

Od premiéry nové Corvette Z06 uběhlo již několik dní. Nadšení z tohoto vozu nicméně neopadává, za čímž stojí hlavně jeho pohonná jednotka. Za kódovým označením LT6 se skrývá 5,5litrový atmosférický osmiválec, jenž byl naladěn na 679 koní výkonu a 623 Nm točivého momentu. S tímto motorem pak byla spojena osmistupňová automatická převodovka ze základní C8, ovšem se zkráceným koncovým převodem. Na stovku, respektive na 97 km/h, by tak Corvette Z06 měla zrychlit již za 2,6 sekundy.

Daný čas zatím nebyl definitivně potvrzen, stejně jako můžeme pouze spekulovat o nejvyšší rychlosti. Jisté nicméně je, že pohonná jednotka produkuje tak úžasný zvuk, že oněmět museli i v Maranellu. Kromě toho se neskutečně rychle vytáčí, za čímž stojí hlavně plochá kliková hřídel. Ta nepotřebuje protizávaží, zároveň však díky tomu přenáší do kabiny o trochu více vibrací. Ty nicméně nejsou ve sportovním voze spíše na škodu, neboť vás dostanou více do hry. Chevrolet je navíc potlačil na minimum.

Právě vysokootáčkový charakter jednotky, stejně jako její zvuk si mohl vychutnat člověk, který si na Youtube říká EddieX a měl to štěstí, že se jako spolujezdec svezl v maskovaném prototypu. Za volantem pak seděl technik Chevroletu, který prozradil, že americká automobilka měla v případě zvukového projevu skutečně vzor ve Ferrari 458, se kterým auto při vývoji přímo porovnávala při testech. Nechtěla jej ovšem napodobit, ale rovnou i překonat a nabídnout více za méně. Zda se jí to nicméně povedlo, posuďte sami, za nás ale Američanům jednoznačně dáváme palec nahoru.

S ohledem na nemalý zájem je pak zjevné, že nejsme sami. To ale Chevroletu nejspíše způsobí nemalé trápení, i když do jisté míry příjemné. Výroba má totiž v Bowling Green v Kentucky odstartovat až v létě příštího roku. V dané době přitom prodejci již budou mít na kontě snadno tisíce objednávek. Pokud tedy máte zájem, rozhodně neotálejte, jinak se na vás může dostat řada až za několik let, bez ohledu na to, zda čipů bude dostatek či nikoliv.

Nová Corvette Z06 je nadmíru působivým vozem, ať již po stránce vzhledové, dynamické nebo zvukové, jak nejlépe ukazuje video níže. Foto: Chevrolet

Zdroj: EddieX@YouTube

Petr Prokopec

