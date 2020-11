Značky u silnic instruují Kanaďany, aby nenechali losy olizovat auta, není to vtip před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: USDA Forest Service, Wikimedia Commons

Když člověk vidí záběry proměnlivých značek dávající tuto instrukci, napadne ho cosi o hackerech, ale není tomu tak. Toto je seriózně míněné sdělení správy quebeckých silnic.

„Kovové předměty se vlivem mrazu stávají lepkavými a je nebezpečné na takové předměty sahat nebo je dokonce olizovat! Opakuji: Neolizujte železné zábradlí, neolizujte ani namrzlé kliky dveří!“ praví jedna z klasických hlášek filmu Obecná škola. Tuto poučku zná snad každý rozumný člověk, k losům severoamerickým se ale zjevně nedonesla a ti kanadští v zimě stále častěji olizují namrzlá auta.

Důvodem nicméně není to, že si chtějí vyzkoušet, co se v takovém případě stane, jen postupem času zjistili, že na autech v zimě ulpívá sůl ze silnic a ta jim v této době tuze chutná. Problémem pak zřejmě není primárně hrozba, že by losům mohl k autu přimrznout jazyk, jako spíše fakt, že lidé se tím rádi baví a nechají je to dělat. To pak způsobuje nebezpečné situace jak pro lidi, tak pro zvířata.

Quebecká správa silnic se tak odhodlala ke vskutku bizarnímu kroku a řidiče za pomoci digitálních panelů u silnic v angličtině a francouzštině instruuje: „Nenechte losy olizovat vaše auto!” Zní to jako legrácka nějakého hackera nebo výsledek práce ve Photoshopu, ale je to skutečné a vážně míněné sdělení, jak ověřil web Snopes.

Otázkou nicméně je, jak mají lidé něco takového udělat. Los je obrovské zvíře, samci mohou vážit až 700 kilogramů a pochybujeme, že jim někdo bude chtít vysvětlovat, že ta dobrá sůl z jejich auta není pro ně a řidiči raději počkají, až chlupatá zimní automyčka dokončí svou práci. Pochopitelně, pokud sedíte v autě, můžete místo opustit a los a vámi přilepený na nárazníku asi nepoběží, ale to je tak vše, co může pomoci.

Losi severoameričí si v Kanadě oblíbili olizovat auta špinavá od soli, řidiči jsou instruováni, aby je to nenechali dělat. Ilustrační foto: USDA Forest Service, Wikimedia Commons

Zdroje: Fitzhugh, Snopes

Petr Miler