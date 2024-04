Absurdní elektrický nástupce nejlepší Kie zamířil k ledu, už i Korejci vnímají změnu nálad na trhu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Tohle auto by jako elektromobil nedávalo prakticky žádný smysl, jeho praktická využitelnost by byla velmi omezená. Dokud měli všichni ruce nahoře, bylo přece jen ve hře, jakmile ale prodeje elektromobilů začaly drhnout, elektrický nástupce Stingeru šel k ledu.

Ke Kie mám díky dlouhodobému vlastnictví Ceedu SW vřelý vztah, oči mi ale nezaslepil. Stále jsem si jasně vědom některých nedostatků a chyb, s nimiž jsou korejská auta spojena. Jejich dlouholetým nedostatkem jsou kupříkladu světla, poslední dobou pak lze ne zrovna pozitivně nahlížet také na asistenční systémy. Ty jsou kalibrované možná až příliš aktivně, načež jízda po takové okresce není ani tak řidičským zážitkem, jakožto spíše bojem s aktivním monitoringem jízdních pruhů, který vás tlačí doprostřed silnice, protijedoucím autům navzdory.

Své slabiny má nicméně každá značka, i přes ony nedostatky jsem tedy předpokládal, že u Kie zůstanu i při koupi dalšího vozu. A hezky dlouho jsme pošilhával po podle nás nejlepším autě značky. Tedy Stingeru, 4 830 milimetrů dlouhém sedanu, zejména pak v jeho vrcholné verzi osazené 3,3litrovým šestiválcem twin-turbo s 370 koňmi, který ale šlo pořídit i s 2,2litrovým turbodieselem produkujícím stále přijatelných 202 koní.

Korejci ovšem bohužel výrobu tohoto modelu loni ukončili. A v případě nepřímého nástupce se měli vydat směrem, jakým by je nenásledoval nikdo, kdo by chtěl tohle auto používat adekvátním způsobem. Pod neoficiálním interním označením GT1 měl totiž vzniknout elektromobil, který by nejspíše do produkce zamířil jako Kia EV8. Postaven by byl jako vůbec první vůz celé Hyundai Motor Company na zcela nové platformě eM zasvěcené pouze elektrickému pohonu. Jeho dvě jednotky měly produkovat 612 koní.

Nešlo by nicméně jen o vůbec nejvýkonnější korejský elektromobil, ale zároveň o takový, který by disponoval vůbec největšími bateriemi - při kapacitě 113,2 kWh by novinka snad ujela i nějakých 300 až 400 km „normálním” tempem a možná i ke stovce kilometrů tím rychlým. Pokud by ale Korejci s takovým autem skutečně přišli, rázem by se jednalo také o nejdražší Kiu historie, která by startovala výrazně nad dvěma miliony korun. To všechno nakonec vedlo zřejmě k tomu, že s celým elektrickým nástupcem Stingeru je amen.

Informují o tom lidé z The Korean Car Blogu s odkazem na zdroje uvnitř automobilky. Korejci totiž stejně jako zbytek světa pochopili, že adopce elektromobility nebude probíhat tak, jak bylo zejména úřady naplánováno. A zejména v některých třídách jsou jejich šance na úspěch mizivé. Svou pozornost tedy přesouvají zpět ke spalovacím motorům, hlavně pak hybridům, s nimiž má během následujících čtyř let dorazit celkem 28 novinek

Ve finále jde tedy o rozhodnutí z rozumu, přičemž nebude překvapivé, když takových bude jen přibývat. Od počátku jsme totiž zmiňovali, že jít na ruku spíše úřadům a nikoliv zákazníkům je krátkozraká strategie. Neznamená to pochopitelně, že by elektromobilita byla mrtva, výrobci do ní nainvestovali již příliš mnoho, aby nyní nad vším mávli rukou. Dá se ale předpokládat, že celkově dojde i v politické rovině k povolení opasků a prodloužení života spalovací technologie. Stinger nám to ale bohužel již nevrátí, tak jako tak.

Stinger byl pro řadu lidí velkým lákadlem, hlavně díky šestiválcovému motoru pod kapotou. Jeho nepřímý nástupce měl nesmyslně přepřáhnout na elektřinu, dle aktuálních informací je ale už teď po smrti. Foto: Kia

Zdroj: The Korean Car Blog

Petr Prokopec

