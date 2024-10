Asi jen Alpine může chtít za čtyřválcové kupé víc než Porsche za 911 GT3 RS, chuť vám ale spraví „čistým” spalovacím šestiválcem před 9 hodinami | Petr Prokopec

Poněkud hořkosladké novinky si Francouzi připravili pro domácí autosalon v Paříži. Ale nakonec buďme rádi, v záplavě těch ryze hořkých ty jejich pořád dokážou nadšence vzít u srdce, třebaže s rozpaky.

Na znovuzrození značky Alpine pracoval Renault opravdu dlouho, vůbec první zmínky o takovém kroku padly už v roce 2005. Nicméně čtyři léta na to Francouzi oznámili, že veškeré jejich snahy pohřbila tehdejší finanční krize. V roce 2012 však už byli zpátky u rýsovacích prken, přičemž tentokrát měli i partnera v podobě britského Caterhamu. O dvě léta později se pak sice obě strany rozešly, ovšem Renault nakonec vše dotáhl do konce a v roce 2017 bylo s velkou pompou představeno čtyřválcové kupé A110 stavějící na historických základech jak názvem, tak i vzhledem.

Loni značka Alpine oznámila, že chystá globální expanzi, do které zapadá i vstup na americký trh do roku 2027. Prvotina znovuzrozeného výrobce u toho ale již nebude, Francouzi se totiž rozhodli dobýt svět s pomocí elektromobility. S oním kupé by asi měli větší úspěch, o tom ale bude rozhodovat až čas. Každopádně automobilka se s ním opravdu definitivně začíná loučit a proto na aktuálně probíhajícím autosalonu v Paříži představila variantu A110 R Ultime, která je vrcholem, jenž nebude překonán.

Rozlučková verze vychází z dva roky starého Alpine A110 R, nicméně výkon 1,8litrového motoru byl zvýšen na 350 koní a točivý moment na 420 Nm. V důsledku toho museli Francouzi použít silnější dvouspojkovou převodovku, která již nemá sedm stupňů, nýbrž šest. Zrychlení na stovku pak zabere 3,8 sekundy, přičemž potenciál motoru umocňuje titanový výfuk Akrapovič, zatímco o jeho zkrocení se starají brzdy AP Racing. Mimo to verze Ultime dostala ještě stavitelné tlumiče Ohlins.

Úprav doznal i bodykit, přičemž větší zadní křídlo a další prvky zde nejsou jen pro parádu, nýbrž generují o 160 kg přítlaku navíc oproti výchozímu kupé. Nechybí pak ani sada nových kovaných kol, které mají vpředu 18- a vzadu 19palcový rozměr, obuty jsou do pneumatik Michelin PS2 Cup. Uvnitř došlo hlavně na příchod materiálů, jako je kůže či Alcantara, přičemž automobilka zapracovala také na vyšší úrovni individualizace. Z levného kraje ale opravdu není.

Základní provedení A110 R Ultime je totiž k dispozici od 265 tisíc Eur (cca 6,7 milionu Kč), což je naprosto šílená cena, kterou se Francouzi snaží ospravedlnit tím, že výrobu omezí jen na 110 kusů. Patnáct z nich pak navíc bude titulováno La Bleue, neboť je zvenčí bude zdobit dvoubarevný modrý lak, zatímco v kabině se vyřádily italské společnosti Poltrona Frau a Sabelt. Nicméně za jejich dílo již bude třeba zaplatit 330 000 Eur (8,33 milionu Kč), tedy o dost víc než za nové Porsche 911 992 GT3 RS.

Je otázkou, jak díky této velmi sebevědomé rozlučce budou lidé na A110 vzpomínat, v Paříži ale Alpine ukázal i pozitivnější věci naznačující, že ani ona nebude věrná jen elektrickému pohonu. Do francouzské metropole totiž dorazila i nová verze konceptu Alpenglow. Zatímco ale ta předchozí nesla přívlastek Hy4 a disponovala dvoulitrem naladěným na 340 koní, nově tu máme provedení Hy6 osazené 3,5litrovým šestiválcem.

Obě jednotky jsou tedy spalovací, akorát uzpůsobené ke spalování vodíku. Ta nová disponuje víc než dvojnásobným výkonem (730 koní) oproti předchůdci, který míří znovu na zadní nápravu. Francouzům její vývoj zabral dva roky, pročež můžeme nejspíš brát vážně jejich řeči o sériové výrobě. S ohledem na výše zmíněnou rozlučku je ovšem jasné, že tento vůz pod 10 milionů korun k mání nebude ani náhodou.

Emisně čistý šestiválec zvládá až 9 000 otáček a je napájen ze tří nádrží, z nichž dvě jsou usazené po stranách a třetí přímo za kokpitem. Všechny se pyšní ventilovanými schránkami a kvůli bezpečnostním důvodům jsou důkladně separovány od kabiny. Mimo to se nová verze konceptu dočkala přepracované aerodynamiky, načež zvládá dosáhnout tempa 330 km/h. I v té chvíli ovšem výfuk Inconel zasazený mezi koncová světla vypouští do světa jen vodní páru.

Francouzi se loučí s kupé A110 R verzí Ultime, která na jednu stranu ohromí svým pojetím, na tu druhou zarazí absurdně sebevědomou cenou. Foto: Alpine



Kromě toho se v Paříži ukázala také nová verze konceptu Alpenglow, kterou již nepohání čtyřválec, nýbrž šestiválec. A značka říká, že se má dostat do výroby. Foto: Alpine

Petr Prokopec

