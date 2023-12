Řidiče Jaguaru poslal aquaplaning na dálnici do smyku a přímo pod kamion, jak to vybral, dodnes asi sám nechápe před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jaguar

Jeho spodní prádlo muselo naplno hlásit hnědý kód, štěstí v neštěstí bylo v tomto případě enormní. Lidé často chválí řidiče, který jistě musel zachovat duchapřítomnost, troufneme si ale tvrdit, že bez elektronické asistence v plné permanenci by situaci nejspíš nevyřešil.

Někteří řidiči se rádi chlubí tím, kolik kilometrů najeli bez nehod. Je to vždy pozitivní výsledek hodný úcty, ale ruku na srdce - někdy se o tom, jestli nabouráte nebo ne, rozhoduje zcela mimo vaši moc. Ještě jsme připraveni vést diskuzi o tom, zda dotyčný měl anebo neměl štěstí, bez debat ale řekneme, že nepoznal smůlu. Někdy se prostě věci vyvinou tak, že neexistuje způsob, jak byste klidně i fatální nehodě předešli, pokud tedy za onen způsob nepovažujete možnost, že byste nikam nejeli.

Jak se někdy věci semelou, ukazuje přiložené video, které náhodou pořídil na německé dálnici možná i vám známý Christoph Werner, německý DJ a podnikatel v hudebním byznysu známější jako Chris Nitro. A také benzinová palice, jak se sluší patří, sám jsem se o něm už dříve dozvěděl díky Opelu Astra GSi, které měl jako své první auto už na konci 90. let. A vlastní jej dodnes. Tím toho dne se zapnutou palubní kamerou nejel, ale to nakonec není podstatné, klíčové bylo dění před ním.

Zdánlivě se nedělo nic zvláštního, řidič Jaguaru F-Type jel po dříve smáčeném Autobahnu už za hezčího počasí podle všeho rozumnou rychlostí. Samozřejmě je v takovém případě dobré dávat pozor na kaluže, na dálnici se ale najednou objevil menší rybník vody, který z větší dálky nebyl patrný. Řidič Jaguaru jím zkusil projet jako jistě nejeden šofér před ním, problém ale je, že co zvládne třeba Golf s úzkými pneu, to sporťák se širokými pryžemi „nedá”. Tak ztratil kontakt se silnicí a už to jelo.

V takovém případě rozhodne jen nestejná hloubka vody pod každým z kol o tom, zda se vůz dostane do rotace nebo ne. A žádné ESP tomu nezabrání, je to moc velké „vykolejení”. K tomu tu naneštěstí došlo a řidič dostal obrovský smyk, který jej přes dva pruhy poslal přímo pod kamion jedoucí vpravo. Kdyby byl o pár metrů dál a naboural do jeho boku, mohlo jít o fatální kolizi jako nic, takhle se Jaguar ve smyku dostal před náklaďák, ten naštěstí ubral (a zatroubil, jako by to snad řidič Jaguaru dělal schválně...) a pak to musela být symfonie pro ruce a elektronickou stabilizaci.

Upřímně nevěřím, že by toto řidič srovnal bez ESP, prostě ne. Verstappen možná, normální člověk... nevěřím. Ale samozřejmě, i ESP musíte svými impulsy dávat najevo, co má auto správně dělat, takže obojí dohromady po mnoha výkyvech vozu na obě strany znamenalo úspěšné srovnání auta a pokračování v jízdě. Jak se mu to povedlo, asi dodnes sám nechápe. Tak obrovské „emoční výkyvy” během pár sekund jízdy jsme už dlouho neviděli - chvíli pohoda, chvíli hnědý kód o velikosti Zimbabwe a po chvíli zase pohoda.

Díky bohu, že to dopadlo takto, bylo to nepochybně obrovské štěstí v obrovském neštěstí. Video není nové, podle Chrise ale nyní začalo kolovat internetem bez správného kontextu, a tak jej sám zveřejnil v původní kvalitě a s veškerými podrobnostmi. Pro nás ostatní je samozřejmě v prvé řadě poučné - na silnici vždy čekejte nečekané a aquaplaning nepodceňujete, je to jeden z nejzáludnějších jevů.

Co zažil řidič Jaguaru F-Type na německé dálnici, se opravdu nevídá. Mrkněte se na to na videu níže. Foto: Jaguar

Zdroj: Christoph Werner@Instagram

Petr Miler

