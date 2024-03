12 let staré auto, které přivedlo svého výrobce ke krachu, se vrací, aby možná znovu „dokázalo” totéž před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Karma Automotive

Tohle auto je designová pecka, ani tak dlouho po svém původním uvedení na trh nevypadá zastarale. Potud dobré, co jiného chce ale už poněkolikáté přepracované dílo Henrika Fiskera při ceně přes 4 miliony Kč nabídnout, zvlášť s jeho současnou technikou?

„To je směšné, cha-cha-cha, tuze směšné, cha-cha-cha, odpusťte mi, cha-cha-cha, že se směju, cha-cha-cha-cha. To je směšné, cha-cha-cha, tuze směšné cha-cha-cha, odpusťte mi, cha-cha-cha, že se směju vám.” Pasáž ze známé hry Hospoda na mýtince, za níž stojí Divadlo Járy Cimrmana, mi po spatření nové Karmy Gyesera vytanula na mysli jako první. Nejsem za to rád, ale nešlo to jinak - jakkoli jde pořád o atraktivní vůz, jeho šance na úspěch jsou víceméně nulové. Kromě designu totiž nemá čím oslnit, ať už jde o dojezd, jízdní dynamiku či cenu.

Společnost Karma Automotive vskutku směšně prezentuje model Gyesera jako zcela nový. Jenže tak tomu není, jeho kořeny sahají dokonce až do roku 2007. Tehdy dánský designér Henrik Fisker založil novou automobilku nesoucí jeho příjmení a začal pracovat na plug-in hybridním sedanu Karma. Na jeho odhalení došlo v roce 2012, firmu nicméně po celou dobu jeho prodejů provázely potíže. A když zkrachovala společnost A123 Systems, která Fiskeru dodávala baterie, zamířila ke dnu následně i samotná automobilka.

Novým majitelem se stala čínská společnost Wanxiang, což ovšem přineslo nemalé kontroverze - právě pod ni totiž spadala firma A123 Systems. Padlo proto obvinění, že Číňané jsou za neúspěch Fiskeru odpovědní. Ať už to bylo jakkoli, Karmu nakonec vrátili do výroby, a to v roce 2016, kdy sedan dorazil s lehčí modernizací. Přejmenován byl tehdy na Revero, neboť z Fiskeru se stala společnost Karma Automotive.

V roce 2021 se dílo Henrika Fiskera znovu vrátilo ve svěžejším hávu, a to jako Karma GS-6. Firma záhy poté oznámila, že vyvíjí čistě elektrické provedení, které mělo dorazit pod označením GSe-6. Nicméně loni Číňané oznámili, že projekt poslali k ledu, čemuž se ani nelze divit, neboť s bateriemi o kapacitě pouhých 85 kWh a dojezdem okolo 370 km neměla tato novinka šanci jakkoliv zaujmout. Zvláště když byla prezentována jako prémiová, a tedy patřičně drahá.

Právě místo GSe-6 nyní přichází Gyesera, v jejímž případě byl překopán jak vzhled, tak technika. Dle značky se 85 procent vozu liší od předchozího, nakonec nikdy nevyráběného elektromobilu, přičemž kapacita baterií vzrostla na 120 kWh, dojezd na 402 km a výkon z 545 na 598 koní. Stovku tak má Gyesera zvládnout za 4,2 sekundy, zatímco její maximum činí 217 km/h. Prodej odstartuje zřejmě ještě letos, a to za ceny mezi 175 a 225 tisíci dolary (cca 4,08 až 5,24 mil. Kč).

Nyní si položte ruku na srdce a řekněte nám, co je na tom lákavého? Už papírový dojezd patří mezi nízké, ten reálný bude jen horší. Dynamika je pak na poměry prémiových elektrických sedanů nepřesvědčivá. A co se ceny týče, ta je ve srovnání s Teslou Model S Plaid dvojnásobná. Přitom tento vůz má na kontě 2sekundové zrychlení, maximálku 320 km/h a dojezd 577 km. Komu tedy chce Karma prodat dva tisíce aut, byť v horizontu čtyř či pěti let, je nám opravdu záhadou, když ani Tesla se svým Modelem S dávno příliš neválí. Obáváme se, že tak, jako kdysi Karma přivedla ke krachu Fisker, může nyní Gyesera přivést ke krachu Karmu.

Gyesera, jejíž kořeny lze vysledovat až k původnímu Fiskeru Karma z roku 2012, je na pohled opravdu lákavá. To je ale tak nějak všechno. Foto: Karma Automotive

Petr Prokopec

