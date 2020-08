Škoda vrátila lesk nejluxusnějšímu autu, jaké vyrobila, jeho stav je ohromující před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Dlouho tradici v nabídce Škody nemá jen Octavia, kterou nabízí už přes 60 let. Ještě o 25 let dříve vznikl jiný model, který česká automobilka nabízí i dnes. Tehdejší Superb byl ale docela jinak pojatý automobil.

Superb se do nabídky Škody poprvé dostal 22. října 1934. Tento model tedy brzy oslaví už své šestaosmdesáté narozeniny a automobilky už chystá jeho čtvrtou novodobou generaci. I ta ale bude moci s obdivem hledět na svého prapředka, který po náročné renovaci září ve firemním muzeu v Mladé Boleslavi jako jeden ze Svatých grálů Škody a nejluxusnější sériový model, který kdy automobilka sériově vyráběla.

Pojďme se tedy vrátit v čase do oněch 30. let minulého století, kdy Škoda vyrukovala s modelem 640 Superb. Navzdory stejnému jménu, které nese i dnešní nástupce, šlo o model mířící do mnohem vyšších sfér trhu, proto ona zmínka o nejluxusnějším modelu historie. Absolutním pohledem dnešní modely automobilky jistě nabízí více komfortu, rychlosti i výbavy než původní Superb, relativně ale nikoli - to by dnes v Mladé Boleslavi museli vyrábět přinejmenším konkurenta BMW řady 7, snadno o miliony dražšího auta.

Ale zpět k původnímu Superbu. Ten dostal nezávislé zavěšení kol, hydraulické brzdy nebo výkonný šestiválcový motor o dvouapůllitrovém objemu a výkonu 55 koní - dnes řešení docela obvyklá, svého času ale mimořádná. Jeho sériová výroba odstartovala ve zmíněném roce 1935, přičemž Škoda svou tehdejší vlajkovou loď modernizovala každým rokem. V roce 1938 se tak vůz prodával pod názvem Superb OHV, přičemž objem jeho šestiválce narostl na 3,1 litru a jeho výkon vzrostl na 85 koní. V roce 1939 se dokonce objevila v nabídce i verze 4000 s čtyřlitovým osmiválcem (o výkonu 96 koní), dnes u české značky nepředstavitelná věc.

Škoda do začátku druhé světové války vyrobila něco přes 700 exemplářů, poté se produkce zastavila. Obnovena byla až v roce 1946, po tři následující léta však už vzniklo jen 158 podvozků. Pouze jedenáct z nich navíc dostalo karoserii přímo v Mladé Boleslavi, zbytek zamířil do pražské karosárny Uhlík, vysokomýtské karosárny Sodomka nebo do Kvasin. Zajímavé přitom je, že přeprava probíhala po vlastní ose, kdy provozuschopný podvozek nesl minimalistickou provizorní karoserii.

Jedním ze 44 kusů, jež zamířily z Mladé Boleslavi do Kvasin, byl i vůz s výrobním číslem 81587. Ten byl 2. září 1948, tedy takřka na den přesně 14 let po zahájení produkce, převzat zákazníkem, jímž byla Společná správa hotelů a ubytovacích podniků v Karlových Varech. Superb se tak vrhl do služeb turismu, kde strávil dvacet let. Poté byl vyřazen a Škodě se jej podařilo odkoupit pro tehdy nově budovanou muzejní sbírku. Nicméně na renovaci si vůz musel hezky dlouho počkat.

Při detailním průzkumu totiž bylo zjištěno, že řada dílů chybí a třeba čalounění je nekompletní. Vůz tedy zamířil k ledu, než byly opatřeny veškeré potřebné komponenty. Poté již odstartovala ona náročná renovace, která skončila loni. S naleštěnou karoserií a vyčištěným interiérem se pak Superb předvádí návštěvníkům Škody v Mladé Boleslavi. Jeho stav je ohromující už na fotkách, natož pak naživo.

Škoda Superb z roku 1948 se dočkala náročné renovace a nyní může zářit jako zamlada. Foto: Škoda Auto

