Špatný den v práci? 24letý zaměstnanec roztřískal při projížďce Ferrari za 76 milionů Kč, splácet ho může po zbytek života před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Nechceme vás utěšovat cizím neštěstím, to opravdu ne, ale pokud se vám dnes v práci nedaří, vězte, že může být ještě podstatě hůř. Třeba jako v tomto případě.

Jsou dny, kdy se vám prostě nedaří, jistý František Koudelka by o tom mohl vyprávět. Možná je to smůla, možná je to náhoda a možná to tak prostě musí čas od času být, zvlášť pokud je třeba vyvažovat chvíle, kdy se vám neobvykle daří. Když v takové dny sedíte doma a díváte se na televizi, moc toho zkazit nejde, když ale musíte do práce...

V práci toho jde obvykle zkazit dost, až by se člověk někdy divil. Na vlastní kůži to poznal 24letý zaměstnanec německé firmy Mechatronik, i na našem webu mnohokrát skloňovaného specialisty na výjimečná, obvykle klasická sportovní auta, který se zabývá jejich vyhledáváním, renovacemi, servisem i prodejem. Teprve minulý měsíc mu uvízlo za nehty legendární Ferrari F40 z roku 1990 s pouze 20 200 najetými km. Němci ho dali do pucu a nabídli k prodeji za 2 995 000 Eur, tedy asi 76 milionů Kč. Během následujícího měsíce si ale pro vůz nikdo nepřišel, což se mu stalo svým způsobem osudným.

Mechatronik totiž auto chtěl vystavit na výstavě Motorworld, která se konala jen 18 kilometrů od jejího sídla. Za normálních okolností by tam auta navezla náklaďáky, ale protože to bylo velmi blízko, rozhodla se dát přednost přesunu po vlastní ose, však co se může stát, že? A lidé z firmy si aspoň trochu užijí. Klíčky od F40 tak dostal 24letý zaměstnanec společnosti, který v jednom z tunelů po cestě neodolal pokušení a F40 řádně „osolil”. Jak to dopadlo, můžete vidět na fotkách níže.

Německý Bild informuje o tom, že řidič dostal smyk patrně poté, co podcenil „turbodíru” historicky významnému supersportu a opakovaně narazil do zdi tunelu. Rána to nemohla být moc velká a nikomu živému se nic vážnějšího nestalo, auto je ale dost poškozené. Náraz přídí je v tomto případě ten lepší a lidé z Mechatroniku říkají, že poškozena byla hlavně karoserie, i tak je škoda odhadována na několik set tisíc Eur. Při pohledu na auto je zřejmé, že poškozen musel být i jeho rám, oprava třeba za 300 tisíc Eur tak může být i střízlivým odhadem.

To by bylo 7,6 milionu Kč. Kdyby dotyčný dokázal dávat bokem 20 tisíc korun za měsíc, což bude i pro řadu Němců dost peněz, splácet škodu bude skoro 32 let. To už bude skoro pomýšlet na důchod... Pokud se vám tedy zrovna v práci podařilo „pohnojit” obchod za pár set tisíc, snad ani nezoufejte, vedle této patálie je to banalita.

Legendární Ferrari F40 je úchvatné a stále více ceněné auto. Rozbít ho při pracovním přesunu o zdi tunelu zabolí, on bolestivý je už pohled na fotky níže... Ilustrační foto: Ferrari

Zdroje: Bild, Mechatronik, Supercar Fails@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.