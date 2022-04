Asi nejlepší replika Bugatti Veyron je k mání se slevou 28 milionů proti originálu, i tak je absurdně drahá před 9 hodinami | Petr Prokopec

Napodobenin jednoho z nejobdivovanější aut historie už jsme pár viděli. Tahle je opravdu přesvědčivá a ani technicky není úplně nezajímavá, jistě i proto ale stojí peníze, za které si ji snad nikdo duševně zdravý nemůže koupit.

Obchod s luxusním zbožím neoriginálního původu není ničím novým. Mnoho žen si vědomě koupilo falešnou kabelku Prada, stejně jako bezpočet mužů ochotně nosí na rukou repliky švýcarských hodinek věhlasných značek. Někteří z nich si možná pořídili i rádoby Ferrari či pseudo Lamborghini, která nenesou punc „Made in Italy“. Vznikly v dílnách tuningových firem či garážích automobilových nadšenců, kteří karoserii připomínající italské supersporty nezřídka nasadili na mainstreamové vozy. Důvodem jsou ve všech případech pochopitelně peníze.

Je jistě velmi individuální, jak se na takové repliky díváte. Jasná většina je zoufalá, občas se ale objeví povedený kus. My se dnes ale nechceme replikám věnovat obecně, třebaže by už historie našich článků na toto téma vydala na slušný přehled. Místo toho si posvítíme na jednu konkrétní - a zrovna takovou, ke které by leckdo mohl zaujmout alespoň trochu pozitivní přístup. Ve hře je totiž Bugatti Veyron, které se předmětem podobných hrátek také nestává zdaleka poprvé.

Ačkoliv je hypersport z Molsheimu ve své sériové podobě aktuálně už 17 let starou historií, stále přitahuje pohledy, kdekoli se jen ukáže. Výjimkou nebude ani jeho replika, která je asi tou nejlepší, jakou jsme kdy viděli. Vznikla na základech Pontiacu GTO z roku 2004, což je docela svérázný základ, neboť jde o sedan s motorem vepředu. Dárcovský vůz ale z výsledku, který můžete vidět na zdrojovém odkazu, přesto těžko poznáte.

Při bližším zkoumání se nějaké ty odchylky najdou, zvláště pak v interiéru, také ten je ale na poměry replik (nejen) Veyronu docela na úrovni. A vysloveně zklamáním není ani motorový prostor, který - jak jsme již naznačili - navzdory vyvolávanému zdání nenajdete za sedadly, ale vepředu. Netrůní v něm si osmilitrový šestnáctiválec se čtyřmi turby, 5,7litrový osmiválec LS1 od GM ale dnes také není k zahození.

Kromě toho dostala replika motorizované zadní křídlo nebo výškově nastavitelnou přední nápravu. Část karoserie pak tvoří uhlíková vlákna, u replik opět nevídaná věc. Máme pocit, že přesně tohle auto jsme kdysi viděli prodávat nehotové, jisti si tím ale nejsme.

Není to až tak podstatné, jedna spojitost tu ale je - cena. Cena tohoto stroje sice zdaleka není tak vysoká jako u originálu (momentálně koupíte nejlevnější ojetý Veyron v Evropě za bratru 31,4 milionu Kč), přesto je absurdní. Stávající majitel totiž vůz nabízí na eBay za 150 000 USD, tedy zhruba 3,14 milionu korun. A to je vážně nesmyslná cifra tak trochu popírající smysl touhy po replice. GTO ve své vlastní kůži koupíte vedle toho za drobné a za 3,14 milionu můžete pomýšlet třeba i na ojete Porsche 911 Turbo S generace 991, které bude mít svými dynamickými možnostmi k Veyronu docela blízko, tohle bude pořád jen navoněný Pontiac. Ale kdo chce kam...

