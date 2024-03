Ani Lancia nečeká, že by s elektrickým Ypsilonem uspěla, rychle vytáhla o stovky tisíc levnější spalovací verzi včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lancia

Že by se omezený zájem projevil tak rychle po premiéře? Je to docela dobře možné, neboť jsme očekávali, že pouze elektrické provedení vydrží v prodeji aspoň měsíce. Nebude tomu tak.

Z nové Lancie Ypsilon odvaření opravdu nejsme. A rozhodně nejsme sami, neboť italský hatchback dostal do vínku vskutku rozporuplný vzhled. Oko dráždící jsou hlavně čelní partie, které působí, jako by na nic pracovalo pár desítek lidí, z nichž každý měl právo prosadit si alespoň jeden detail do výroby. V důsledku toho zde ovšem máme ještě horší dort, než jaký upekl pejsek s pomocí kočičky. Navíc s náplní, která je též kontroverzní - pohon mělo totiž dosud na starosti jen elektrické ústrojí.

Sám bateriový pohon tedy u takového auta nutně problematický není, když se ale zadíváte na parametry italské novinky, plesat nadšením budete jen stěží, zvláště pak v kontextu s cenou. Ta u úvodní edice Ypsilon Edizione Limitata Cassina, na které Lancia spolupracovala s italským výrobcem luxusního nábytku, vyšplhala na 40 tisíc Eur (cca 1 011 000 Kč). Už proto není reálně, že by se z tohoto vozu stal hit, zvlášť když za víc jak milion dostáváte baterie o kapacitě jen 51 kWh. To je ekvivalent asi 13litrové nádrže na naftu se vším, co z toho vyplývá - ujet s tímhle autem v praxi přes 300 km na jedno nabití bude náročné.

Přesto jsme čekali, že Lancia u nabízení jen tohoto provedení chvíli setrvá, ale nestalo se. Lidé z automobilky si zřejmě problematičnost výše zmíněného rychle uvědomili a pouhý měsíc po premiéře čistě elektrického provedení posílají do prodeje také daleko smysluplnější spalovací variantu pouze s drobnou elektrickou výpomocí. Tedy mild-hybrid podobný tomu, který je k dispozici pro dosluhující model stejného jména.

Nová verze se po stránce vzhledové liší jen minimálně, vpředu totiž přibyly otvory zásobující vzduchem chladič, zatímco dozadu se nastěhovala koncovka výfuku. Ve srovnání s elektromobilem jsou čelní partie ještě kontroverznější, na druhou stranu to podstatné se skrývá za nimi. Lancia totiž spárovala 1,2litrový tříválec se 48voltovým mild-hybridním systémem a šestistupňovým automatem. Výsledkem je pak 100 koní mířících dopředu.

Oproti elektromobilu (156 koní) tu máme citelný pokles výkonu, a tak nepřekvapí, že zrychlení z klidu na stovku zabere 9,3 sekundy. Nejvyšší rychlost pak činí 190 km/h, zatímco u elektromobilu raději ani nebyla zmíněna. Klíčovými parametry jsou však objem palivové nádrže a spotřeba, přičemž v prvním případě tu máme 44 litrů, ve druhém pak 4,6 l/100 km. Teoretický dojezd se tak blíží tisícovce kilometrů, elektromobil je tak překonán dvakrát několikanásobně.

Protože navíc hybridní verze váží o podstatných 300 kilo méně, dá se předpokládat, že k udávanému číslu se přiblíží mnohem pravděpodobněji. Hlavně je ovšem o několik úrovní levnější, ve stejné limitované edici totiž startuje na 28 000 Eur (asi 708 tisíc Kč). I to je daleko více, než kolik bylo třeba zaplatit za dosluhující provedení, pořád je to ale o stovky tisíc levnější vůz. Jak moc to zláká klientelu, je v tuto chvíli ve hvězdách, na vítězství elektrické verze v prodejních statistikách bychom si ale nevsadili ani haléř.

Hybridní Ypsilon se oproti tomu elektrickému liší hlavně vzduchovými otvory na přídi a koncovkou výfuku vzadu. Obojí koresponduje s odlišným pohonem. Ve výsledku ale dostáváte prakticky stejné auto s násobně lepší použitelností za výrazně nižší cenu. Foto: Lancia

Zdroj: Lancia

Petr Prokopec

