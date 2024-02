Asi nejlepší konstruktér historie F1 chystá další civilní vůz, s 1000koňovým V10 bez turba má být rychlý jako ef-jedničky před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jeho instinktu, kreativitě, erudici a empirii může konkurovat snad jen Gordon Murray, nikdo jiný toho ve Formuli 1 nedokázal tolik. Murray už civilní auta pěkných pár let navrhuje a jeho kamarád Adrian Newey jako by nemohl zůstat pozadu.

Největší novinkou ve světě motorsportu se v uplynulých dnech jednoznačně stal přestup Lewise Hamiltona k Ferrari. K tomu sice fakticky dojde až na konci letošní sezóny, nicméně italské stáji se tento transfer začíná vyplácet již nyní. Hodnota akcií italské automobilky se totiž po oficiálním oznámení jeho příchodu zvýšila o takřka 11 procent, což optikou tržní kapitalizace představuje nějakých 6 miliard dolarů (cca 139 mld. Kč). A byť nelze s přesností říci, jak moc se na tom podílela Hamiltonova akvizice, a jak moc tomu přispěly pozitivní výsledky firmy za loňský rok, při troše šikovnosti mohli majitelé automobilky na této transakci hodně vydělat. A to i kdyby se potvrdilo, že Hamilton bude u týmu brát zhruba 80 milionů Eur (1,99 mld. Kč) ročně.

Člověk se tak musí ptát, kam by hodnotu značky poslal přestup Adriana Neweyho, asi nejlepšího konstruktéra Formule 1 všech dob, který se postaral o řadu dominantních aut svých ér, zejména Williamsů z poloviny 90. let, McLarenů z konce téže dekády a Red Bullů z obou období dominance tohoto týmu. I proto se jej Italové svého času pokoušeli přetáhnout právě od Red Bullu. A málem se jim to podařilo. Šéf rudých býků Christian Horner nedávno potvrdil, že od podpisu dělila Neweyho pouhá půlhodina. Red Bull ale nakonec vyrukoval s dorovnáním nabídky Ferrari a dal mu též možnost navrhnout silniční vůz podle svých představ. Tím se nakonec stal Aston Martin Valkyrie.

Britská automobilka nicméně v mezičase „získala svůj vlastní” tým Formule 1. Ty uvozovky jsou na místě, obě entity spojuje především osoba Lawrence Strolla, přesto se Red Bull dál na spolupráci s Astonem při vývoji dalších civilních aut spoléhat nemůže. Ani ani opakování historie se obávat nemusí. I když kombinace Hamilton, Ferrari a Newey by z marketingového hlediska byla takovou bombou, o jaké se dlouho nikomu nesnilo. Jenže na přestup stěží dojde, rudí býci mají slavného konstruktéra pořádně zaháčkovaného i bez Astonu. Newey totiž pod taktovkou Red Bullu chystá svůj druhý supersport, přičemž tentokrát měl ještě volnější ruku než dřív.

Slavný technik, který vystudoval aeronautiku s cílem promítnout tyto znalosti do konstrukce aut, si totiž prosadil, že pohon vozu dostane na starosti atmosférický benzinový desetiválec. Důvodem jsou motory V10 z F1 z konce 90. let minulého století, které jste neslyšeli pouze na míle daleko, ale které jste při projetí doslova cítili. Přesně téhož chce Newey dosáhnout také u chystané novinky, které ponese označení RB17. I to je odkaz na Formuli 1, pod daným názvem měl totiž v roce 2021 dorazit monopost F1. Nakonec však byla použita verze RB16B.

Pohonná jednotka má zvládat až 15 tisíc otáček za minutu, přičemž bude produkovat zhruba 1 000 koní. Spárována ale navíc ještě bude s elektromotorem, který jich přihodí dalších 200 kobyl - sloužit zde ovšem nebude kvůli ekologickému kreditu. Místo toho bude využíván třeba pro couvání, stejně jako má bránit poklesu výkonu při řazení. A pomůže také při rozjezdu na první převodový stupeň, stejně jako umožní i elektrojízdu - o kolik kilometrů se ale bude jednat, zatím není jasné.

Zatím se mluví o tom, že RB17 by měl být zaměřen pouze na okruhové ježdění. Newey nicméně uvedl, že si přál, aby vůz byl přístupný nejen pro profesionály, ale pro kohokoli, kdo si jej koupí. V dvoumístné kabině je proto více místa než ve Valkyrii. I přesto ale má vážit méně než 900 kilogramů. Díky aktivnímu podvozku a aerodynamické karoserii by přitom v rychlosti 240 km/h měl produkovat přítlak 1 700 kg. Jízda po stropě tak vlastně bude maličkostí.

Newey navíc přiznal, že by mohl zajít ještě dál, jenže něco takového by již nezvládly pneumatiky. Již při stávající konfiguraci však RB17 „zvládne časy na úrovni Formule 1, pokud se za volant posadí profesionál“. K mání přitom bude pouze 50 exemplářů, respektive jen 49, neboť jeden má již zamluvený sám Newey. Red Bull hodlá letos v létě ukázat vzhled vozu, než v příštím roce rozjede reálné testy na okruzích, ten následující má pak odstartovat výroba.

Neweyho druhý vůz mimo monoposty je zatím ověnčen vskutku neskutečnými parametry, i s 1000koňovým atmosférickým desetiválcem a elektromotorem totiž nemá vážit více než 900 kilo. Foto: Red Bull Racing

Petr Prokopec

