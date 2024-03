Tesla Cybertruck zkusila přebrodit docela normální potok, asi metr za ním se začala rozpadat před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tesla svůj Cybertuck ráda prezentuje jako auto do nepohody, v praxi ale přesně v takových podmínkách selhává. Majitelé nemají problém to natočit a vystavit, přesto pak vůz hájí jako smyslů zbavení.

Dnešní hollywoodská produkce v mnohém připomíná současnou automobilovou branži. Studia totiž na nové snímky lákají s pomocí bombastických trailerů, která vzbudí ohromná očekávání. Těm ale daný film nakonec obvykle neumí dostát až do té míry, že si v kině říkáte, že by vám za hodiny utrpení vám spíš někdo měl zaplatit, než abyste v pokladně nechali nemalé peníze vy.

Nyní vyměňte ony trailery za tiskové zprávy a velkoústá prohlášení výrobců aut. A jste ve stejné řece. Platí to také v případě Tesly Cybertruck, která měla být dle Elona Muska tím vůbec nejlepším produktem se čtyřmi koly, jaký kdy lidstvo poznalo. Jenže od chvíle, kdy se první kusy dostaly na veřejnost, tu máme jedno zklamání za druhým. Cybertruck přitom strádá v mnoha ohledech, asi nejvíce patrné je to ovšem ve chvíli, kdy zamíříte do terénu.

Elektrický pick-up má totiž potíže i tam, kde byste neuvázli ani v otřískaném hatchbacku s pohonem všech kol a napůl sjetými pneumatikami. Fanoušci značky se tomu ovšem dál zdráhají uvěřit, a tak dráždí hada bosou nohou. Kyle Field mezi ně patří, pročež nedávno zamířil s partou přátel a několika Teslami do známé oblasti Moab v americkém Utahu, jak si všimli kolegové z Jalopniku.

Tam chtěl Cybertruck řádně vyzkoušel mimo asfalt, a tak to udělal. Když nicméně s pick-upem zamířil na Kane Creek Road, aby tam projel docela normálním potokem, auto se začalo hned po projetí vodou rozpadat. Nejprve začalo vydávat opravdu hrozivé zvuky, pak došlo na aktivaci různých elektronických systémů, jako by bylo porouchané i v tomto ohledu. Spustily se stěrače, začala svítit a blikat světla... Něco lze vysvětlit projetím vodou a aktivací dešťového senzoru, vše ale ne.

Kyle ovšem kupodivu (anebo bez podivu?) žádný problém nepřipouští a pro podivné chování auta hledá různá problematická vysvětlení. A za zvukem měl stát jen uvolněný podběh. Lidé z X mu to moc „nebaští“ a své pochybnosti máme i my, fanoušci Tesly by kolikrát bránili automobilku i vlastním tělem. Ale posuďte sami, jak se vám záběry níže jeví, jako prezentace úchvatných terénních schopností Cybertrucku nicméně nepůsobí zcela jistě.

Cybertruck se v terénu i navzdory předchozím tvrzením Elona Muska a scénám zachyceným v oficiální fotogalerii chová podobně jako monster truck na rychlostním oválu. Foto: Tesla

Rafael putting his @cybertruck to work on Kane Creek Road. pic.twitter.com/BCLaLg4rS1 — Kyle Field (@mrkylefield) March 14, 2024

Zdroje: Jalopnik, Kyle Field@X

Petr Prokopec

