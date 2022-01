Sprint vrcholné Tesly proti novému soupeři od Lucidu má jasného vítěze, průběh ale překvapí před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lucid Motors

Tesla Model S Plaid byla stvořena pro to, aby ohromovala akcelerací v přímce, takže mezi auty se čtyřmi a více dveřmi bude těžko hledat soupeře. Mnohem luxusněji pojatý Lucid ale není o tolik pozadu, navíc je prvotinou své značky.

O značce Lucid Motors se mluví jako o prvním opravdovém konkurentovi Tesly. Stojí za ní totiž lidé, kteří dříve pro Elona Muska pracovali, ovšem v důsledku rozdílných názorů se nakonec vydali vlastní cestou. A šéfem firmy je dokonce člověk, který převážně vyvinul Model S, přelomový model Tesly.

Prvotina Lucidu jménem Air je ovšem trochu jinak koncipovaný vůz, je to hlavně luxusní křižník, který je podle prvních recenzí nesrovnatelně kvalitnější a komfortnější než Model S. Přesto pro mnohé může být zajímavé jeho srovnání s Modelem S Plaid, neboť i když se to nezdá, vrcholné provedení Airu dostalo do vínku 1 126 koní, tedy ještě více než vrcholná Tesla.

Díky Brooksovi Weisblatovi z Drag Times nyní došlo na přímé srovnání dynamiky těchto dvou aut a překvapivě nedopadlo. Model S Plaid jako auto postavené hlavně pro ohromování zrychlením v přímce vyhrál ze čtyř sprintů tři. A ten jeden, který prohrál, absolvovala Tesla bez řízené kontroly startu. I tak je ale překvapivé, jak blízké si oba vozy jsou - připomeňme, že za Modelem S stojí už pomalu dekáda prodeje a dalšího vývoje, s původním vozem má společné jen elementární základy. Lucid s Airem začíná od nuly, přesto s autem nepostaveným pro sprinty s Teslou téměř drží krok.

Tesle je třeba přiznat, že je levnější, byť s cenou začínající v USA v přepočtu na 2,82 milionu korun není zrovna levná. A lze ji mít i v době čipové krize již během nějakých osmi týdnů, což je dáno dlouhodobě klesajícím zájmem o Model S jako takový. I to nakonec může být vodou na mlýn konkurenci, která navíc není zajímavá jen výkonem. Model Air Dream Edition Range má na jedno nabití zvládnout až 837 kilometrů, nejsilnější verze Air Dream Edition Performance pak až 758 km. Berme to jako vždy s rezervou, ale jsou to vyšší čísla než u kohokoli jiného. Možná i proto Lucid přes cenu obou těchto verzí startující v přepočtu na 3,66 milionu Kč problém s poptávkou nemá, obě verze z řady Dream Edition už jsou vyprodané.

Lucid Air si snad ani nedělal čáku uspět v souboji ve sprintu s Teslou Model S Plaid, která je pro takové řádění stavěná. Právě proto ale překvapí, jak blízko se Plaidu navzdory své spíše luxusní povaze drží. Foto: Lucid Motors/Tesla

Zdroj: Drag Times@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.