Absurdní čtyřválcový Mercedes C63 AMG je propadák všude. Ani o 1,1 milionu levněji než u nás se ho nedaří prodávat

Jak dlouho bude ještě Mercedes trvat na tom, že tohle je cesta, kterou se měl a dál bude ubírat? Otylý a bezcharakterní vůz nebere vážně nikdo soudný a další a další marné pokusy ho prodat pod cenou mu k lepší image rozhodně nepomohou.

Od chvíle, kdy Mercedes odhalil novou generaci ostrého Céčka od AMG, jen nevěřícně kroutíme hlavou. Je to jeden z mnoha obrazů neschopnosti automobilek, zjevně i těch prestižních, pochopit, proč si její auta lidé kupují. Vlastně vůbec nechápeme, jak k tomu přesně došlo, většina výrobců aut ale v určité chvíli podlehla dojmu, že lidem může nabídnout cokoli a oni to s tím správným marketingem za zády stejně koupí. Drobné prohřešky jim procházely, což je jen utvrdilo v tom, že jsou na správné cestě. Až jim to procházet přestalo.

Téměř všechny elektromobily od tradičních značek jsou toho nejlepším důkazem, zmíněný Mercedes ale ukazuje, že ani nemusíte zajít tak daleko, abyste určitý model doslova oddělali. Třícípá hvězda tomuto „áemgéčku” sebrala jeho nejvíce definující prvek, tedy mohutný osmiválcový motor, poslední takovou „globální” nabídku svého druhu ve střední třídě. Kdyby místo něj použila motor V6 nebo R6, možná by to prošlo, ale nasazení pouhého dvoulitrového čtyřválce v plug-in hybridní formě byl totální přešlap.

Tohle auto prostě nefunguje jako C63 od AMG v žádném směru. Nezní tak, nemá jeho charakter, nechová se stejně, je extrémně těžké a výkonově nestálé. A ještě ke všemu je nesmyslně drahé. Není tedy divu, že prodejně jde o nevídané fiasko od bodu 0 - auto téměř nikdo nechtěl od prvních dnů jeho přítomnosti na německém trhu. A pak už bylo jen hůř. Dnes si můžeme říci, že tento vůz dealeři marně prodávají i se slevami 35 procent, jeho ceny tak dál jen klesají, což ale ve výsledku znamená jen to, že dnes už může stát i míň než jeho roky starý předchůdce. Tohle je popis reality v Evropě, je ale jinde jiná? Zjevně ne.

„Pokud potřebujete důkaz, že auto je o víc než jen číslech, podívejte se na nový Mercedes-AMG C63,” říkají kolegové z Motor1 ve stínu vývoje za Atlantikem. Ani tam toto auto neberou vážně, prodává se tam ale ve stejně nesmyslné formě jako u nás. Zájem se tedy i tam limitně blíží nule, což znamená jediné - další slevy.

I když tedy auto za oceánem stojí ceníkově už jen 87 200 USD, asi 2,05 milionu Kč (pro srovnání - v Česku dnes po všech slevách od 2 871 330 Kč), dealeři musí dávat slevy dalších až 10 000 dolarů, tedy bezmála čtvrt milionu korun, aby auto poslali do světa. Vůz se tedy za mořem prodává o 1,1 milionu Kč levněji než u nás. A hit to přesto není. Protože čtyřválcové C63 AMG nikdo nechce, nikdy ho nikdo nechtěl. To se jen Mercedes zas jednou zapomněl lidí zeptat. Anebo se jich zeptal a na odpovědi kašlal, ani to by bohužel nebylo nové.

Mercedes se zapomněl zákazníků na jejich přání zeptat nejen v případě elektrických modelů EQ, ignoroval je i v případě absurdního čtyřválcového hybridního C63. Je to hezké auto, to ano, ale na úspěch na trhu to nestačí. Lidé ho milovali kvůli jeho motoru V8, ten už ale nemá a nic lepšího místo něj nenabízí. Prodejně nefunguje v Evropě, prodejně nefunguje ani v USA. Foto: Mercedes-Benz

