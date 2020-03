Aston Martin odhalil svůj první nový motor po 50 letech, je to umělecké dílo před 5 hodinami | Mirek Mazal

Ačkoli jde o jednu z nejznámějších automobilových značek vůbec a snad každý s alespoň nějakým povědomím zná některý z jejích modelů, vlastní motor po dekády nevyvinula. Až doteď.

Po více než pěti dekádách používání motorů původem od jiných automobilek Aston Martin slavnostně odhalil novou pohonnou jednotku postavenou ryze vlastními silami. Britská značka vždy uměla vytvářet výjimečně elegantní stroje s aurou výjimečnosti, nechybělo charisma a jiná zajímavá technická řešení, motor vlastní výroby si ale dával na čas.

Ústředí v Gaydonu nyní uvolnilo první detaily k třílitrovému vidlicovému šestiválci s dvojitým přeplňováním, na který je radost už pohledět. Nový agregát nese kódové označení TM01 dle bývalého motoráře Tadeusze Mareka, který s britskou značkou spojil značnou část svého profesního života. Čestná vzpomínka bude už navždy spojena s prvním motorem Aston Martin navrženým od roku 1968, hotový pohon pak bude pohánět stále chystaný hypersport Valhalla plánovaný na rok 2022. Později se jej dočkají i jiné modely z hrabství Warwickshire.

Připravovaný hypersport odkazující názvem na severskou mytologii následuje podobný projekt Valkyrie, tentokráte s TM01 za kabinou. Véčkové uspořádání dvou řad válců umožní podpůrnou elektrifikaci, zhruba dvousetkilová strojovna používá mazání suchou klikovou skříní a hybridní okruh pomůže splnit budoucí emisní požadavky pro Euro 7.

Joerg Ross si po dokončení nejnáročnějších úkolů oddechl. „Tento projekt byl od začátku velkou výzvou,“ řekl hlavní inženýr. Uznal, že mu bylo ctí dávat dohromady tým, který vytvořil základ pohonného systému budoucích vozů Aston Martin a poděkoval automobilce za poskytnutý prostor - od samého začátku prý měl dostatek svobody pro vývoj konkrétního řešení. „Chtěli jsme vytvořit něco, co se hodí k typovému štítku TM01 a co by zapůsobilo na našeho předchůdce a průkopnického kolegu Tadka Marka,“ dodal Ross.

Aston Martin dosud neoznámil detailní technické specifikace nového twin-turba, oficiální dokumentace z loňska ale naznačila výkon asi tisíc koní i s elektrickou asistencí. Řazení bude zajišťovat osmistupňová dvouspojka inspirovaná Formulí 1. Očekávané zrychlení 0-100 km/h proběhne zřejmě za 2,5 sekundy a maximální rychlost snad přesáhne 354 km/h. Výroba Valhally bude omezena na pouhých 500 kusů s cenou od 875 000 GBP (26,1 milionu Kč).

Britové označují typ motoru jako „hot V“ podle umístění turba mezi řadami válců



Nový agregát TM01 bude pohánět Aston Martin Valhalla

Zdroj: Aston Martin

Mirek Mazal